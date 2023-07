»Auch ein Akt der Solidarität«

privat Wenn es nach der israelischen Regierung geht, dann ist schon die Fahne Palästinas ein antisemitisches Symbol (Berlin, 16.6.2023)

Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hat zweitinstanzlich Ihre Klage gegen die Bundesrepublik Deutschland wegen einer Anti-BDS-Resolution am 16. Juni abgewiesen. Wieso feiern Sie das dennoch als kleinen Sieg?

Amir Ali: Das Gericht hat unserer Klage eine grundsätzliche Bedeutung zugesprochen. Außerdem stellt das OVG fest, dass Verwaltungsgerichte gar nicht zuständig sind, sondern aufgrund der betroffenen Freiheitsrechte und Abwehrrechte gegen den Staat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Das sind gute Aussichten für unsere Sache, denn sobald diese Rechte in die Urteilsfindung einbezogen wurden, haben wir in der Vergangenheit regelmäßig gewonnen. Die Berufung wird sich ärgerlicherweise zunächst wieder vor dem Bundesverwaltungsgericht Leipzig abspielen, aber das hatten wir erwartet. Wir haben langen Atem mitgebracht.

Warum klagen Sie überhaupt gegen die Anti-BDS-Resolution? Bereits im Titel steht, es gehe darum, »Antisemitismus zu bekämpfen«.

Christoph Glanz: Diese Resolution diffamiert Menschen, die für palästinensische Menschenrechte kämpfen, als antisemitisch – und das im Land der faschistischen Täter. Sie ist eine Kristallisation der deutschen Staatsräson, wie Exkanzlerin Merkel sagte, und des antipalästinensischen Rassismus, bekämpft jedoch keine antisemitischen Tendenzen. Obrigkeitsstaatlich verordneter Zionismus unterhöhlt den Kampf gegen den leider allzu realen Antisemitismus. Als palästinensisch-jüdisch-deutsche Initiative bringt uns auch das auf die Barrikaden.

Sie unterscheiden zwischen dem juristischen Ziel der Klage, die Resolution für nichtig erklären zu lassen, und Ihren politischen Zielen. Welche sind das?

A. A.: Israel betreibt Siedlerkolonialismus, Apartheid und Besatzung. Aber so wasserdicht diese Vorwürfe von führenden Menschenrechtsorganisationen analytisch belegt werden, wirken die Begriffe doch abstrakt. Die Verbrechen Israels gegen die Palästinenser sind jedoch sehr konkret. Die Vertreibung der Menschen aus Scheich Dscharrah in Jerusalem ist konkret. Die Zerstörung von Schulen und der Infrastruktur im Dorf Masafer Yatta ist konkret. Israelische Herrschaft bedeutet ganz konkret die Kugel, die den Schädel der 15jährigen Sadeel in Dschenin durchschlagen hat. Uns geht es im Kern darum, dass diese Verbrechen gegen die Palästinenser*innen aufhören. Und die BDS-Kampagne ist eines der besten Mittel dazu. Wir kämpfen auf der Straße, im Gerichtssaal und im öffentlichen Meinungsstreit dafür, dass wir über moralische Empörung hinausgehen und endlich gemeinsam handeln.

Zum diesjährigen Gedenken an die Nakba vor 75 Jahren setzten deutsche Behörden alle Hebel in Bewegung, öffentliches palästinensisches Gedenken zu unterbinden. Sehen Sie bei diesen repressiven Entwicklungen auch einen Zusammenhang zur Anti-BDS-Resolution?

A. A.: Ja und nein. Das Verbot der palästinensischen Nakba-Demonstration hat die Polizei Berlin unter anderem damit begründet, dass mein Konto bei dem Spendenaufruf für die Demo-Organisation angegeben war. Bei mir und auch bei anderen solidarischen Leuten steht dann einfach mal der Verfassungsschutz vor der Tür. Und woher wissen diese Staatsorgane, dass hier ein Fall von »Antisemitismus« droht? Aufgrund der Anti-BDS-Resolution des Bundestags. Doch diese Resolution ist ja nicht vom Himmel gefallen, sondern ist selbst Resultat einer jahrzehntealten bundesdeutschen Ideologie, mittels derer sich die BRD auf dem Rücken der Palästinenser der eigenen Schuld an Faschismus und Schoah entledigen will.

Sie waren im Mai auch auf der Demonstration der »Jüdischen Stimme für gerechten Frieden in Nahost« auf dem Berliner Oranienplatz. Was war da los?

C. G.: Wie im Vorjahr wurden alle palästinensischen Demonstrationen verboten. Unsere Freundinnen und Freunde von der »Jüdischen Stimme« riefen dann zur Demonstration auf. Dem kamen einige hundert Menschen unterschiedlichster Herkunft nach. Dort konnte man beobachten, was die »deutsche Staatsräson« in der Praxis auf Berliner Straßen bedeutet: Eine Versammlung von Palästinenserinnen, Juden, Israelis, Internationalen, Deutschen wird durch die Polizei auseinandergetrieben. Polizisten wandten Schmerzgriffe an, knieten in voller Montur auf den Verhafteten. Menschen wurden mit Handschellen gefesselt und unerträglich lange ohne Trinkwasser in der Mittagssonne gegen die Außenwand eines Pissoirs gestellt. Die Berliner Zeitung fasst das dann mit der Schlagzeile zusammen: »Antisemitismus in Kreuzberg. 100 Palästinenser-Anhänger stören jüdische Kundgebung«. Auf dem Titelbild sieht man zwei Demonstranten, die abgeführt werden. Beide sind jüdisch.

Sie wollen den Weg durch die Instanzen gehen, um für Ihr Recht auf Solidarität zu kämpfen. Auf Berlin folgen Leipzig und Karlsruhe, dann womöglich der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Strasbourg. Doch in Palästina spitzt sich die Lage täglich zu. Den Menschen läuft die Zeit davon.

C. G.: Wir müssen beides machen: immer wieder die Dringlichkeit unterstreichen, dabei aber langfristig und strategisch denken. Denn die Gegner des guten Lebens für alle tun das leider auch. Als »BT3P« war uns immer wichtig klarzustellen, dass wir diesen Prozess stellvertretend für alle Leute in der Palästina-Solidarität führen. Hier können sich alle angesprochen fühlen, die Menschenrechte für unverhandelbar halten und eine gute Portion an Misstrauen gegenüber diesem Staat und seinen Repressionen hegen. In diesem Sinne ist unser Prozess auch ein Akt der Solidarität mit anderen emanzipatorischen Bewegungen wie der Kurdistan-Solidarität. Unsere Kämpfe sind alle verbunden.Interview: Jakob Reimann