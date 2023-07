Nichts zum Feiern

Jane Barlow/Pool/Reuters Da schaut auch mal King Karl vorbei: NHS-Geburtstag im Royal Infirmary of Edinburgh (4.7.2023)

Am 5. Juli begeht das britische Gesundheitssystem seinen 75. Geburtstag. Einen Grund zu feiern gibt es nicht, denn der National Health Service (NHS) steckt in einer großen Krise. Einst galt der NHS als der Stolz vieler britischer Regierungen, heute ist er in nahezu allen OECD-Statistiken am unteren Ende zu finden. In einem Kommentar für Labour List schrieb die Vorsitzende der Nichtregierungsorganisation Every Doctor, Julia Grace Patterson, der Nationale Gesundheitsdienst sei »derzeit im schlimmsten Zustand seiner Geschichte«. Klares Indiz dafür: In England warten über 7,4 Millionen Patienten auf Behandlungen.

Die Regierung und die NHS-Verantwortlichen geben der seit Herbst andauernden Streikwelle die Schuld. Die Geschäftsführerin von NHS England, Amanda Pritchard, sagte am Sonntag im BBC-Interview, der NHS stehe vor einer schwierigen Situation, weil es im Juli zu weitreichenden Streiks der Ärzte kommen wird. Als die Juniorärzte nach Ostern vier Tage lang ihre Arbeit niederlegten, mussten laut Guardian 195.000 Behandlungen abgesagt werden. Im Juli werden sie fünf Tage streiken, auch Allgemein- und Fachärzte werden dann in den Arbeitskampf treten. Pritchard warnte, dass die Behandlungen der letzten beiden Gruppen nicht »in derselben Art und Weise« wie die der Juniorärzte ersetzt werden können und die Wartelisten noch länger werden. Laut NHS England wurden aufgrund der Streiks insgesamt seit Herbst 600.000 Behandlungen abgesagt.

Ähnlich reagiert das Gesundheitsministerium auf die Ärztestreiks. Ein Ministeriumssprecher sagte: »Streiks sind für die Patienten äußerst störend und setzen andere NHS-Mitarbeiter unter Druck. Es wird Auswirkungen auf die Patienten haben.« Doch die Ausstände sind nicht die Treiber der Wartelisten, wie Statistiken der Financial Times zeigen. Bereits seit Margaret Thatcher stieg die Zahl der Wartenden an, bis sie mit Beginn der Labour-Regierung unter Tony Blair 1997 einen vorläufigen Höchststand erreichte. Unter Blair und seinem Nachfolger Gordon Brown sanken die NHS-Wartelisten trotz beginnender Privatisierungen sogar wieder unter den Stand der 1980er Jahre – 2009 war der niedrigste Wert der vergangenen vier Jahrzehnte. Seit die Tories im Mai 2010 die Regierung übernommen haben, werden sie wieder viel länger. Zu einem sprunghaften Kurvenverlauf nach oben kam es während der Pandemie. Heute haben sich die NHS-Wartelisten im Vergleich zu Januar 2009 verdreifacht.

Der Hauptgrund sind die Kürzungen der konservativen Regierungen. Lange blieben die Auswirkungen für Patienten kaum bemerkbar. Das änderte sich mit der Pandemie. Überarbeitung, Unterbezahlung, fehlende Fortbildungsmöglichkeiten, unregelmäßige und wechselnde Schichtpläne führten zu einem Massenexodus von NHS-Beschäftigten. Ein aktueller Beitrag der Plattform The Conversation belegt, dass derzeit 150.000 Stellen im NHS nicht besetzt sind. Ohne Gegenmaßnahmen würde die Zahl bis Mitte der 2030er Jahre auf 360.000 steigen.

Im ersten Jahr der Pandemie verließen 9,6 Prozent der Angestellten den NHS, 2022 waren es bereits 12,5 Prozent. Insgesamt kündigten zwischen 2019 und 2022 ein Viertel aller NHS-Beschäftigten. In absoluten Zahlen waren es im vergangenen Jahr 170.000 Mitarbeiter, 41.000 davon waren Pfleger, schreibt The Conversation.

Die Pflegergewerkschaft Royal College of Nursing (RCN) warnt seit Jahren vor diesem Trend. Denn in anderen Branchen ist das Einkommen höher, die Arbeitszeiten geregelt und die Arbeitsbelastung geringer. Besonders beliebt sind Stellen im Handel, erzählt ein RCN-Mitglied im jW-Gespräch: »Außerdem haben wir da nicht den Druck, für Menschenleben verantwortlich zu sein.« Daten aus dem Jahr 2021 zeigen, dass das Vereinigte Königreich die wenigsten Ärzte je 1.000 Personen im OECD-Vergleich hat. Auch bei Pflegern wird das Land nur von Italien und Spanien unterboten.

Bereits Anfang des Jahres warnten britische Ärzte dass durch die Unterfinanzierung Hunderte Menschen sterben würden, die sonst gerettet werden könnten. Der Präsident des Ärzteverbands Royal College of Emergency Medicine, Adrian Boyle, erklärte im Januar, dass die Wartezeiten für Ambulanzfahrten, in Notaufnahmen und auf Behandlungen die längsten sind, die er je gesehen hat. Boyle erwarte dadurch 300 bis 500 zusätzliche Todesfälle pro Woche, die durch ausreichende Finanzierung vermieden werden könnten.

Die Regierung von Rishi Sunak hat zum 75. Jahrestag einen Plan für den NHS vorgelegt, um den Arbeitskräftemangel zu beheben. In den nächsten fünf Jahren sollen 2,4 Milliarden Pfund Sterling investiert werden. Dadurch sollen jährlich 15.000 zusätzliche Ärzte und 24.000 Pfleger ausgebildet, die Plätze für Juniorärzte verdoppelt und Fortbildungen für jeweils 10.000 Pfleger und Physiotherapeuten finanziert werden. Doch bessere Entlohnung und kürzere Arbeitszeiten sind nicht vorgesehen. Billy Palmer vom Nuffield Trust kritisierte daher laut BBC: »Wir werden dadurch mehr und mehr Leute ausbilden, nur damit wir sie noch schneller ausbrennen.«

Viele vermuten daher, der Plan der Regierung diene nur dazu, die völlige NHS-Privatisierung vorzubereiten. Laut dem am Sonntag veröffentlichten Health Foundation Survey glauben sieben von zehn Briten, dass sie im nächsten Jahrzehnt für medizinische Versorgung zahlen müssen. Die Bevölkerung möchte da nicht mitspielen und unterstützt die Arbeitskämpfe im NHS. Laut der von Ipsos durchgeführten Umfrage unterstützen 56 Prozent der Briten die kommenden Streiks der Ärzte. Die Arbeitsniederlegungen von Pflegern und Rettungsfahrern wurden sogar von 62 Prozent der Bevölkerung befürwortet.