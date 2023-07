Armutsbekämpfung vom Tisch

Peter Kneffel/dpa Ein Schatten ihrer selbst: Der ohnehin unzureichende Betrag für die Kindergrundsicherung wird weitaus niedriger ausfallen

Das Ding ist gelaufen. In der BRD wird es vorerst keine Bekämpfung von Kinderarmut geben. Die zuständige Familienministerin Elisabeth Paus (Bündnis 90/Die Grünen) ist von ihrer – ohnehin unzureichenden – Forderung von zwölf Milliarden Euro für die Kindergrundsicherung abgerückt. In einem Interview in der aktuellen Ausgabe des Spiegels erklärte Paus, ihre neue »Hausnummer« laute »zwei bis sieben Milliarden Euro«.

Bundesfinanzminister Christian Lindner und seine Partei scheinen (erneut) zu gewinnen, was das Hamburger Nachrichtenmagazin unlängst eine »Kartoffelschlacht« nannte: Schon dass für die Kindergrundsicherung im Haushaltsentwurf nur ein »Merkposten« von zwei Milliarden Euro veranschlagt war, ließ darauf schließen, dass dabei nicht mehr herauskommen würde als eine Verwaltungsreform der Sozialleistungen für Kinder. Nach Willen von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) darf die Familienministerin nun bis Ende August versuchen, das »zentrale sozialpolitische Projekt« der Ampelkoalition in Gesetzesform zu gießen.

Zur Erinnerung: Es wurde ermittelt, dass 21,3 Prozent der Kinder arm sind, mehr als jedes fünfte in der Bundesrepublik. In der Hauptstadt liegt ihr Anteil noch höher. In der öffentlichen Debatte wird die brisante Lage mit Begriffen wie »armutsgefährdet« schöngeredet: Demnach sind Menschen, die im Bürgergeldbezug oder trotz ihrer Erwerbstätigkeit unter Existenzminimum leben, von Armut noch gar nicht betroffen. Um die sich verstärkende Verarmung der Bevölkerung zu verringern, wären – neben einer armutsfesten Kindergrundsicherung – höhere Regelsätze von Sozialleistungen sowie weitere Maßnahmen wie ein Kündigungsmoratorium, Strom- und Heizkostenzuschüsse, eine Wohngeldreform – und noch einiges mehr – notwendig. Das erklären etwa Sozialverbände regelmäßig.

»Zuallererst« (Olaf Scholz) sieht der soeben von der Regierung beschlossene Haushaltsentwurf aber die Hochrüstung dieses Landes vor. Für das Kriegsbündnis NATO will Lindner schon im kommenden Jahr das erbetene »Zweiprozentziel« erreichen. Prioritäten, will man dieser Tage »weltmachtfähig« sein.