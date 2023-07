Der Chef der »Wagner«-Gruppe, Jewgeni Prigoschin, ist mit seinem Putschversuch zum westlichen Medienliebling avanciert. Wir halten Wetten in der WG, mit welchen Herstellern er demnächst Werbeverträge abschließen wird. »Der ist ein Rolex-Model, ganz klar!« findet Doris und neigt den Kopf leicht zur Seite. Ihr Lieblingsboulevardmedium im Internet zeigt das Gesicht des Warlords mit makelloser Haut. Er lächelt mit Schlafzimmerblick aus einem Autofenster. Unter dem Foto steht: »Prigoschin in einem Konvoi nach Belarus«. »Habt ihr das eigentlich geglaubt?« fragt Roswitha. – »Was?« fragen wir im Chor. »Na, dass die Putschgeschichte inszeniert wurde, um die Verlegung russischer Streitkräfte nach Nordwesten zu ermöglichen, ohne dass die NATO Alarm schlägt. Quasi als Tarnung?« – »Nee. Dieser Kokser ist wirklich unberechenbar. Wir werden sehen, was mit dem Piroschkin in Belarus passiert«, meint Udo.

Udo geriert sich neuerdings als Landkartenfeldherr. Unser Wohnzimmer verschandelt ein altes Weltkartenposter, in das Udo täglich farbige Piekser steckt, um die Truppenbewegungen in der Ukraine zu dokumentieren. »Hing da nicht mal ein Chagall?« maule ich. – »Sobald der Krieg vorbei ist, hänge ich deine schwebenden Bräute wieder auf«, beruhigt mich Udo. »Chagall war übrigens Belarusse«, weiß Rossi und schreibt mit einem Edding »Marc Chagall« auf das Poster, ein kleiner Pfeil weist nach Wizebsk, die Geburtsstadt des berühmten Malers im Nordosten von Belarus. »Sag mal, du kannst doch nicht meine Weltkarte beschmieren!« beschwert sich Udo. Von Rossis Kühnheit inspiriert, greife auch ich zum Farbstift. »Aber verschönern dürfen wir sie, nicht?« frage ich und umrande Moskau und Paris jeweils mit einem großen Herz. Dann versuche ich mich an einer schwebenden Braut im Stil Chagalls über den Weiten Russlands, worauf Rossi den Pazifik gekonnt mit Geigen und riesigen Hühnern dekoriert. Überall, wo Doris den Filzstift ansetzt, dominiert eine clusterhafte Anhäufung von rosa Herzchen, vor allem im chinesischen Meer und auf Grönland. Udo ist kurz davor zu heulen. »Bin ich hier im antiautoritären Kindergarten, oder was? Das ist ja entsetzlich. Aufhören!!!« Zu spät. Die Welt ist bereits eine andere – eine schönere und bessere. Nur die Kartoffelpuffer sind gleich geblieben. In Belarus heißen sie:

Draniki

Sechs große Kartoffeln schälen und reiben (etwa ein Drittel fein und zwei Drittel grob) und mit einer Prise Salz würzen. Zwei Zwiebeln würfeln. Öl in eine große oder zwei mittelgroße Pfannen geben und erhitzen. Eine Prise Kümmel hineinstreuen. Den Kartoffelteig gleichmäßig darauf verteilen und die Zwiebeln und etwas Salz darüber streuen. Mit Deckel etwa zehn Minuten bei niedriger bis mittlerer Hitze anbraten, bis sich eine goldene Kruste gebildet hat. Die Puffer wenden und ohne Deckel ca. fünf bis zehn Minuten von der anderen Seite braten. Mit Crème fraîche oder Schmant servieren. Dazu Rote-Beete-Salat.

»Und was machen wir mit dem Atlantik?« frage ich. »’ne neue Atlantikbrücke«, meint Rossi und malt quer über den nördlichen Wendekreis eine grüne Ziege, die Geige spielt.