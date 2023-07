Rezepte in Magazinen und Journalen werden selten vor ihrer Veröffentlichung von der Redaktion geprüft. Das wäre zu teuer und zu zeitaufwendig. Meist wird einfach abgeschrieben, im Grunde geklaut, mit leichten Variationen. Maxi Wunder zum Beispiel lässt immer den Speck weg. Anspruchsvoll in der Wahl ihrer Quellen, konsultiert sie Weltliteratur: Bertolt Brecht, Joachim Ringelnatz und heute Friedrich Schiller:

Punschlied

*

Vier Elemente

Innig gesellt

Bilden das Leben,

Bauen die Welt

*

Presst der Zitrone

Saftigen Stern,

Herb ist des Lebens

Innerster Kern.

*

Jetzt mit des Zuckers

Linderndem Saft

Zähmet die herbe

Brennende Kraft,

*

Gießet des Wassers

Sprudelnden Schwall,

Wasser umfänget

Ruhig das All.

*

Tropfen des Geistes

Gießet hinein,

Leben dem Leben

Gibt er allein.

*

Eh es verduftet,

Schöpfet es schnell,

Nur wenn er glühet,

Labet der Quell.

Um sein Gedicht nicht als gereimtes Rezept zu verunglimpfen, hat Schiller einfach das Mengenverhältnis der Zutaten – 1, 2, 3, 4 – weggelassen. Wir reichen es hiermit nach: Zitronen- oder Limettensaft: ein Teil. Zuckersirup (Grenadine): zwei Teile. Rum: drei Teile. Wasser (kohlensäurehaltiges Mineralwasser zum Aufgießen): vier Teile. Alles in einer geräumigen Glasschüssel mixen. Mit einer Prise Muskatnuss würzen. Crushed Ice einrühren. In Gläser füllen und mit einem Minzezweig garnieren. Heute (d. h. seit Mitte des 19. Jahrhunderts) heißt der Drink Planter’s Punch.

»Du säufst schon wieder«, meckert Doris. Udo sitzt vor seinem dritten Punsch und stochert mit dem Strohhalm im hellgelben Eisbrei. »Am 12. Juli treffen sie sich«, sagt er mit Leidensmiene. – »Wer?« – »Die NATO-Staaten! Mit riesigem Tschingderassabum und Tausenden von Sicherheitskräften. Wir sollen denken: Aufrüsten, Ukraine bewaffnen, der Russe will uns fressen! Alles, damit die Blackrock-Anleger weiter Rendite machen.« – »Und deswegen musst du trinken, ja?« – »Das findet in Vilnius statt, Dorchen, da, wo die junge Irin von den Rammsteins vermöbelt wurde!« – »Ach du liebes bisschen! Das ist doch gar nicht erwiesen«, meint Doris. »Nur weil die ihre blauen Flecken auf Ticktack vorgezeigt hat …« – »Da gibt’s diesmal wieder Randale, sag’ ich dir. ›Lass dich verhauen – in Litauen!‹ Hicks! Prost!« – »Seht ihn an, den Dichter. Trinkt er, wird er schlichter« (Robert Gernhardt, »Folgen der Trunksucht«).