»Vorstellung des Bildbandes ›Chile 1973. Denkmäler und Wandbilder in DDR und BRD‹«. Buchvorstellung und Diskussion. Der Autor Carlos Gomes spürte in jahrelangen Recherchen in DDR und BRD entstandene Monumente mit Bezug zu Chile auf. Donnerstag, 13.7., 19 Uhr (Einlass: 18 Uhr). Ort: jW-Maigalerie, 10119 Berlin. Veranstalter: junge Welt. Eintritt: 10 Euro (erm. 5 Euro).

»Eine Brücke nach Rojava«. Film und Gespräch. Der Film begleitet Elke und Günter 2018 auf einer Reise in den kurdisch geprägten Norden Syriens, auch Rojava genannt. Beide sind Mitbegründer:innen des Städtepartnerschaftsvereins. Sonnabend, 8.7., 19.30 Uhr. Ort: Kino unterm Dach, Puschkinstraße 13, 19055 Schwerin. Veranstalter: Rosa-Luxemburg-Stiftung.

»Vernünftig produzieren – Konversion gestern und heute«. Film mit anschließender Diskussion. Gezeigt wird »The Plan« von Steve Sprung. Zu Gast ist eine Aktivistin aus Wolfsburg, wo aktuell darum gekämpft wird, dass VW in Zukunft Straßenbahnen produziert. Freitag, 7.7., 21 Uhr. Ort: Alfred-Scholz-Platz, 12043 Berlin. Veranstalter: Labournet TV.

»Keine Gerechtigkeit – Die ungleiche Unterstützung des KZ-Überlebenden Fritz Bringmann und des SS-Mannes Walter Filsinger nach 1945«. Buchvorstellung und Diskussion. In ihrem Buch zeigt Dr. Christl Wickert die ungleiche Versorgung von Verfolgten und NS-Tätern nach 1945 auf. Montag, 10.7., 19.30 Uhr. Ort: Mahnmal St. Nikolai, Willy-Brandt-Straße 60, 20457 Hamburg. Veranstalter: Gedenkstätte Neuengamme.