Die andere AfD

Peter Kneffel/dpa Greift zum braunen: CSU-Chef Markus Söder neben dem CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz (r.) am Freitag in München

Gut drei Monate vor den Landtagswahlen in Bayern und Hessen versuchen sich die Unionsparteien als Alternative zur Ampelkoalition zu profilieren und zugleich der AfD das trübe Wasser abzugraben. Dazu haben CDU und CSU ihre A. f. D. beschlossen: Unter der Überschrift »Agenda für Deutschland« wurde am Freitag auf einer gemeinsamen Präsidiumssitzung der Schwesterparteien in München ein Zehnpunkteprogramm verabschiedet.

Darin üben sich die beiden C-Parteien in einem Spagat zwischen einer Zurückdrängung des Staates auf der einen – wirtschaftlichen – Seite und einer Stärkung des Staatsapparates – Stichwort »Law and Order« – auf der anderen. Gefordert werden etwa Steuergeschenke für Unternehmen und härteres Durchgreifen gegen »Clankriminalität«, eine verschärfte Abschottung Europas und ein unkontrollierter Rüstungsexport. »Wir erneuern damit unseren bürgerlichen Alleinvertretungsanspruch«, heißt es in dem Papier, aus dem die Nachrichtenagentur dpa zitierte.

CSU-Chef Markus Söder präsentierte die »Agenda« auf einer Pressekonferenz nach der Sitzung und attackierte die Ampelparteien scharf. Mit dem vorgelegten Programm habe die Union 100 Tage vor den Wahlen in Bayern und Hessen ein »Angebot gemacht und ihren Standort definiert«. Die Bundesregierung gehe auf »die Sorgen und Nöte der Menschen viel zuwenig ein«. Statt dessen streite sie. Dabei gehe es um »zuviel Ideologie und viel zuwenig Vernunft, Pragmatismus und Bodenständigkeit«. In der BRD herrsche Angst um persönlichen Wohlstand, und die Union sei »die Lösung in dieser schweren Zeit«. Die AfD dagegen arbeite nur »mit Angst und Wut«, verändere jedoch »nix, aber auch gar nix«, erklärte der bayerische Ministerpräsident.

CDU-Chef Friedrich Merz sehe »gute Chancen« dafür, am 8. Oktober sowohl in Bayern als auch in Hessen erfolgreich zu sein und wandte sich schließlich erneut gegen »irreguläre Migration in die Sozialsysteme«. Gegenüber der Augsburger Allgemeinen (Mittwoch) hatte Merz zuletzt »eine andere Flüchtlingspolitik« zur Senkung der Umfragewerte der AfD gefordert. Wünschenswert ist für ihn dagegen eine Einwanderung in den Arbeitsmarkt. Das Papier ruft entsprechend nach einer»deutlichen Verringerung illegaler Migration«, notfalls unter Bruch des Schengen-Abkommens: »Solange die Außengrenzen Europas nicht wirksam geschützt sind, müssen wir unsere nationalen Grenzen schützen.« Gemäß der alten NPD-Parole »Ausländer raus!« werden »Sofortausweisungen« für ausländische Clanmitglieder befürwortet. Schließlich wird im Papier einer Entfesselung von Waffenausfuhren das Wort geredet. Die NATO-Staaten sollen sich untereinander »freimachen von Vorschriften des Rüstungsexports oder des Vergaberechts«.

Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) behauptete am Freitag im AfD-Tonfall, die 14 Millionen Wahlberechtigten in Bayern und Hessen könnten am 8. Oktober »deutlich sagen, dass sie die Nase voll haben von dem, was da in Berlin passiert, was die Bundesregierung – die schlechteste, die wir jemals hatten – fabriziert«. Ähnliches ist im Agendapapier zu lesen. Die Union stehe für »Kurs statt Chaos«, für »bürgernahe Realpolitik statt ideologischer Moralpolitik«. Die Bundesregierung verschärfe Sorgen, anstatt sie ernst zu nehmen: »mit immer neuen Auflagen und Belastungen, mit Verboten und Bevormundung, mit ideologischer Gesellschaftspolitik«. Wohl mit Blick auf potentielle AfD-Wähler steht in der A. f. D.: »Haltung zu zeigen heißt, Themen zu diskutieren statt Wählerinnen und Wähler zu diffamieren.«

»Haltung« zeigen CDU und CSU auch in Sachen Steuersenkungen. Sie fordern eine »Entlastungsoffensive« für das, was sie »Mittelschicht« nennen. Es brauche »eine breite Steuer- und Abgabenentlastung für Gering- und Normalverdiener«. Die Grunderwerbsteuer für die erste selbst genutzte Immobilie soll gesenkt und keine Erbschaftssteuer mehr aufs Elternhaus erhoben werden. Es brauche »den Stopp sämtlicher Vorhaben, die Unternehmen mit zusätzlicher Bürokratie, höheren Abgaben und Steuern oder höheren Standortkosten belasten«, wildert das Papier in FDP-Jagdgründen.

So auch beim Klimaschutz. Der soll »vorrangig über marktwirtschaftliche Anreize statt über gesetzliche Verbote« funktionieren. Konzerne sollen also selbst entscheiden, wieviel Klimaschutz sie sich leisten wollen. Ins Bild passt, dass in dem Papier auch das Heizungsgesetz der Ampel abgelehnt wird. An die Zukunft denkt man bei CDU und CSU dennoch. Mit einem neuen Innovationsfonds, finanziert aus öffentlichen und privaten Mitteln, soll eine »Hightechagenda« finanziert werden. »Der erste Quantenrechner, der erste Kernfusionsreaktor, die erste europäische KI – wir wollen, dass auf diesen Innovationen ›Made in Germany‹ steht.«