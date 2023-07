Nachschlag: Die Welt retten

Netflix/Nick Wall Schwere Aufgabe: Schuhverkäuferin Nida (Anjana Vasan, l.) und Dämon Gaap (Paapa Essiedu, r.) wollen die Apokalypse aufhalten

Ohne Zynismus sind Diskussionen wie die um »künstliche Intelligenz« kaum zu ertragen. Tag um Tag bestätigen Meldungen von Hitzerekorden, gewaltigen Stürmen, Überschwemmungen und Waldbränden, dass die Klimakatastrophe, vor der Wissenschaftler seit mehr als einem halben Jahrhundert warnen, in vollem Gange ist. Auch droht in der Konfrontation mit Russland und China jederzeit ein Atomkrieg. Dennoch plagt Industriekapitäne wie Tesla-Chef Elon Musk die abstrakte Sorge, »denkende Computer« könnten der Menschheit nach dem Vorbild des »Terminators« das Licht ausknipsen. Eine Serie, die den Wahnsinn mit schwarzem Humor beleuchtet, ist »Black Mirror« auf Netflix. Gerade ist eine neue Staffel erschienen. In ihr geht es zum Beispiel um eine schüchterne Schuhverkäuferin, die im miefigen England der 70er Jahre ständig von einer Faschokollegin gemobbt wird. Doch dann erscheint ihr ein Dämon ausgerechnet in Gestalt des Boney-M.-Stars Bobby Farrell – und gibt ihr die Gelegenheit, die Welt zu retten. (jt)