Erfolgreich, aber unerwünscht

Toby Melville/REUTERS Besser vier- als fünfmal pro Woche: Hetzen während der morgendlichen Rush Hour in London

In vielen Teilen Europas intensiviert sich die Debatte um die Einführung einer Viertagearbeitswoche. Der neue Präsident des Europäischen Gewerkschaftsbundes Wolfgang Katzian möchte sie flächendeckend durch einen europaweiten Kollektivvertrag einführen. Doch die britische Regierung schiebt ähnlichen Plänen in ihrem Land nun einen Riegel vor.

Am Wochenende befahl der für die Kommunen zuständige konservative Minister Lee Rowley einer Modellregion, die Viertagearbeitswoche zu beenden. Er behauptet, sie würde Steuerzahler, die fünf Tage arbeiten, diskriminieren, woraus er schloss, dass die Viertagewoche »rechtswidrig« sei.

In dem Schreiben wies Rowley den Gemeinderat von South Cambridgeshire an, »unverzüglich das Experiment« zur Viertagewoche wegen Bedenken hinsichtlich des »Preis-Leistungs-Niveaus« zu beenden. Die Gemeinde liegt nördlich von London, in ihrem Zentrum befindet sich die Universitätsstadt Cambridge, die eine eigene Verwaltungseinheit darstellt und nicht Teil des Pilotprojekts ist.

Der Versuch einer verkürzten Arbeitswoche in South Cambridgeshire sollte bis 2024 laufen. Das Pilotprojekt hatte im Januar 2023 zunächst mit Büroangestellten der Gemeindeverwaltung begonnen.

Im Brief von Rowley hieß es: »Der Entzug von bis zu 20 Prozent der Kapazität zur Durchführung von Arbeiten sollte für einen Gemeinderat, der seinen Steuerzahlern und Einwohnern ein gutes Preis-Leistungs-Niveau ermöglichen möchte, nicht akzeptabel sein.« Wenn private Unternehmen ihre Mitarbeiter weniger arbeiten lassen wollen, dann sollen sie diese »Experimente aus ihrem eigenen Kapital« bezahlen, »öffentliche Einrichtungen und Kommunen dürfen aber nicht dasselbe machen« und so unnötig Geld ausgeben, schrieb Rowley.

South Cambridgeshire wird von den Liberaldemokraten geführt und ist die einzige öffentliche Einrichtung Großbritanniens, die ein solches Pilotprojekt startete. Die Vorsitzende des Gemeinderats, Bridget Smith (Liberal Democrats), verteidigte das Programm und sagte gegenüber der BBC, es habe dazu beigetragen, die Abhängigkeit von teurem Agenturpersonal zu verringern. Eine erste Bewertung habe ergeben, dass »die Leistung aufrechterhalten wurde«. Sie sei »überrascht«, den Brief zu erhalten, und wolle sich »mit Ministern treffen, um diese Angelegenheit zu besprechen«.

In vielen anderen Ländern in Europa, Asien und Nordamerika ist die Initiative »4 Day Week« aktiv und führt ähnliche Modellversuche durch. Ihr britischer Ableger, die »4 Day Week Campaign UK« kritisierte in einer ersten Stellungnahme die Anweisung des Ministers. Er versuche, »die Demokratie zu untergraben, die Ausgaben des Rates zu erhöhen und Pläne zur Verbesserung der Personalbindung zu behindern«. Das Schreiben des Ministers sei »Unsinn« und solle vom Gemeinderat »ignoriert« werden, schrieb die Kampagne in den sozialen Medien.

»Wenn Lee Rowley wirklich die Qualität der vom Steuerzahler finanzierten Arbeit verbessern möchte, würde ich vorschlagen, dass er in Zukunft eine ordnungsgemäße unabhängige Rechtsberatung einholt, bevor er sich zu Gesetzen äußert«, kommentierte Jo Maugham vom »Good Law Project«, das Unternehmen, die die Viertagewoche einführen wollen, rechtlich berät. Bezugnehmend auf die Behauptung des Ministers, das Arbeitszeitmodell sei rechtswidrig, meinte Maugham gegenüber dem Guardian: »Wenn jemand gerichtliche Klage (dagegen) einreicht und diese dann erfolgreich ist, werde ich meine (Richter-)Perücke auffressen.«

Die bisher größte Studie zur Viertagewoche wurde im Februar 2023 veröffentlicht und gibt den Befürwortern recht. Nach einem sechsmonatigen Pilotprojekt in Großbritannien wollten mehr als vier von fünf der beteiligten Firmen an dem Konzept festhalten, schrieb die britische Organisation »4 Day Week Global« damals. Aufgrund dieser positiven Erfahrungen wollten sich mehrere Kommunen dem Projekt anschließen.