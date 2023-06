Was das Guckloch sagt

Andreas Neumann/Beggars Group Germany/dpa »No time in life for shit« – Queens of the Stone Age

Irgendwann wurde die Wüste einfach zu klein für die beiden, für Josh Homme und den Stoner Rock. Homme ging hinaus in die Welt, na ja, zumindest nach Seattle, fuchste sich ein in modernste Studiotechnik und machte sein Stonerderivat irgendwie zeitgemäß. Das ist jetzt aber auch schon wieder über 25 Jahre her. Mit »Lullabies to Paralyze« hat er dann 2005 noch einen drauf gesetzt und ein großes, energetisches und trotzdem konzentriertes Durcheinander inszeniert: US-Präpunk-Adaptionen, Krautrockzitate, Cream-Anwehungen, Marschwalzer, Film-Noir-Soundtrack-Sequenzen, massive Hard-Rock-Riffs, Südstaatenboogie und allerlei Elektroniksperenzchen, all das schmiegt sich hier aneinander, als gehöre es schon immer zusammen.

Das war in seiner Experimentierfreude bemerkenswert originell. Schon beim Nachfolger »Era Vulgaris« (2007) allerdings kam einem Hommes Avantgardismuskonzept merkwürdig vertraut vor. QOTSA klangen wieder beeindruckend vielfältig, nicht zuletzt dank der Mithilfe diverser Studiogäste wie Billy Gibbons, Trent Reznor, Julian Casablancas oder Jack Black. Fast schon wie mehrere Bands. Aber diese mehreren Bands blieben von nun an dieselben. Wenn das Experiment zur Routine wird, ist es dann noch ein Experiment? Es konnte einem ganz egal sein, weil man mit den folgenden QOTSA-Alben trotzdem Spaß hatte. »In Times New Roman …« ist da keine Ausnahme.

Es gibt wieder genügend elektronische Schräglagen zu bewundern, Synths, Strings von der Festplatte, Robotbeats und immer wieder die notorisch verfremdeten Gitarren, die wie Karikaturen klingen. Letztlich macht er hier das gleiche wie mit seiner Stimme, wenn er sie albern theatralisch verstellt oder regelmäßig in seine kuriose Kopfstimme kippen lässt. Auch da hat man den Eindruck, dass er das nicht wirklich ernst meinen kann, obschon dabei immer wieder schöne Popmomente entstehen. Es ist ein ironisches Spiel, weil man das breitbeinige Rocktheater nicht mehr ohne Augenzwinkern aufführen kann.

Dazu passen dann auch seine ständigen Wortspiele und lyrischen Späße, die nicht alle einen unmittelbaren Sinn ergeben müssen. Hin und wieder aber schon. »No time in life for shit / Spoonful by the pound, ain’t having it / Do you practice to preach or pretend to be? / You a tiger, a trash can, royalty? / I don’t care what the peephole say / Going deaf deliberately.« Das »peephole« klingt natürlich nicht umsonst nach den »people«. Angesichts deren Gerede wird er freiwillig taub. Das herbeiassoziierte »Guckloch« lässt sich leicht als Anspielung auf die Trennung von seiner Frau Brody Dalle und den anschließenden, mit allen schmutzigen Details von den Medien ausgebreiteten Sorgerechtsstreit lesen. Dass er sich da manchmal wie in einer Peep Show vorkommt, wundert einen nicht. Es gibt noch einige andere Songs auf diesem Album, etwa »Emotion Sickness« oder »Negative Space«, die man in diese Richtung interpretieren könnte. Dass ihm das Gerede der anderen nicht mehr interessiert, behauptet er jedenfalls einmal zu oft, als dass man ihm das noch glauben könnte.

Der ganze Ärger hat vielleicht dafür gesorgt, dass er wieder etwas stärker das Stoner-Rock-Brett schwingt. Schon der Opener »Obscenery«, eine sarkastische Klage über den moralischen Niedergang der zeitgenössischen Gesellschaft, die ihn selbst durchaus miteinschließt, langt richtig hin. Und »Paper Machete« wütet drauflos, als ginge es textlich eben nicht bloß um Simulation und Gerede, sondern um echte Gefahr. Der Song jedenfalls ist eine Waffe. Wenn Homme sich übertriebener Operettenhaftigkeit hingibt wie in »Carnavoyeur«, klingt er auch mal wie Bowie mit Tin Machine oder bei der neunminütigen Suite »Straight Jacket Fitting« wie ein croonender Iggy. Auch nicht die schlechtesten Referenzen. Aber letztlich nicht nötig. Wenn er seine schmutzigen Stoner-Riffs auspackt, ist er immer noch am glaubwürdigsten.