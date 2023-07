»Der Auftrag könnte nicht dringender sein«

Vuk Valcic/IMAGO/ZUMA Wire Derweil »modernisieren« die Atommächte ihre Arsenale: Demonstrationszug durch die Londoner Regent Street (25.2.2023)

Beim Kongress »Wissenschaft zwischen Krieg und Frieden« am Sonnabend an der Universität Mainz wollen Sie die Stimme gegen Waffen erheben, die auf Grundlage naturwissenschaftlicher Erkenntnisse entwickelt wurden. Wovor genau wollen Sie warnen?

Aufrüstung führt letztlich zu kriegerischen Konfliktlösungen. 1983 unterzeichneten 12.000 Menschen, darunter überwiegend Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler und Studierende, den Mainzer Appell »Verantwortung für den Frieden«, um vor den Gefahren einer nuklearen Aufrüstungsspirale zu warnen. Die Erkenntnis damals: Mit dem Gleichgewicht des Schreckens ist Frieden nicht zu sichern. Vor dem Hintergrund der Auseinandersetzung mit Russland ist genau das wieder zu befürchten. Wir stecken mitten in einem historisch beispiellosen nuklearen Aufrüstungsprozess, den sogar die institutionalisierte Friedenswissenschaft ideologisch unterstützt. Das wirft die Frage auf, wie Wissenschaft friedensfähig werden kann.

Erschwert es die Debatte, dass die Bundesregierung entschieden hat, Waffen für die Ukraine zu liefern?

Die Debatte war schon immer schwierig zu führen, weil die Wissenschaft im Dienst der herrschenden Interessen forscht. Der Gedanke militärischer Konfliktlösung steht nahe, um Besitz- und Eigentumsverhältnisse zu verteidigen, Rohstoffmärkte im globalen Kontext gegen Konkurrenten zu sichern. Die Entwicklungen der letzten 40 Jahren zeigen, dass der Auftrag des Mainzer Appells heute drängender nicht sein könnte: »Wir verpflichten uns, über die politischen, militärischen und technischen Voraussetzungen der Erhaltung und Sicherung des Friedens weiter nachzudenken und aufzuklären.«

Ist die Unabhängigkeit der Wissenschaft Voraussetzung, damit Forschende sich für Frieden engagieren können?

Ja. Das wirft die Frage nach den Abhängigkeiten der Forschung an den Universitäten auf, die seit den 90er Jahren zunehmend auf Exzellenz- und Drittmittel setzen. Wirtschaftsnahe Forschung, etwa für Rüstungskonzerne wie EADS, gilt es kritisch zu diskutieren. Die Milliarden des »Sondervermögens« für die Aufrüstung der Bundeswehr werden verpuffen, wenn die technische Wissenschaft sich nicht einbringt. Die Mitbestimmung durch die Mehrheit an den Universitäten, Mittelbau und Studierende, zum Thema ist aber nahezu ausgesetzt. Forschung erfolgt im Dienst an ressourcenverbrauchendem Wachstum. So werden der freien Wissenschaft ihre Grundlagen entzogen, sie wird Instrument. Die Folge ist eine Entdemokratisierung akademischer Selbstverwaltung.

Was entgegnen Sie der FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die meint, nur mit Waffen Frieden schaffen zu können?

Wir erleben es immer wieder, wie politische Entscheidungen in eine politisch verfahrene Situation führen, die vermeintlich nur den militärischen Ausweg eröffnet. Zu behaupten, es gäbe keine Alternative mehr, ist antiwissenschaftlich. Diese Debatte so zu schließen, entzieht die Möglichkeit, weiterzudenken. Wir wollen sie wieder öffnen, um zu diskutieren, wie wir aus dieser Lage wieder herauskommen, und dazu wissenschaftlich fundiert Ansätze entwickeln.

Schon jetzt bringen ferngesteuerte Drohnen Zerstörung und Tod. Mit sogenannter künstlicher Intelligenz wird an autonomen Waffensystemen gearbeitet.

Unsere Initiative kritisiert scharf, dass sich diese Waffen jeglicher demokratischen Kontrolle und möglicherweise auch menschlichem Eingriff entziehen könnten. Im Bruchteil von Sekunden könnten Waffenroboter mit eingebauter Eskalationsspirale Entscheidungen treffen: Könnte eine Kriegspartei sie verwenden, will die andere schneller sein. Zu dem Thema werden wir mit dem »Forum InformatikerInnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung« eine weitere Tagung planen.

Auf Ihrer Webseite zitieren Sie den Philosophen Ernst Bloch: »Wir sind nicht nur verantwortlich für das, was wir tun, sondern auch für das, was wir widerspruchslos hinnehmen.«

Wir müssen für die Freiheit der Wissenschaft kämpfen, damit sie nicht zum Tun »erfinderischer Zwerge, die für alles gemietet werden können« verkommt, wie Bertolt Brecht schrieb, sondern dem Wohl der Menschheit dient.