»Antimilitaristischer Stadtrundgang in Marburg«. Beginn an der Südseite des Schlosses und über den Markt zur Elisabethkirche. Dr. Gert Meyer macht auf die Spuren von Krieg und Frieden in Marburg aufmerksam, damit es hier nicht zum dritten Mal Kriegsgräber gibt. Sonnabend, 1.7., 15 Uhr. Ort: Bushaltestelle Schloss, Gisonenweg, Marburg. Veranstalter: DKP und SDAJ Marburg

»Macron ist nicht willkommen!« Kundgebung. Vom 2. bis 4. Juli ist der französische Präsident bei der Bundesregierung zu Gast. Rentenklau, Kolonialismus, Demokratieabbau bis zur Autokratie – dafür steht Macron. Sonntag, 2.7., 15 Uhr. Ort: Französische Botschaft, Pariser Platz, Berlin. Veranstalter: Die Plattform Berlin

»358. Friedensweg für eine ausschließlich zivile Nutzung der Colbitz-Letzlinger Heide«. Kundgebung. Angesichts der Bedeutung des Trinkwasserwerkes Colbitz für die Wasserversorgung der Region wird deutlich, dass der Truppenübungsplatz in Nachbarschaft zum Wasserwerk nichts zu suchen hat. Sonntag, 2.7., 14 Uhr. Ort: Wasserwerk. Jägerstieg, Colbitz. Veranstalter: Bürgerinitiative Offene Heide

»Unser Gesang kann den Müden zum Kämpfer machen«. Ein Abend anlässlich des 125. Geburtstags des Komponisten Hanns Eisler. Mit dem Politchor Morgenrot, Jutta Kausch (Schauspielerin), Stefanie Rediske (Pianistin) Christa Weber (Sängerin) Anja Dolak (Akkordeonistin) und Kai Köhler ­(Literatur- und Politikwissenschaftler). Donnerstag, 6.7., 19 Uhr. Ort und ­Veranstalter: Regenbogenfabrik, Lausitzer Str. 21 a, Berlin