Putschisten marschieren nach Norden

Stringer/Reuters Eine Militärkolonne der privaten Söldnergruppe »Wagner« fährt auf der Autobahn M-4 Richtung Moskau. Im Hintergrund brennt ein Öllager in der Nähe von Woronesch

Nach der militärischen Besetzung der südrussischen Millionenstadt Rostow am Don durch Einheiten der Söldnertruppe »Wagner« sind der Gruppe zuzuordnende Fahrzeuge inzwischen in den nördlich angrenzenden Bezirken Woronesch und Lipezk gesichtet worden. Am Sonnabend nachmittag kamen sogar schon Berichte darüber, dass sie den Bezirk Tula etwa 200 Kilometer südlich von Moskau erreicht hätten. Amateurvideos von Autofahrern zeigen kleinere Gruppen von Lkw, teils auch mit Panzern auf Tiefladern. Organisierter Widerstand der russischen Armee findet nach dem, was man im Internet sehen und lesen kann, kaum statt. Hin und wieder greifen Hubschrauber die Marschkolonnen an und zerstören das eine oder andere Fahrzeug; in anderen Fällen sollen Piloten aber auch den Schießbefehl verweigert haben. Jedenfalls bedankte sich Söldnerchef Jewgeni Prigoschin in einer Audiobotschaft bei diesen Soldaten. Am Nachmittag des ersten Putschtages ergibt sich der Eindruck, dass die militärische und politische Führung Russlands von der Entwicklung überrascht worden ist.

Zuvor hatte Prigoschin der russischen Armeeführung am Freitag abend vorgeworfen, sie habe ein rückwärtiges Lager der »Wagner«-Gruppe mit Raketen beschossen. In dieser Situation habe der Offiziersrat von »Wagner« beschlossen, »mit 25.000 Mann nach Moskau zu marschieren und mit dem Saustall aufzuräumen«. Klar zuzuordnende Belege für den Angriff legte Prigoschin jedoch nicht vor. Es ist damit nicht klar, ob dieser Angriff a) überhaupt stattgefunden hat und ob er nicht b) eventuell von der Ukraine vorgetäuscht worden ist. Denn aus dem Kontext ergibt sich, dass die »Wagner«-Soldaten ihren Marsch auf Rostow wohl aus der zur Russischen Föderation gehörende VR Lugansk gestartet hatten. Videos aus Rostow zeigten Einwohner, die die Putschisten aufforderten, an die Front zurückzugehen. In der Stadt wurden »Wagner«-Soldaten dabei beobachtet, wie sie Minen verlegten; am Sonnabend nachmittag rückte eine für Aufstandsbekämpfung ausgebildete Einheit aus tschetschenischen Kämpfern auf Rostow vor. Der Präsident Tschetscheniens, Ramsan Kadyrow, versichtert Wladimir Putin seiner Solidarität.

In Moskau riefen die Behörden den Ausnahmezustand der »Antiterroroperation« aus. Die lokalen Behörden in Woronesch und Rostow forderten die Bevölkerung auf, bis zur Klärung der Lage möglichst in ihren Wohnungen zu bleiben. Es fiel auf, dass sie sich auf solche technischen Hinweise beschränkten und keine politischen Stellungnahmen abgaben.

In einer Videoansprache, die am Sonnabend vormittag ins Netz gestellt wurde, nannte Präsident Putin die Vorgänge einen »Dolchstoß in den Rücken der kämpfenden Armee«, die »gegen den ganzen Westen und sein Nazipack Russlands Recht auf seine staatliche Existenz und das Leben der russischen Menschen« verteidige. Prigoschin habe sich des Hochverrats schuldig gemacht und werde streng bestraft werden. Putin verglich die Entwicklung mit der im Ersten Weltkrieg am Vorabend der Februarrevolution: Auch damals hätten »politische Eigenmächtigkeiten im Verbund mit ausländischen Mächten« Russland um den eigentlich bereits errungenen militärischen Sieg betrogen. Letztere Behauptung – Russland habe im Winter 1916/17 vor dem Sieg gestanden – wiederholt Putin in letzter Zeit öfter, obwohl sie allen Ergebnissen der historischen Forschung entgegensteht. Ähnlich wie der Präsident äußerten sich führende Generäle des russischen Militärs.

In der Ukraine reagierte die Öffentlichkeit mit ausgesprochener Genugtuung auf die Nachrichten von Prigoschins Putschversuch. Präsidentenberater Michailo Podoljak sprach vom »Anfang vom Ende des Putin-Regimes«. Auch die prowestliche russische Opposition begrüßte den Putschversuch. Der in London lebende Exoligarch Michail Chodorkowski rief die Bevölkerung auf, Prigoschins Soldaten bei ihrem »Marsch auf Moskau« mit Treibstoff und Verpflegung zu unterstützen. Prigoschins kriminelle Vergangenheit und sein Haudrauf-Nationalismus seien derzeit ohne Bedeutung. Das in ukrainischen Diensten kämpfende »Russische Freiwilligenkorps« unterstützt den Putschversuch ebenfalls. Polens Präsident Andrzej Duda versetzte die Streitkräfte des Landes in erhöhte Alarmbereitschaft. Der tschechische Außenminister Jan Lipavsky twitterte, er freue sich auf die Gelegenheit, schon bald seinen Urlaub auf der Krim verbringen zu können; der britische Geheimdienst äußerte die Hoffnung, dass die Besetzung des für die russischen Operationen in der Ukraine verantwortlichen militärischen Stabsgebäudes in Rostow die russische Position an der Front schwächen werde.

Aus Kreisen russischer »Menschenrechtsgruppen« kamen Berichte, Prigoschin wolle bei seinem Putsch auch Depots mit russischen Atomwaffen unter seine Kontrolle bringen. Dies drohe den Putschversuch zu einem »planetarischen Drama« zu machen: Das entspricht genau dem in der Ukraine und in Teilen der angelsächsischen Öffentlichkeit entwickelten Wunschszenario eines westlichen Protektorats über Russland und dessen mögliche Aufspaltung im Ergebnis seiner militärischen Niederlage.