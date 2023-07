Der Charme des Unbestimmten

CG CINENEMA/PifflMedien Märchenhafte Anflüge: Juliette (Juliette Jouan)

Nachdem er mehrere kurze und mittellange Dokumentarfilme gedreht hatte, verband Pietro Marcello bei seinem Langfilmdebüt »Bella e perduta – Eine Reise durch Italien« (2015) die Porträtskizze einer realen Person eigenwillig mit einer die Commedia dell’arte zitierenden Handlung. Das Vermischen von Dokumentarischem und Fiktion setzte er bei »Martin Eden« (2019) mit verschobener Gewichtung fort. Regelmäßige kurze Einschübe von historischem Filmmaterial akzentuieren hier nicht allein die Abweichungen von der gleichnamigen Romanvorlage Jack Londons, sondern sorgen auch für reizvoll widersprüchliche Zeit- und Lokalbezüge.

Diesen Weg geht der 46jährige Italiener in seinem jüngsten Spielfilm »Die Purpursegel« weiter – gleich zu Beginn konkretisieren Archivbilder von aus dem Ersten Weltkrieg heimkehrenden französischen Truppenverbänden den Hintergrund der lockeren Handlung.

Zurück von der Front muss Raphaël (Raphaël Thiéry) erfahren, dass seine Ehefrau tot ist. Sie hat ihm eine Tochter hinterlassen, um die sich – ungefragt – eine Ziehmutter kümmert. Madame Adeline (Noémie Lvovsky), der ein verschwundener, nichtsnutziger Ehemann Schulden aufgebürdet hat, bietet auf ihrem armseligen Hof dem mittellosen Raphaël Unterschlupf. Der Mann ist zwar kriegsversehrt, gleichwohl ein versierter Schreiner. Eine Anstellung in einer kleinen Bootswerft ist aber nicht von Dauer, weil die Todesumstände seiner Ehefrau ihn in dieser provinziellen Lebenswelt zu einem Außenseiter machen. Raphaël verlegt sich auf die Anfertigung von Holzspielzeug, mit dem er einen Ladenbesitzer in der nächstgelegenen Stadt beliefert.

Ein paar Blicke aus dem Zugfenster lassen erahnen, dass der anonyme Handlungsort möglicherweise Normandie heißt. Da Raphaëls Tochter Juliette (Juliette Jouan) inzwischen erwachsen wird, drängt sich der Schluss auf, dass die Handlung allmählich die 30er Jahre erreicht hat. Für den konkreten Zeitbezug sorgt aber allenfalls ein kurzer Ausschnitt aus einem der letzten in Frankreich produzierten Stummfilme, die Zola-Adaption »Au Bonheur des Dames« (1930). Marcello gleicht seine Spielszene vorübergehend dem Sepiaton des von Altmeister Julien Duvivier geborgten Materials an. An anderen Stellen koloriert er schwarz-weiße historische Dokumentaraufnahmen dezent nach. Kameramann Marco Graziaplena akzentuiert seine auf Zelluloid gedrehten Bilder durch Sonnenflecken und gelegentliche Zooms, was im Zusammenspiel mit gedeckten Farben an die Filmästhetik der späten 60er und frühen 70er erinnert. Passend dazu ein paar Gesangseinlagen, die an Jacques Demy denken lassen.

Unterm Strich lassen die Referenzen die Adaption des gleichnamigen Romans von Alexander Grin zeitlos wirken. Was Marcellos Vorliebe für die Schilderung archaischer Milieus entgegenkommt, die sich – wie bei Pasolini – aus einem eigenwilligen, dezidiert linken Vorbehalt gegen eine (falsche) Modernisierung speist. Dazu gehört, dass Großaufnahmen die grobe Physis von Darsteller Thiéry unterstreichen, während Dialoge das handwerkliche Geschick seiner Hände protokollieren.

Die zunehmende Unbestimmtheit von Zeit und Ort erlaubt, die märchenhaften Anflüge des Stoffes in der zweiten Filmhälfte verblüffend nonchalant hervortreten zu lassen. Die souveräne Gelassenheit der saloppen Dramaturgie trägt zum Charme von »Die Purpursegel« schließlich ebenso bei wie die Selbstsicherheit, mit der die allmählich zur Protagonistin werdende Juliette sich traumwandlerisch durch eine Welt bewegt, die von bedrohlichen, aber auch Erlösung verheißenden Archetypen bevölkert wird.