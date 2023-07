ORF Es wurde viel gefühlt: Jurydiskussion beim Bachmann-Preis

Unter den Klängen von »I tua wohl« wird die Preisverleihung eröffnet. Höchste Logik waltete bei den beiden höchstdotierten Preisen, die in knapper, erneut leicht modifizierter und verwirrender, aber bestimmt topseriöser Wahl an zwei starke und früh favorisierte Texte gingen. Zwei Autorinnen zudem, die mitbringen, was man an Klagenfurter Preisträgerinnen mag: fit und komplett. Die Bachmann-Preisträgerin Valeria Gordeev sei eine Autorin, die einen detaillierten Blick auf Sprache werfe. Außerdem liebe sie, was sie tue, und wisse um ethische Grenzen. Dadurch sei es Gordeev gelungen, ihren Text sprechen zu lassen. Es fallen Sätze wie: »Der Feind des Kalkflecks ist der Essigreiniger.« In der Jurydebatte zum Text geht es um die Vernichtung von Bakterien in einer Tiefkühltruhe.

Wie Sonne und Mond

Die Texte: überbordend viele Ich-Erzählungen, ein Ringen und Suchen auf engem Raum. Eine Kurzgeschichte wechselte ständig zwischen früher und heute. Einen »rauhen und schroffen« Text, ein »aufheulendes Stück Literatur« gab es auch. Die Vielsprachigkeit überrascht den Text und lockert mit Pflegetipps die grundsätzlich schwere Kost auf. Der Strang eines weiteren Textes ist deutsche Symbolpolitik, die staatliche Verfasstheit des alten und neuen Staates wird rund um die Eröffnung des neuen Humboldt-Forums in Berlin auf mehreren historischen Ebenen verhandelt. Goldene und silberne Kugeln verhalten sich zueinander aus verschiedenen Perspektiven wie Sonne und Mond, die einander wie Sonnen- und Mondfinsternis auch den Platz zu glänzen nehmen. Es gibt auch Stimmen, die Jayrôme C. Robinets Lesung als »Perfect Package« ansehen. Besonders gelobt wird die gelungene Vermischung von Zärtlichkeit und Schmerz. Dass die Geschichte einige der besten Sätze des Wettbewerbs enthielt, wird mehrmals betont. Die anfangs zitierte Aussage Robinets zu den Zielen der Literatur – »Schreiben heißt, durch unerwartete Wendungen zu verblüffen, durch das Verborgene das Rätselraten anzuregen. Das Unsichtbare zu offenbaren. Zur Heilung dieses Planeten beizutragen« – werden in »Sonne in Scherben« durchwegs erfüllt. Und jetzt? Diese Frage stellten sich wahrscheinlich viele der ZuhörerInnen, nachdem sie dem Vortrag von Andreas Stichmann gelauscht und den Text im Skript mitgelesen hatten. Der Text ist formal sehr gut gelungen, wie auch die Jury mehrmals erwähnt. Aalglatt, beinahe zu perfekt, sagen manche. Die Struktur ist gut verständlich, und es bleibt während und nach dem Lesen keine Frage offen, außer: Warum?

Über Jahrzehnte hinweg betrachtet, gab es in Klagenfurt spürbare Umschaltaugenblicke; Momente, in denen eine Autorin oder ein Autor zu lesen anhob und sich im Saal das gemeinschaftliche Gefühl einstellte, hier geschehe gerade etwas Besonderes. Unheimlichkeit liegt über alldem ob dieser Besessenheit, aber auch Traurigkeit. Stichmanns »Verwechslungen« ist ein raffinierter Text mit diversen Falltüren ins Unheimliche, der mit Verweisen auf Loriot und auf die Krise des Männlichen nur unzureichend von der Jury analysiert wurde. Das Verhältnis zwischen ernstzunehmenden und ernstlich uninteressanten Beiträgen lag nach privater Auszählung bei 10:2. Es gibt Fragen, die den Wettbewerb konstant begleiten: beispielsweise die, inwieweit die kritische Betrachtung von Literatur einem Paradigmenwechsel unterworfen ist. Es bleiben aber auch Fragen offen. Wann ist etwas »konventionell« erzählt? Leidet die Jury an »Ambivalenzfetischismus«? Dass heuer auffällig viele Texte aus der Ich-Perspektive im Bewerb waren, hat zwar nicht zu Nabelschauen geführt, doch zur Frage: Wie weit darf man mutmaßen, dass das Autoren-Ich in einen Text hineinreicht? Und wie sehr darf andererseits Identifikation seitens Juroren ein Urteilskriterium sein?

Viele Gefühle

Neuling Thomas Strässle hat sich als besonnener Schweizer gut in die Jury gefügt, Mithu Sanyal war als zweiter Neuzugang eher auf der emotionalen Seite und argumentierte etwas zu oft mit: »Ich liebe diesen Text.« Es wurde viel gefühlt. Die Empathie hat sich als Kategorie des Literarischen durchgesetzt. Sieben Eingeladene leben in Berlin, so dass erneut vorgeschlagen wurde, eine Verlegung des Wettbewerbs zu erwägen, aber das ist natürlich absoluter Unsinn. Er funktioniert nur hier, in diesem kleinen Saal mit diesem kleinen Garten (der seit allerneuestem Ingeborg-Bachmann-Park heißt) und in dieser Stadt – in der abends die Blasmusik spielt und die gebräunte Jugend, die den Tag im Wörthersee verbracht hat, mit dem Cabrio der Eltern vorbeirast und in der man sich noch ein letztes Mal im Leben auffallend fühlt, weil man eine Brille trägt.