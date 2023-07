Nachschlag: Genre im Werden

Pond5/imago Schluss mit schlechter Luft: So manche Autorinnen und Autoren oder Spielestudios haben die apokalyptische Einöde satt

Für die Darstellung einer nicht allzu fernen Zukunft greifen Hollywood-Filme und westliche Videospiele oft zur Dystopie: Kampf ums Überleben in der Postapokalypse (»Mad Max«, »Fallout«) oder von Konzernen regierte Megacitys (»Blade Runner«, »Ghost in the Shell«, »Cyberpunk 2077«). Das ist auch dem Kritiker und Autor Jonathan McIntosh aufgefallen. In der aktuellen Podcast-Episode seines Projekts »Pop Culture Detective« geht es deshalb um einen Gegenentwurf. Das neue Sci-Fi-Subgenre »Solarpunk« imaginiert demnach eine zukünftige Gesellschaft jenseits des Kapitalismus und auf materiell nachhaltiger Grundlage. Ansätze fänden sich beispielsweise im Studio-Ghibli-Animé »Prinzessin Monoke« oder in Romanen wie Cory Doctorows »Walkaway«. Die entscheidende Frage wird jedoch bleiben, ob es sich nur um eine neue Spielart des utopischen Sozialismus handelt oder ob das Genre den Weg einer wissenschaftlich begründeten Revolution aufzeigt. (mb)