Streik gegen rechten Redaktionschef

Lafargue Raphael/IMAGO/ABACAPRESS »Bolloré hat mich kaputtgemacht«: Demonstration gegen den Milliardär und Großunternehmer (Paris, 16.2.2022)

Der französische Milliardär und Großunternehmer Vincent Bolloré galt im eigenen Land seit jeher als einer, der sich alles unter den Nagel riss, was einen irgendwie gearteten finanziellen Nutzen versprach. Trinkwasser, internationaler Güterverkehr, private TV-Stationen, Telekommunikation, renommierte Verlage, Zeitungen – nichts war sicher vor den Attacken des Hais aus der Bretagne. Im elitären Kreis der 40 größten börsennotierten Konzerne des Landes, den CAC 40, war er geduldet. Es regte sich kein ernstzunehmender gesellschaftlicher Widerstand gegen den Mann, der wie sonst keiner die Ideologie des Neoliberalismus in die Praxis umsetzte. Bis es dem politisch weit rechts verankerten, strengen Katholiken Bolloré schließlich gefiel, seine TV-Sender und Zeitungen als politische Waffen in Stellung zu bringen.

Dem traditionellen Pariser Sonntagsblatt Le Journal du Dimanche (JDD) drückte er am 23. Juni einen Redaktionschef auf, den er in der äußersten rechten Schmuddelecke der französischen Medienlandschaft rekrutiert hatte: Geoffroy Lejeune, bis dato Leiter des Wochenblatts Valeurs Actuelles, in dem sich Gestalten wie der Faschist und Präsidentschaftskandidat Éric Zemmour austoben durften, etwa mit der Verbreitung der Theorie vom »remplacement« – der angeblichen Übernahme des Landes durch die muslimische Bevölkerung. Bolloré persönlich hatte den Geisterfahrer Zemmour bis zu dessen Niederlage bei der Wahl im April 2022 finanziell gefördert. Die rund 60 JDD-Journalisten reagierten auf Lejeunes Inthronisierung klar und solidarisch: Sie lehnen den neuen Chef ab und bestreiken seit mehr als zwei Wochen ihre Zeitung. Am vergangenen Sonntag mussten die Leser zum zweiten Mal in Folge auf das JDD verzichten – einmalig in der 75jährigen Geschichte des Blattes.

Bolloré scheint nicht bereit, einzulenken. Seit Juni 2022 hält er über sein Firmenkonglomerat Vivendi 57,3 Prozent der Anteile der Mediengruppe Lagardère, deren ehemaliger Besitzer Arnaud Lagardère zum Strohmann abgestiegen ist. Bis Mitte dieser Woche hielt Mehrheitsaktionär Bolloré an Lejeune fest, der selbst unter den Bossen der CAC 40 als »unerträglich reaktionär« gelten soll, weil er nichts hält vom pseudodemokratischen Gehabe der Geldeliten. Alain Minc, einer der bekanntesten politischen »Berater« des Landes, verriet Ende der vergangenen Woche, er habe seine Beziehungen zu Bolloré deshalb abgebrochen. Eine eher heuchlerische Geste. Minc saß bis vor kurzem im Comité Stratégique der Bolloré-Gruppe. Derzeit kassiert er ein enormes Gehalt bei den Straßenverwaltern von SANEF, die das Volk an den ursprünglich staatlichen Autobahnen abkassieren. Minc beriet, immer zur Hand, die Präsidenten Mitterrand, Sarkozy, Hollande und Macron. Und seit 1985 drückt Minc als Vorsitzender der sogenannten Lesergesellschaft der Pariser Tageszeitung Le Monde gerne seinen Ärger über für Unternehmerfreunde unangenehme Artikel aus.

Wer bei JDD den längeren Atem haben wird, scheint für Bolloré klar: Er selbst mit seinen gewaltigen finanziellen Reserven. Die übrigen Aktionäre betrachten den wirtschaftlichen Verlust und den an Ansehen sorgenvoll und drängen auf eine schnelle Lösung. Bolloré ließ Lagardère die lächerliche Botschaft überbringen, Lejeune sei »nicht aus ideologischen, sondern aus wirtschaftlichen Gründen« ausgewählt worden. Was selbst den stockkonservativen Journalisten der von der Familie Dassault gehaltenen Tageszeitung Le Figaro ein säuerliches Geständnis abrang: Es sei schlicht nicht zu rechtfertigen, den Chefposten eines »einflussreichen, historisch verdienstvollen, wirtschaftsnahen Journals« einer Person auszuhändigen, die aus dem tiefsten rechtsreaktionären Sumpf gekrochen sei.

Unter diesen Umständen wünschte sich vor einigen Tagen selbst der geschmeidige Alain Minc mehr Rechte für die Redaktion, etwa nach englischem Vorbild. In Frankreich leider undenkbar, gestand Bollorés früherer Freund im selben Atemzug: Er könne sich wie viele andere Chefs »kaum vorstellen, dass eine Person wahrhaft unabhängig sein könnte gegenüber jenen, die sie eingestellt haben«.