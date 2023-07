Ein Wille, der Kunst durchbricht

Ann Ronan Picture Library/imago »Ich bin gegen das schlechte Hören und gegen die schlechten Interpreten, und ich bin gegen die schlechten Komponisten, die Dummheiten, Schwulst, Dreck und Schwindeleien in der Musik ausüben« – Hanns Eisler

Als Friedrich Schenker, Komponist und Soloposaunist im Rundfunksinfonieorchester Leipzig gemeinsam mit anderen Musikern aus den Leipziger Orchestern 1970 das erste auf Neue Musik spezialisierte Ensemble in der DDR ins Leben rief, nannte sich die Formation »Gruppe Neue Musik ›Hanns Eisler‹«. Der Namenspatron – laut Schenker »Symbol für fortschrittliches, konstruktives Musikdenken« – war geschickt gewählt. Denn der 1962 verstorbene Komponist, eine der Gründungsfiguren des DDR-Kulturlebens, war sakrosankt. Gleichzeitig stand der Schönberg-Schüler aber auch für ein Musikverständnis, das über den sozialistischen Realismus, der erst im Laufe der 70er Jahren verabschiedet wurde, weit hinausführte.

In den 70er Jahren war Hanns Eisler auch eine Leitfigur für politisch engagierte Komponisten in der BRD. Nicolaus A. Huber schrieb Musik für Politrevuen im Ruhrgebiet, während in Frankfurt am Main Heiner Goebbels, Rolf Riehm und andere das »Sogenannte Linksradikale Blasorchester« gründeten, das bei Demonstrationen aufspielte. Eine für den politischen Kampf brauchbare, leicht zugängliche und aufführbare Musik zu schreiben, die gleichwohl die Moderne nicht verleugnete und keine pseudovolkstümlichen Banalitäten auftischte – dafür schien Hanns Eisler der geeignete Lehrmeister, der in der Weimarer Republik mit seinen Agitationsliedern ein Massenpublikum begeistert hatte. Carl Dahlhaus, prominenter Musikwissenschaftler an der Westberliner TU, fragte skeptisch: »Ist die politische Musik ein Mittel zur Abschaffung eines Zustands, in dem politische Musik notwendig ist, und zur Erreichung einer Utopie, in der statt musikalischer Demagogie die Dodekaphonie zu den Massen redet?«

In Arnold Schönberg fand der 1898 in Leipzig geborene und in Wien aufgewachsene Hanns Eisler seinen wichtigsten Lehrer. Der hielt zwar große Stücke auf ihn, lehnte seine »Weltverbesserungstheorien« allerdings strikt ab und empfahl ihm, beim Notenschreiben zu bleiben. Eisler indes war schon mit 14 der Organisation der sozialistischen Mittelschüler beigetreten, leitete Chöre wie den Karl-Liebknecht-Chor in Floridsdorf und war aktiv in der Arbeiterbildung. Seine 1. Klaviersonate fand Schönbergs Beifall, Eisler eignete sich dessen Zwölftontechnik an und wurde von der Wiener Universal Edition unter Vertrag genommen. Eine Wende zeichnete sich mit den »Zeitungsausschnitten« op. 11 (1925–1927) ab, über die Theodor W. Adorno schrieb: »Die zentrale Gewalt der Lieder ist gesammelt in einem Willen, der Kunst durchbricht: die Welt zu verändern.« Da war Hanns Eisler bereits in Berlin, wo er für die Rote Fahne schrieb und mit der Agitpropgruppe »Das Rote Sprachrohr« zusammenarbeitete. Entscheidend war die Begegnung mit dem Sänger Ernst Busch, den Eisler am Klavier begleitete. Stücke wie »Roter Wedding«, das »Stempellied« und das »Solidaritätslied« erreichten eine enorme Popularität und wurden auch auf Schallplatte verbreitet. Gemeinsam mit Brecht entstand das Lehrstück »Die Maßnahme«, in dem Arbeiterchöre eine tragende Rolle spielten. Brecht war auch beteiligt an dem Film »Kuhle Wampe oder: Wem gehört die Welt?« (1932), zu dem Eisler die Musik schrieb.

Die Nachricht von der Machtübertragung an Hitler erreichte Hanns Eisler in Wien. Es folgten Jahre in verschiedenen europäischen Ländern, ehe Eisler 1938 in die USA emigrierte. Dort gelang es ihm, sich als Komponist von Filmmusik zu etablieren. Er arbeitete u. a. für Fritz Lang (»Hangmen Also Die!«, 1943), Jean Renoir (»The Woman on the Beach«, 1947) oder seinen persönlichen Freund Joseph Losey (aus der Musik für dessen Kurzdokumentation von 1941 »A Child Went Forth« wurde die »Suite for Septet No. 1, op. 92A«). Seine Neuvertonung von Joris Ivens’ ursprünglich stummem, experimentellem Dokumentarfilm »Regen« (1929) wurde als »Vierzehn Arten, den Regen zu beschreiben« (1941) eine seiner bekanntesten kammermusikalischen Arbeiten – »als Brotarbeit geradezu hervorragend« (Eisler über Eisler). Er widmete sie Schönberg dann 1944 zu dessen 70. Geburtstag.

In Kalifornien traf er wieder auf Brecht und Adorno, mit dem er das Buch »Komposition für den Film« erarbeitete. Die wichtigsten Kompositionen der Exilzeit, an deren Ende die Ausweisung aus den USA wegen »unamerikanischer Aktivitäten« stand, sind die »Deutsche Sinfonie« (1935–1957) und das »Hollywooder Liederbuch« (1942/43). Aber auch in seiner Heimatstadt war der Antikommunismus so mächtig, dass an eine Position im Wiener Musikleben in den Nachkriegsjahren nicht zu denken war. Da kamen Einladungen nach Ostberlin gerade recht.

Eisler erhielt eine Professur am staatlichen Konservatorium, der heutigen Hochschule für Musik »Hanns Eisler«, und spielte eine wichtige Rolle im Kulturleben der jungen DDR. Mit dem ästhetischen Konservatismus der Kulturfunktionäre hatte er freilich bald seine liebe Not, etwa in einer zermürbenden Auseinandersetzung um das Projekt einer Faust-Oper, zu der Eisler selbst das Libretto schrieb, die aber unvollendet blieb. Als Heiner Müller 1961 Schwierigkeiten mit seinem Stück »Die Umsiedlerin« hatte, sagte Eisler zu ihm: »Müller, Sie sollten froh sein, in einem Land zu leben, in dem Literatur so ernst genommen wird.«

Das gegenwärtige Musikleben kann mit dem vielgestaltigen und reichen Werk nicht mehr so viel anfangen wie die Komponisten der 70er Jahre. Eine Eisler-Melodie aber hat jeder im Ohr: die der Nationalhymne der DDR. Wer sonst hätte nach dem Krieg eine überzeugende komponieren können? Es ist eine hübsche Pointe, dass Hymnen beider deutscher Staaten von Österreichern komponiert wurden. Und auch Brechts »Kinderhymne«, die viele gerne als neue gesamtdeutsche Hymne gesehen hätten, hat Hanns Eisler vertont.