Alt, krank, dann arm

Jens Kalaene/dpa So lange wie möglich auf den eigenen Beinen. Spätestens mit der Pflegebedürftigkeit kommt die Not

Den Charakter eines Staates kann man doch am ehesten daran erkennen, wie er mit den Schwächsten in der Gesellschaft umgeht – den Kleinen, den Kranken, den Alten. Diesen Sonnabend tritt das Pflegeunterstützungs- und -entlastungsgesetz (PUEG) in Kraft, das Ende Mai beschlossen wurde. Nach Dafürhalten des Bundesgesundheitsministers werden damit »gleich mehrere Probleme auf einmal« angegangen. Zu Hause versorgte Pflegebedürftige erhielten »künftig höhere Leistungen«, pflegende Angehörige bekämen »mehr und leichter Unterstützung aus der Pflegeversicherung«, die »finanzielle Basis der Pflegeversicherung« werde »stabilisiert«, verkündete Karl Lauterbach nach dem Bundestagsbeschluss am 26. Mai. Die Beiträge würden »gerechter verteilt«, die Zuschüsse für die Pflegekosten in den Heimen erhöht.

Weit gefehlt: »Die im Gesetz vorgesehenen Erhöhungen, z. B. für Pflegesachleistungen, Pflegegeld, teilstationäre Versorgung und die Leistungszuschläge bei vollstationärer Versorgung bringen in der Praxis keine Entlastung«, erklärte die Präsidentin der Volkssolidarität am Freitag. So verpufften die bereits seit 2022 gewährten höheren Leistungszuschläge angesichts der steigenden Eigenanteile. Wenn jetzt das Pflegegeld um maximal 45 Euro erhöht wird, bringe das für pflegende Angehörige keinen Mehrwert. Die Betroffenen würden mit einer minimalen Anhebung der Leistungen abgespeist. Die Eigenanteile und Zuzahlungen wüchsen stetig, die Bedarfe würden nicht annähernd gedeckt, so Susanna Karawanskij.

Und tatsächlich. Im Mai warnte die Arbeiterwohlfahrt (AWO) noch vor durchschnittlich 2.500 Euro, die Pflegebedürftige im ersten Jahr im Heim selbst berappen müssen. Ab Mitte 2023 sind es monatlich 2.700 Euro, wie unter anderem der Paritätische Gesamtverband am Donnerstag meldete. Das liegt weit über dem Einkommen, das ein Durchschnittsrentner erhält. Deshalb wird auch der Anteil derer steigen, die im Alter auf Sozialhilfe angewiesen sind. Im Mai lag er bei einem Drittel.

Dagegen, dass stetig steigende Kosten immer weiter auf die Pflegebedürftigen abgewälzt werden und die Armut im Alter wächst, könnte eine Pflegevollversicherung helfen, die alle pflegebedingten Kosten übernimmt – egal ob zu Hause oder im Heim. Dafür starteten der Paritätische Gesamtverband und Verdi am Donnerstag eine Kampagne, die u. a. auch von der AWO und der Volkssolidarität unterstützt wird. Seit Jahren fordern die Verbände eine Pflegevollversicherung individuell. Jetzt tun sie es zusammen, erklärte Thorsten Mittag vom Paritätischen Gesamtverband am Freitag gegenüber jW.

Auch die Bundesregierung hatte sich eine »Vollversicherung« in den Koalitionsvertrag geschrieben. Als »freiwillige, paritätisch finanzierte« solle sie die »soziale Pflegeversicherung« »ergänzen«. Eine Expertenkommission sollte die Möglichkeit laut Koalitionsvertrag bis 2023 prüfen. Tatsächlich habe sie jetzt ihre Arbeit begonnen und wolle bis Mai 2024 ein Ergebnis präsentieren, sagte Mittag. Der Referent für Altenhilfe und Pflege erwartet von dieser Kommission nichts. Was die Koalition sich vorstellt, sei das genaue Gegenteil von einer solidarischen Pflegevollversicherung. Es handelt sich um eine private Zusatzversicherung, die vom Willen des »Arbeitgebers« abhängig sein wird. Also ziemlich genau das, was die privaten Versicherungen sich vorstellen. Die Bundesregierung wollte sich bis Redaktionsschluss nicht zur Pflegevollversicherung äußern.