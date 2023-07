Aufbruch und Exil

Carlos Gomes: »Chile 1973. Denkmäler und Wandbilder in DDR und BRD«, Verlag 8. Mai, 120 Seiten, großformatige Farbfotos, Übersichtskarte, Hardcover mit Fadenheftung, 19,90 Euro (erhältlich unter jungewelt-shop.de)

Chile-Reihe

Diese Doppelseite ist Teil unserer Reihe zum 50. Jahrestag des faschistischen Putsches in Chile. Mit Beiträgen in der jungen Welt, Veranstaltungen, Ausstellungen und einem Konzert im Kino Babylon am 16. September wollen wir in diesem Jahr an den Sturz der gewählten Regierung von Präsident Salvador Allende von der Unidad Popular am 11. September 1973 und die Verbrechen des Pinochet-Regimes erinnern.

Kommende Veranstaltungen unter anderem:

– Donnerstag, 13. Juli 2023, 19 Uhr, jW-Maigalerie: Vorstellung des Bildbandes »Chile 1973. Denkmäler und Wandbilder in DDR und BRD« von Carlos Gomes

– Sonnabend, 16. September 2023, 18 Uhr, Kino Babylon: »Es lebe der Genosse Jara!« Konzert im Gedenken an Víctor Jara

