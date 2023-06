Marcus Brandt/dpa Wohncontainer für Geflüchtete aus der Ukraine an der Schnackenburgallee (Hamburg, 25.3.2022)

In einer Unterkunft für ­ukrainische Geflüchtete in der Schnackenburgallee in Hamburg-Altona werden geflüchtete Roma systematisch ausgegrenzt. Was geschieht dort genau?

Es gibt in der Unterkunft einen großen Speiseraum, den alle Geflüchteten nutzen, um dort täglich zu essen. Die dort untergebrachten Ukrainer möchten aber nicht, dass die Roma aus der Ukraine daran teilnehmen und so werden sie ausgegrenzt. Sie werden stigmatisiert. Auch die Angebote, die es in der Unterkunft gibt, werden von Nicht-Roma aus der Ukraine genutzt. Wenn dann Roma dazukommen, sind sie nicht lange dabei.

Selbstverständlich sind nicht alle geflüchteten Ukrainer Antiziganisten, aber die überwiegende Zahl schon. Das ist auch kein Problem der Fluchtbewegungen, sondern bereits vor dem Krieg sind Roma und Sinti in der Ukraine wie Unmenschen behandelt worden. Das setzt sich nun fort in den Flüchtlingslagern.

Wie reagiert denn die Unterkunftsleitung?

Hilflos. Sie hat bereits versucht, Gespräche zu führen, aber die Mehrzahl der Ukrainer beharrt auf diesem Zustand. Die Leitung macht an sich gute Arbeit, aber sie ist schier überfordert, wie in den meisten Unterkünften. Ich sehe auch, dass die Sozialarbeiter überfordert sind. Das ist kein Vorwurf. Wir haben schwerst traumatisierte Menschen in diesen Unterkünften, da müsste man so viel geschultes Personal einsetzen, das wir gar nicht haben. Unsere Leute sind auch schon vor dem Krieg schwer traumatisiert gewesen und jetzt kommen sie nach Deutschland, in der Hoffnung, dass es hier anders ist. Aber dann erleben sie hier schlimme Sachen. In den Unterkünften versucht man, punktuell darauf zu reagieren, aber es ist bei weitem nicht ausreichend.

Welche Lösung sehen Sie?

Ich sehe als einzige Möglichkeit, die Situation zu entschärfen, in dem man ein spezielles Angebot – nicht ausschließlich, aber überwiegend – für Roma initiiert. Das hat nichts mit Abgrenzung zu tun. Es gibt Situationen wie die geschilderte, da ist es notwendig, einen geschützten Raum zu schaffen.

Gibt es diese systematische Ausgrenzung auch in anderen Unterkünften?

Ja, deutschlandweit. Wir sind durch die Bundesvereinigung der Sinti und Roma vernetzt und regelmäßig in Austausch. Wir wissen daher, dass diese Ausgrenzung überall stattfindet. Für uns ist das leider keine neue Situation, sondern seit Jahrhunderten Gewohnheit. Das ist irgendwann sehr ermüdend.

Die Stadt Hamburg arbeitet derzeit an einer Strategie zur Bekämpfung von Antiziganismus, an der Sie mitwirken. Wo sind wir in diesem Prozess?

Hamburg wurde durch die etablierten Vereine vor Ort seit langem informiert, dass der Antiziganismus zunimmt. Ich finde es gut, dass sich die Stadt nun auf die Fahnen geschrieben hat, eine Strategie dagegen zu entwickeln. Es kann aber nicht sein, dass die Mehrheitsgesellschaft uns vorschreibt, wie das Papier auszusehen hat. Wir müssen diejenigen sein, die das Ganze leiten. Sonst bleibt es so, wie es seit Jahrhunderten geschieht: Man spricht mit uns und dann kommen Experten von außerhalb, die uns ein Schreiben überstülpen, das wir abnicken sollen. Die Zeiten sind vorbei. Ich hoffe, dass es gelingt, diese Missstände auszuräumen. Ich will, dass die Strategie auf die Beine gestellt wird. Aber nicht um den Preis, dass wir nur als Beiwerk fungieren.

Was heißt das für den Hamburger Senat?

Ich erwarte, dass die Stadt Hamburg die Strategie Antiziganismus gemeinsam mit uns umsetzt und bereit ist, unsere Kompetenz zu respektieren und auf unsere Forderungen einzugehen. Das würde ein Zeichen setzen. Ich würde mich freuen, wenn dieses Papier dann auf solides Fundament gestellt wird, indem ein Staatsvertrag daraus hervorgeht.