Märchenonkel des Tages: Ahmad Mansour

Rene Traut/imago

Ahmad Mansour gilt hierzulande als Experte für alle Fragen, die er mit »Der Islam ist das Problem!« beantworten kann. Im vergangenen Jahr feuerte so der Staatssender Deutsche Welle aufgrund seiner »Expertise« sieben arabischstämmige Journalisten wegen Antisemitismus – die meisten haben erfolgreich dagegen geklagt.

Konservativen Kreisen dient Mansour, der vom Freistaat Bayern rund 800.000 Euro für »Deradikalisierungsprogramme« erhalten und dem Wahlkampfteam der Berliner FDP angehört hat, als Kronzeuge gegen arabische und muslimische Migranten aufgrund seiner Biographie. So behauptet der in Israel aufgewachsene Palästinenser in seinem Buch »Generation Allah«, als Jugendlicher von einem Imam mit buschigen Augenbrauen in die Muslimbruderschaft eingeführt worden zu sein. Erst der Kontakt mit jungen Israelis an der Uni und ein westlich geprägter Lebensstil habe ihm geholfen, sich vom Islamismus zu lösen.

Soweit die Legende. Denn der Berliner Journalist James Jackson hat für einen am Montag auf der Plattform Hyphen veröffentlichten Beitrag herausgefunden, dass Mansour früheren Mitschülern und Nachbarn aus seinem Heimatort Tira keineswegs als religiös aufgefallen war. Auch habe sich der Imam – eigentlich ein Arabischlehrer – gar nicht radikal geäußert. Zudem habe Mansour nicht, wie lange behauptet, an der renommierten Universität von Tel Aviv, sondern einem akademischen College in Jaffa studiert.

Wenig überraschend beschimpfte »Onkel Ahmad« seine Kritiker auf Twitter als »Antisemiten«. Begründung: »Weil die ›Recherche‹ überhaupt gemacht würde (sic!) um mich und meine Arbeit bei der Deutschen Welle zu diffamieren.« Außerdem veröffentlichte er ein Foto seines Psychologiediploms von der Berliner Humboldt-Universität. Ein Schreibfehler darin führte zu Spekulationen. Der Abschluss sei aber echt, bestätigte die Uni gegenüber jW. Dessen Existenz war allerdings gar nicht angezweifelt worden.