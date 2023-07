Hilfe ohne Bedingungen

Mohammad Abu Ghosh/Xinhua/imago Vielleicht bald mit Rückkehrperspektive: Syrische Flüchtlinge im jordanischen Camp Zaatari (2.8.2022)

Die Nachbarstaaten Syriens arbeiten seit der Rückkehr des Landes in die Arabische Liga im Mai an einer Verbesserung der Beziehungen – politisch wie wirtschaftlich. Am Montag traf der Außenminister und stellvertretende Ministerpräsident Jordaniens, Ayman Safadi, in Damaskus ein, wo er sich mit Präsident Baschar Al-Assad und Außenminister Faisal Mekdad traf. Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz bestätigten Mekdad und Safadi die Bildung eines bilateralen Komitees, um Drogenschmuggel durch die beiden Länder zu unterbinden. Gemeinsam müsse man auch an einer Lösung für die syrischen Flüchtlinge in Jordanien arbeiten. Von ihnen gibt es insgesamt 1,3 Millionen, zehn Prozent der geflüchteten Syrer leben in Flüchtlingslagern.

Jordanien habe 300.000 Arbeitsgenehmigungen für syrische Flüchtlinge erteilt, erklärte Safadi, und mehr als 150.000 Kinder und Jugendliche besuchten Schulen und Universitäten im Land. Man müsse gemeinsam daran arbeiten, »Bedingungen zu schaffen, die ein Ende der Sanktionen ermöglichen und zur vollständigen Erholung Syriens führen«, so Safadi. Er forderte internationale Investitionen in das kriegszerstörte Land, um die Infrastruktur wiederaufzubauen. Das werde die Rückkehr von Flüchtlingen beschleunigen.

Jordanien hatte sich nicht nur für die Wiederaufnahme Syriens in die Arabische Liga eingesetzt, es nimmt als Beobachterstaat auch an den sogenannten Astana-Treffen teil, die unter der Schirmherrschaft Russlands, der Türkei und Irans daran arbeiten, einen Teil der innersyrischen Regierungsgegner und Damaskus miteinander ins Gespräch zu bringen. Weitere Beobachter sind Libanon, Irak, das Büro des UN-Sonderbeauftragten für Syrien von Geir Otto Pedersen und das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK). Letzteres konnte bereits mehrfach zur Aufklärung über den Verbleib und zum Austausch von Vermissten und Gefangenen beitragen.

EU, USA und Partner halten derweil an der Isolation Syriens fest und erweitern ein Labyrinth aus Resolutionen, Anklagen, Strafmaßnahmen und Sanktionen durch immer neue Repressalien. Am vergangenen Freitag legte Luxemburg in der UN-Generalversammlung eine Resolution vor, in der Generalsekretär António Guterres aufgefordert wird, eine unabhängige UN-Untersuchungskommission einzusetzen, die nach dem Verbleib von Verschwundenen in Syrien forschen soll. 46 Staaten unterstützten die Resolution, zahlreiche staatliche und nichtstaatliche Hilfsorganisationen hatten dafür geworben. Sie wurde mit 83 zu elf Gegenstimmen angenommen. 62 Staaten enthielten sich. Syrien stimmte dagegen. Der syrische UN-Botschafter Bassam Al-Sabbagh begründete das damit, dass die Autoren des Antrags sich mit Damaskus nicht – wie normalerweise üblich – über den Inhalt des Textes verständigt hatten.

Zuvor hatte sich am Donnerstag der UN-Sicherheitsrat turnusgemäß mit der humanitären Lage in Syrien befasst. Najat Rochdi, Stellvertreterin des UN-Sonderbeauftragten, beschrieb eine sich verschlechternde Lage, ging auf die Gespräche in Genf und Astana ein und forderte die Verlängerung der grenzübergreifenden Hilfe aus der Türkei für die Provinz Idlib für zwölf Monate. Die aktuelle Regelung läuft am 10. Juli aus. Martin Griffiths, stellvertretender UN-Generalsekretär für humanitäre Angelegenheiten und Nothilfekoordinator, berichtete über seine kürzliche Reise nach Syrien und sein Gespräch mit Präsident Al-Assad. 90 Prozent der Bevölkerung lebten unter der Armutsgrenze von einem US-Dollar pro Tag, so Griffiths. Die humanitäre Nothilfe der UNO sehe für dieses Jahr 5,4 Milliarden US-Dollar vor, jedoch seien weniger als zwölf Prozent dieses zugesagten Geldes bisher eingegangen, kritisierte der UN-Offizielle.

In der Aussprache forderten die westlichen Vetomächte und andere die Verlängerung der grenzüberschreitenden Hilfslieferungen aus der Türkei nach Idlib. Russland bezeichnete dagegen dieses immer wiederkehrende Thema als »scheinheilige westliche Propaganda«. Ihnen sei sehr wohl bekannt, dass die Hilfe über die innersyrischen Kontaktlinien geleistet werden könne, erinnerte der russische UN-Botschafter Wassili Nebensja. Der chinesische UN-Botschafter Geng Shuang sprach von einer »außergewöhnlichen Maßnahme«, die zu Ende gehen müsse. Es sei unverständlich, dass einige Staaten so besorgt über die humanitäre Lage in Syrien seien, gleichzeitig aber selbst Sanktionen gegen das Land verhängt hätten. Das sei, als »würde man einen Patienten wiederbeleben, ohne den Würgegriff am Hals des Patienten zu lockern«. Der US-Vertreter Jeffrey DeLaurentis sagte, das »Assad-Regime« behindere den Zugang der UN-Organisationen, daher müssten die grenzüberschreitenden Hilfslieferungen (nach Idlib) um zwölf Monate verlängert werden.

Dies wurde von syrischer Seite zurückgewiesen. Sabbagh erklärte, seine Regierung habe unmittelbar nach dem Erdbeben Anfang Februar Einreisevisa für humanitäre Beschäftigte genehmigt und den Transport der UN-Hilfsgüter beschleunigt. Allerdings sei es schwierig gewesen, die Menschen jenseits der innersyrischen Kontaktlinien zu erreichen. »Einige feindliche Staaten haben in Abstimmung mit ihren terroristischen Komplizen nur einen Konvoi passieren lassen«, so Sabbagh. Zudem hätten die »sogenannten Ausnahmeregelungen« von den einseitigen wirtschaftlichen Strafmaßnahmen der EU und der USA infolge des Erdbebens »vor Ort keine Wirkung gezeigt«. Syrien sei sogar von der Brüsseler Geberkonferenz Mitte Juni ausgeschlossen worden.