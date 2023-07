Pandors Lektion

jW

Annalena Baerbock, hieß es auf der Internetseite des Auswärtigen Amtes, werde bei ihrer Reise nach Pretoria »auch darüber sprechen, wie Südafrika sein Gewicht für ein Ende der russischen Aggression und die Wahrung der UN-Charta in die Waagschale werfen kann«. Das klang seltsam. Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa war kürzlich zusammen mit sechs Staatschefs des Kontinents zu Friedensgesprächen in der Ukraine und in Russland. Und Südafrika hat die UN-Charta anders als die Bundesrepublik nicht durch Angriffskriege auf anderen Kontinenten permanent missachtet.

Das Land enthält sich allerdings bei Abstimmungen zum Ukraine-Krieg in der UN-Vollversammlung der Stimme und hat, wie Baerbock anmerkte, »Präsident Putin zum BRICS-Gipfel in Johannesburg im August 2023 eingeladen, obwohl dieser per Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs gesucht wird«. Es fällt unter diejenigen, die innerhalb des deutschen Tellerrands von angeblich Linken bis zur NATO-Fraktion der AfD »Schwurbler«, »Putin-Agenten« oder »Lumpenpazifisten« genannt werden. Baerbock gab denen da unten in Pretoria großzügig dennoch eine gute Kopfnote: Ramaphosa habe mit seinen Amtskollegen »deutlich gemacht, dass der brutale Krieg in Europa eben auch Afrika etwas angeht«. Im Klartext: Sie haben sich bemüht, gebracht hat’s nix.

Beste Voraussetzungen, um sich nichts zu sagen zu haben. Am Mittwoch zitierte Spiegel-Redakteurin Marina ­Kormbaki aus der gemeinsamen Pressekonferenz der Deutschen und ihrer südafrikanischen Amtskollegin Naledi Pandor am Vortag. Baerbock: »Uns verbinden gemeinsame Werte und gemeinsame Interessen. Gerade deshalb sind wir einander verlässliche Partner. Verlässlicher, als es Autokraten je sein können, deren Macht auf Eigennutz und Gewalt aufbaut.« Zuvor hatte sie ein paar entschuldigende Floskeln über die guten Beziehungen der BRD zum Apartheidregime bis zu dessen Ende fallen lassen, ohne von Eigennutz und Gewalt zu reden. Pandor kündigte an, sie halte Baerbock über den Fortgang ihrer Vermittlungsbemühungen gern auf dem laufenden.

Eine südafrikanische Journalistin klagte über großen Druck auf Südafrika, den Krieg zu verurteilen, und fragte Baerbock, so die Spiegel-Korrespondentin, »ob sie Südafrika erpresse und warum der Westen nicht einfach akzeptieren könne, dass das Land keine Partei ergreifen wolle«. Baerbock wurde weitschweifig, anders dagegen Pandor, die Baerbock, so Kormbaki, »in kühlem Ton« belehrte: »Demokratie sei nun mal schwierig. Ob jemand im UN-Sicherheitsrat mit Ja oder Nein stimme oder sich enthalte, sage nichts über die Gesinnung aus. Ihr Land habe sich bei der Arbeit an den Resolutionen gegen den Ukraine-Krieg einbringen wollen, aber da habe es von westlicher Seite geheißen: ›Das oder gar nichts.‹« Kormbaki weiter: »Ihre Lektion endet mit einer scharfen Spitze gegen Baerbock: Vielleicht sei ja Südafrikas bisherige Haltung zum Ukraine-Krieg der Grund dafür, dass ihre Regierung sowohl Selenskij als auch Putin treffen könne.«

Solche Frechheit gegenüber der Verkörperung des Guten aus Berlin nimmt Baerbock nicht wahr. Am Abend sagte sie im »Heute-Journal« zum Thema Ukraine-Krieg, dass sich »die Stimme Südafrikas aus meiner Sicht schon verändert hat«. Am Mittwoch fragte ein Journalist in der Bundespressekonferenz ihren Sprecher, was denn. Antwort: »Dazu gab es ja gestern eine lange Pressekonferenz, und die Worte der Ministerin stehen für sich.«

Heißt: Was Baerbock sagt, ist so. Und wenn die Wirklichkeit nicht so ist, wie Baerbock sagt, um so schlimmer für die Wirklichkeit. Sie verändert die zusammen mit Scholz, Pistorius und Co.: Demnächst stehen 4.000 deutsche Soldaten »dauerhaft« an der russischen Grenze.