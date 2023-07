IMAGO/Pond5

Vier gescheiterte Künstler, sie sind alt und haben nichts mehr zu verlieren. Da werden Schnäpse verklappt und Wahrheiten gesprochen. Jeder trägt seinen Anteil Enttäuschungen, Zurückweisungen und Niederlagen bei, denn gewinnen kann jeder – und Siege ergeben keine Geschichte.

Chris spielt Bass in einer Band und hat was erlebt.

»Wir sollten bei einem Altstadtfest auftreten. In einem kleinen Liveclub. Der Gig stand seit Monaten fest, und dann rief am Morgen vor dem Konzert ein Verantwortlicher der Stadt an. Ich habe schlechte Nachrichten für euch, gestern Abend hat sich euer Veranstalter erhängt.«

Sie nicken, als hätte man mit so etwas rechnen müssen.

»Der Witz ist, der hat zuvor noch gut gegessen und bei Facebook ein paar lobende Worte über das Restaurant hinterlassen. Anschließend legt er Hand an sich.«

»Schön, aber wie geht man als Band damit um?« fragt einer aus dem Quartett.

»Keine Ahnung. Wieso?«

»Die Verträge sind gemacht, er kommt nicht mehr raus aus der Nummer und sieht letztlich keinen anderen Ausweg mehr … Lieber tot als live dabei!«