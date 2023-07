Rezepte gegen AfD-Sommerhoch

foto2press/imago Wie hoch muss die AfD in Umfragen noch klettern? (Magdeburg, 12.9.2017)

Von Krisen ermüdet, von der CDU verunsichert: Die Spitze der SPD sorgt sich um den Gemütszustand derjenigen, die ihr Kreuz zuletzt bewusst lieber bei der AfD machten. »Wir müssen als Demokraten aufpassen, dass rechtsextreme Erzählungen nicht in der Mitte der Gesellschaft ankommen«, fabulierte SPD-Chef Lars Klingbeil am Wochenende gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland anlässlich steigender Umfragewerte und jüngster Wahlerfolge auf kommunaler Ebene für die AfD. Der Satz war als Warnung an die Union gemeint, nicht der rechten Partei nachzueifern. Deren Anhängerschaft rekrutiert sich jedoch tatsächlich zu keinem geringen Teil aus der »Mitte«, sprich Staatsbediensteten von der Justiz über die Verwaltung bis zu Polizei und Armee.

Die Analyse, die die SPD-Ministerpräsidenten Manuela Schwesig, Dietmar Woidke und Stephan Weil gegenüber der Süddeutschen Zeitung vom Wochenende präsentierten, beschränkt sich ebenfalls auf die Gefühlsebene der Wählerschaft. Die AfD nutze »Frustration und Verunsicherung als großes Mobilisierungsthema«, wie es Schwesig formulierte. Woher diese kommen, ist den Sozialdemokraten wohl ein Rätsel. Woidke sagte, die Politik müsse beim Klimaschutz »die Menschen mitnehmen«, Weil forderte die Bundesregierung zu mehr Geschlossenheit auf.

Materialistischer scheint der Ansatz der Partei Die Linke zu sein, auch wenn diese im Sommerhoch der AfD ein vorwiegend ostdeutsches Problem sieht. So sei das Gebiet der ehemaligen DDR »systematisch« vernachlässigt worden, wie aus einem Beschluss des Linke-Parteivorstandes vom Wochenende hervorgeht. Ostdeutschland sei mit hohen Quoten des Niedriglohns und ungleichen Chancen verbunden, das Leben dort sei gekennzeichnet durch »weniger Rente, weniger Lohn, weniger Wirtschaftsleistung, weniger Vermögen, weniger Erben, weniger Urlaubsgeld, weniger Internet«, heißt es in dem Beschluss, aus dem am Sonntag die Nachrichtenagentur AFP zitierte.

Die Löhne müssten daher bis 2025 vollständig an das Westniveau angeglichen werden. Die kommunalen Haushalte müssten von den Sozialleistungen entlastet werden. Der gesetzliche Mindestlohn müsse auf 14 Euro pro Stunde angehoben werden. Mit Blick auf die Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen im kommenden Herbst müsse klar sein: »Es darf jetzt kein ›Weiter so‹ geben«.