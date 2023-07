picture alliance/dpa Das ikonisch gewordene Foto vom »Schwarzen Donnerstag« im Stuttgarter Schlossgarten zeigt Dietrich Wagner, wie er von zwei Mitstreitern gestützt wird

Der »Stuttgart 21«-Gegner Dietrich Wagner ist am Mittwoch vergangener Woche in Stuttgart im Alter von 79 Jahren gestorben. Er wurde einer breiten Öffentlichkeit bekannt, weil er beim »Schwarzen Donnerstag«, dem 30. September 2010, durch den Strahl eines Wasserwerfers der Polizei schwere Augenverletzungen erlitt. War er vor diesem Tag schon aktives Mitglied in der Bewegung gegen das Bahngroßprojekt?

Wir von den Parkschützern kannten ihn vorher nicht. Er gehörte nicht zum inneren Kern unserer Bewegung gegen »S 21«. Er war einer von Tausenden Menschen, die sich den Baumfällaktionen im Stuttgarter Schlossgarten an diesem Tag entgegenstellten. Um den unterirdischen Bahnhof durchzusetzen, wollte die Polizei den Fälltrupps den Weg freimachen. So kam es am »Schwarzen Donnerstag« zu ungefähr 400 Verletzten durch das brutale Vorgehen der Polizei mit Wasserwerfern, Knüppeln und Pfefferspray. Es gab Augenverletzungen, Rippenbrüche, schwere Kopfverletzungen und andere Wunden.

Wie erinnern Sie diesen Tag, und welche politische Debatte löste der brutale Polizeieinsatz aus?

Wir wussten im Vorfeld, dass ein Einsatz mit Tausenden Polizisten und Wasserwerfern drohte. Wir hätten es aber nicht für möglich gehalten, dass die einstige CDU/FDP-Landesregierung auf diese Weise vorgehen würde und die friedlich demonstrierende Bevölkerung als politisch unliebsame Opposition gegen ihr Vorzeigeprojekt in Stuttgart skrupellos würde wegspritzen und -prügeln lassen. Das hat viele Bürgerinnen und Bürger damals schockiert. Auch den in der vergangenen Woche verstorbenen Dietrich Wagner traf das völlig unvorbereitet.

Konnte er die über ihn in der Presse veröffentlichten Bilder noch sehen?

Ob er das bekannte dpa-Foto sehen konnte, auf dem er aus den Augen blutend, gestützt von zwei Demonstranten aus dem Park geführt wurde, weiß ich nicht. Er sagte mir damals, er könne noch unscharf den Unterschied von schwarz und weiß erkennen. Auf einem Auge sah er noch zwölf Prozent, auf dem anderen nichts mehr. Dieser Wasserwerfereinsatz hat sein Leben von einem Tag auf den anderen komplett verändert. Er musste fortan mit Blindenstock unterwegs sein. Sein Fall belegt, wie weit die CDU/FDP-Regierung damals bereit war zu gehen, um ihre Interessen durchzusetzen. Der damalige Ministerpräsident Stefan Mappus von der CDU hatte darauf gedrängt, Härte zu zeigen. Die Polizei setzte es um. Bei der Landtagswahl 2011 erhielt die CDU das bis dato schlechteste Ergebnis in Baden-Württemberg. Der Grünen-Ministerpräsident Winfried Kretschmann folgte nach.

Wie kämpfte Dietrich Wagner danach weiter?

Er gehörte zu den Klägern vor dem Verwaltungsgericht gegen das Land. Das Gericht entschied, dieser Einsatz hätte nie stattfinden dürfen. Die spontane Demonstration sei vom Versammlungsrecht geschützt, der Polizeieinsatz rechtswidrig gewesen. Um so mehr erwies es sich nach dem Regierungswechsel zu Grün-Rot als bitter, dass Kretschmann erst mit viel Diplomatie dazu hatte bewegt werden müssen, sich im Namen der Landesregierung bei Dietrich Wagner für das erlittene Unrecht zu entschuldigen. Er und andere hatten sich damals, auch um Jugendliche zu schützen, vor die Wasserwerfer gestellt.

Der Park wurde zerstört, der Milliarden Euro teure Neubau durchgezogen. Was bedeutete das für Dietrich Wagner und andere Engagierte? War alles umsonst?

Egal, ob und wie das Projekt fertig wird: von wegen Bahnknoten Stuttgart! Der neue Stuttgarter Bahnhof ist mit acht Gleisen nur halb so leistungsfähig, wie es nötig wäre, der ganze Südwesten insofern unterversorgt. Der Kopfbahnhof hat dagegen 16 Gleise, womit der neue Deutschlandtakt der Bahn zu erreichen wäre. Für Dietrich Wagner war es ein Schlag, wegen berechtigten Protests so schwer durch die Polizei verletzt zu werden. Er kam stets noch zu unseren Montagsdemos, war aber resigniert. Entgegen allen Argumenten von Verkehrswissenschaftlern und Experten hatte die nachfolgende Grünen/SPD-Regierung das unsinnige Projekt weiter durchgeboxt. Der Protest dagegen führte aber zur Politisierung in Stuttgart. Dazu hat auch Dietrich Wagner beigetragen.