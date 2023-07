Die Erde ist eine Scheibe

Éditions Delcourt/Carlsen Verlag GmbH 2022 Heute schon in den Junk-Mail-Ordner geschaut?

Falschnachrichten und »alternative Fakten« von US-amerikanischen Präsidenten oder russischen Trollen, Bildmanipulation, Meinungsblasen und jetzt auch noch KI – was soll man eigentlich noch glauben? Am besten die Wahrheit.

»Glauben Sie an die Wahrheit?« ist eine ernsthafte Reportage, die lustig daherkommt. Das liegt zunächst einmal am Federstrich. Leslie Plée zeichnet in einem karikaturhaften Stil, wie er in Frankreich gern für Pressezeichnungen und humorige Sachbücher verwendet wird. Catherine Meurisse oder Riad Sattouf haben in ihrer Charlie-Hebdo-Zeit ganz ähnlich gezeichnet. Die Mimik der Mondgesichter wird durch typische Symbolik wie Erröten, Schweißtropfen oder einem Herz über dem Kopf verstärkt. Auch das Kopf-Körper-Verhältnis von eins zu zwei signalisiert Unernst, nur seriöse oder gefährlichere Figuren sind etwas länger. Aber auch das Thema selbst, die Welt der »Verschwörungstheorien« um die Erde als Scheibe, inszenierte Massaker, kinderblutsaufende Politiker und die Herrschaft der Reptiloiden hat etwas Komisches – oder zumindest ist das Entsetzen über die Verbohrtheit so vieler nicht einmal ungebildeter Menschen nur mit Humor zu ertragen.

Die Autorin Doan Bui ist viel gereist, hat Flacherdler und »Truther« (»Wahrheitler«) interviewt, war in der Stadt Veles in Nordmazedonien, die lange Zeit fast ausschließlich von Fake News gelebt hat, hat mit Trump-Anhängern gesprochen und eine längere Unterhaltung mit Guillaume Chaslot geführt, der für Google und Youtube die Empfehlungsalgorithmen geschrieben und damit zu einem wesentlichen Teil die Architektur der (a)sozialen Blasen mitgestaltet hat. Irgendwann ist er ausgestiegen. Ihm sei klargeworden, »dass die Algorithmen sämtliche verschwörungstheoretischen und verschwörerischen Inhalte gepusht haben«, indem sie für solche Inhalte anfälligen Nutzern immer mehr von der Droge liefern.

Trotz aller Heiter- und Ernsthaftigkeit hat der Comic leider auch Schwächen. Die eine ist ein starker Hang zu den US-amerikanischen Schwurblern. Zwar treten zahlreiche US-Phänomene mit ein paar Jahren Verzögerung auch in Good old Europe auf, aber Pizzagate, Q-Anon, Obamas Geburtsurkunde und Schießereien in Provinzschulen werden die Menschen bei uns wohl nie so bewegen wie US-Amerikaner. Zweitens ist die Auswahl der Themen ein wenig beliebig. Hintereinander werden Trump, Klimakrisenleugner, Impfgegner, historische Gerüchte und die Illuminaten abgehandelt. Am Anfang des »Truther«-Kapitels geht es zunächst um 9/11: »Die Truther wollen um jeden Preis Fakten, die ihnen nicht passen, ›ihre‹ Wahrheit aufdrücken.« Nun, das mag in vielen Fällen stimmen, macht aber offizielle Darstellungen nicht zur unverrückbaren Wahrheit. Die Bewegung für die erneute Untersuchung der World-Trade-Center-Anschläge wird von Architekten, Brandschützern, Feuerwehrleuten, Statikern und anderen Experten und eben nicht von den üblichen Wirrköpfen getragen.

Nicht zuletzt fällt die Rolle der klassischen Medien in der Gerüchte- und Ideologieproduktion völlig unter den Tisch. Die Autorin, selbst Journalistin bei L’Obs, entwirft das Bild einer gespaltenen Öffentlichkeit zwischen alt und neu, verlässlich und verlogen. Hier die gute alte Zeitung mit ausgewogener Berichterstattung, sorgfältiger Recherche und penibler Überprüfung aller Inhalte, da die neuen Medien, wo jeder motivierte Schreiberling seinen Mist ohne Fremd- oder Selbstkontrolle verbreiten kann. Aber L’Obs gehört drei Großaktionären, die nebenbei auch Le Monde besitzen, wie fast die gesamte französische Medienlandschaft im Besitz weniger Milliardäre ist, darunter die Waffenhersteller Dassault und Lagardère und Bernard Arnault, der mit Luxusgütern zum reichsten Mann der Welt wurde. Unabhängigkeit sieht anders aus. Die Presse kontrolliert nicht die Politik, sondern stützt sie, und hat zudem in den letzten Jahren viel Vertrauen eingebüßt – nicht, weil sie eine Lügen-, sondern weil sie eine Lückenpresse ist. Der Fingerzeig auf die Betrüger und Dummköpfe in anderen Ländern und Medien wirkt da selbst schon ein wenig manipulativ.