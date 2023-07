Nachschlag: Das finale Problem

Warner Bros. Pictures Seine vermeintlichen Erinnerungen sind das finale Problem: Dr. James Watson (Jude Law)

Man schreibt 1891, das Jahr von »The Final Problem«, jener Geschichte, in der Sherlock Holmes zusammen mit seiner Nemesis, Professor James Moriarty, den Reichenbachfall hinabstürzt, um danach aus Arthur Conan Doyles literarischer Produktion vorerst zu verschwinden. Doch längst ist ans Tageslicht gekommen, dass die Erinnerungen des Dr. Watson stark geschönt sind. In Wirklichkeit war Holmes dank einer Diät aus Kaffee, Tabak und Kokain derart zerrüttet, dass er den harmlosen Mathematiker Moriarty als einen »Napoleon des Verbrechens« bis in den Tod verfolgte. Ein Blick in Holmes’ Arbeitszimmer zeigt eine Kammer, deren Einrichtung aus der Darstellung einer gesamteuropäischen, auf einen kommenden Weltkrieg zielenden Verschwörung besteht. Rote Bindfäden verbinden Punkte auf einer Landkarte mit Zeitungsausschnitten über Todesfälle internationaler Industriemagnaten und Opiumhändler. Die Fäden kommen an einer mit einem Dartpfeil geschmückten Photographie Moriartys zusammen. Ein Bild des Wahns. (aha)