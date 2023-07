Letzter Halt: Zerschlagung

McPHOTO/imago Der Bund hätte seit Jahrzehnten ins Schienennetz investieren können (Gleise bei Duisburg)

Die Monopolkommission, eine angeblich unabhängige Beratungsinstitution der Bundesregierung, empfiehlt die Zerschlagung der Deutschen Bahn (DB) AG. »Der Deutsche-Bahn-Konzern muss umgebaut werden«, verkündete Kommissionschef Jürgen Kühling in der Süddeutschen Zeitung vom Dienstag. Am selben Tag präsentierte er das neunte »Sektorgutachten Bahn« und übergab es der Bundesregierung.

Überraschen dürfte der Inhalt niemanden. Das Gremium fordert schon lange eine Aufspaltung in eine Infrastruktur- und mehrere Transportsparten. Die Forderung wird auch in der Politik immer wieder erhoben, zuletzt vor allem von der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag. Im April war ein sechsseitiges Positionspapier von ihr bekanntgeworden, in dem sie die Aufspaltung verlangt, um Unpünktlichkeit, Unzuverlässigkeit und Unterfinanzierung der Bahn zu begegnen. Dass Investitionen in die Infrastruktur von Bundesverkehrsministern ausblieben, die der CSU angehörten – von 2009 bis 2021 war das so –, rief damals die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) in Erinnerung. »Wir sind für den Erhalt des integrierten DB-Konzerns und gegen die Trennung von Netz und Betrieb«, erklärte EVG-Chef Martin Burkert. CDU und CSU seien hauptverantwortlich für »das marode Schienennetz und den Sanierungsstau. Jetzt versucht die Union, die verfehlte Verkehrspolitik der CSU-Minister der Deutschen Bahn anzulasten.« Für Verbesserungen im Schienenverkehr sei keine Zerschlagung nötig, sondern die angemessene Finanzierung der Infrastruktur. Würden Netz und Betrieb aufgespalten, könnten viele gute und tarifgebundene Arbeitsplätze verlorengehen. So drücke sich in den Zerschlagungsabsichten auch die fehlende Wertschätzung von Beschäftigten aus. Mit solchen Vorschlägen werde von den realen Problemen der Bahnpolitik abgelenkt. Richtig sei an dem Ansatz allein, die Infrastrukturunternehmen der DB AG stärker auf das Gemeinwohl statt auf Profitmaximierung auszurichten.

Auch die Monopolkommission schlägt vor, eine am Gemeinwohl orientierte Netzgesellschaft zu bilden. Beim Schienenverkehr strebt sie dagegen verstärkten Wettbewerb an. Die Pläne der Regierungskoalition für eine gemeinwohlorientierte Infrastrukturgesellschaft sind für Kühling »ein sinnvoller Baustein eines umfassenden Reformpakets«. Seiner Meinung nach werde erst nach der Zerschlagung hinreichend in die Netzinfrastruktur investiert. Dass allerdings seit der Zusammenfügung von Bundes- und Reichsbahn zur Aktiengesellschaft Deutsche Bahn im Januar 1994 viele Milliarden Euro Steuergeld in den bundeseigenen Konzern geflossen sind, die vorwiegend für den Bau einzelner Hochgeschwindigkeitstrassen und für Prestigeprojekte wie »Stuttgart 21« verwendet wurden, während das Netz in der Fläche immer nur weiter ausgedünnt wurde, verschweigt er.

Der Bund hätte als Alleinaktionär jederzeit ins Schienennetz investieren können. Nun soll eine gemeinwohlorientierte Infrastrukturgesellschaft schaffen, was in 30 Jahren nicht gelungen ist. Anhänger hat der Vorstoß auch bei der Lokführergewerkschaft GDL und dem Fahrgastverband »Pro Bahn«. GDL-Chef Claus Weselsky, CDU-Mitglied, meint, das aktuelle System führe zu Unzuverlässigkeit, während eine bundeseigene Infrastrukturgesellschaft besser zu kontrollieren sei. Eine nähere Begründung bleibt er schuldig. Der »Pro Bahn«-Bundesvorsitzende Detlef Neuß fordert seit Jahren eine Trennung von Netz und Betrieb. Die Bereiche Netz, Station und Service sollten nach seinem Dafürhalten in eine gemeinnützige GmbH unter dem Dach der Deutschen Bahn umgewandelt werden.