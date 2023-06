Nachschlag: Psychokripo mordet in Berlin

2023 Netflix, Inc. Die Staatsanwältin Jule Andergast und der obdachlose Polizist Mike Atlas ermitteln in Berlin gegen kriminelle Kripos

Der Berliner Kriminalpolizist Mike Atlas hat sein Gedächtnis verloren, weil er sich mit Drogen gegen die Arbeit betäubt. Im Rausch überfährt er einen Obdachlosen. Dessen Leiche »entsorgt« der Beamte unter den Toten des Terroranschlags auf dem Breitscheidplatz. Einem Richter ist diese Vertuschung aufgefallen, dafür wird er von Mikes Kollegen Roland »Socke« Sokowski erschossen, und dieser Mord wird einem arabischen Jugendlichen aus Neukölln untergeschoben. Atlas kämpft um seine Erinnerungen und fängt mit der Staatsanwältin Andergast an, gegen sich und seine Kollegen zu ermitteln. Doch der Killercop ist ihnen auf den Fersen und beseitigt alle Zeugen per Kopfschuss. Nur der dritte aus dem Kripoteam, ­Luka Zaric, gesteht die Morde. Zusammen mit Atlas kann er »Socke« davon abhalten, die Staatsanwältin zu töten, dafür werden sie für ihre Verbrechen begnadigt, nur der Mörder bekommt von der Staatsdienerin eine Flasche über den Kopf, ob er eine Haftstrafe erhält, ist offen – normal in Berlin. (bk)