Ins offene Messer

Helmut Fricke/dpa Wiederkehrendes Bild am Sonnabend in Gießen: Die Polizei umringt eine Gruppe Gewaltbereiter

Es ist für die Rechte ein gefundenes Fressen. »Asylanten«, die sich in Deutschland die Köpfe einschlagen, oder wie es Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) am Wochenende ausdrückte: »Unsere Polizistinnen und Polizisten sind nicht der Prellbock für Konflikte von Drittstaaten.« Damit gemeint waren die Angriffe auf das Eritrea-Festival und deren Teilnehmende, das am Sonnabend und Sonntag in den Hessenhallen in Gießen vom Zentralrat der Eritreer veranstaltet wurde. Ein Fest, das von der eritreischen Diaspora seit Jahrzehnten überall in der Welt organisiert wird und seit zehn Jahren in der hessischen Stadt beheimatet ist. Das Festival leiste »einen großen Beitrag zur Integration«, so Yohannes Russom, Pressesprecher des Zentralrats, gegenüber junge Welt. Das werde von außen allerdings nicht honoriert.

Denn medial und politisch ist gemeinhin von einem »Propagandafestival« die Rede, das die »Diktatur« in Eritrea unterstütze. So auch der Tenor einer Kundgebung im Stadtzentrum am Sonnabend nachmittag mit etwa 100 Teilnehmenden. Vor Ort kamen jedoch vor allem Familien, Jugendliche und die ältere Generation zusammen, um Bekannte zu treffen, Kultur und landestypisches Essen zu genießen. »Es handelt sich um eine friedliche und familiäre Veranstaltung für jedermann«, erklärte unisono der Polizeisprecher. Gewidmet wird sich auch politischen Themen – etwa der aktuellen Lage im Land – und zwar aus erster Hand. So wurden dazu in diesem Jahr eine Reihe von Regionalgouverneurinnen und -gouverneuren eingeladen, die zur Eröffnung am Sonnabend nachmittag von den rund 2.000 Besuchern singend in die Messehalle begleitet wurden.

Dabei hätte das Fest schon am Vormittag beginnen sollen. Nach einem erfolglosen Versuch der Stadt, die Veranstaltung zu verbieten, hatten sich »oppositionelle Eritreer« jedoch bereit gemacht, dies mit allen Mitteln verhindern zu wollen. Laut Beobachtern handelt es sich dabei an der Speerspitze um die »Brigade N’Hamedu«, die von der TPLF in Äthiopien gegen »Anhänger« des langjährigen Feindes Eritrea auch im Ausland ins Feld geschickt wird. Schon Freitag nacht nahm die Polizei 60 Menschen in Gewahrsam und verteilte etwa 50 Platzverweise. Am Sonnabend vormittag versuchten dann bis zu 150 Personen, den Veranstaltungsort zu stürmen und rissen einen Zaun an den Hessenhallen ein. Die Polizei setzte Pfefferspray und Schlagstöcke ein, ein Wasserwerfer stand bereit. Rund 80 Personen wurden von den Beamten unter Verdacht auf Körperverletzungsdelikte, Landfriedensbruch, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Sachbeschädigung festgehalten, um eine Ingewahrsamnahme zu prüfen. Im Rest der Stadt versammelten sich immer wieder Gruppen gewaltbereiter, meist junger Männer, die Straßen blockierten und Anreisende zum Festival attackierten. Laut Russom sei es dabei neben Sachbeschädigungen an Autos auch vereinzelt zu Angriffen auf Besucher gekommen, an Stellen, wo die Polizei nicht vor Ort war.

Thomas Frey/dpa Während die Lage draußen eskalierte, war die Stimmung in den Hessenhallen gut (Gießen, 8.7.2023)

Rund 120 Menschen mussten aufgrund der Gefahrenlage stundenlang am Bahnhof ausharren, bis sie am frühen Nachmittag mit einem von der Polizei eskortierten Bus zu den Messehallen gebracht werden konnten. Eine Besucherin erklärte gegenüber jW, sie sei im Vorfeld sehr unsicher gewesen, in diesem Jahr anzureisen, nachdem die Stimmung gegen das Festival mit dem Versuch der Stadt, die Veranstaltung zu verbieten, und online kursierender Drohungen bereits deutlich angespannt war. Die von der Landrätin erlassene temporäre Waffenverbotszone und die Entscheidung des Verwaltungsgerichts zugunsten der Veranstalter habe sie dann aber bestärkt, doch zu kommen. Unverständnis äußerte sie gegenüber dem Agieren der Polizei, die trotz Großaufgebot – rund 1.000 Beamte waren zu Beginn eingesetzt, die später um Hunderte weitere aufgestockt wurden – den Angreifern »nur hinterhergelaufen« seien. Der Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelhessen wollte am Sonntag jedoch auf Nachfrage nicht von einem mangelhaften Konzept sprechen. »Wir waren hinlänglich vorbereitet und gut aufgestellt«, so Martin Ahlich. Es habe einen Vorbereitungsstab gegeben, verschiedene Szenarien seien besprochen worden. Sonntag mittag lag die Zahl der verletzten Beamten bei 28, sie hätten vor allem Platzwunden, Bänderrisse und -zerrungen erlitten.

Auch von seiten des Zentralrats hieß es, die Polizei hätte vieles gut gemacht, aber »wir haben den Eindruck, dass Opfer und Täter verwechselt werden, denn normalerweise sollte eine friedliche Veranstaltung geschützt werden«. Viele der Gäste hätten jedoch ihr verbrieftes Recht, an dem Festival teilzunehmen, nicht oder nur mit vielen Hindernissen wahrnehmen können, so Russom.