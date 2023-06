»Diese Rhetorik haben wir noch nicht erlebt«

Matthias Balk/dpa »Solidarität ist Zukunft« – Zahlreiche Teilnehmende folgen dem Aufruf des DGB und demonstrieren auf dem Königsplatz in München (1.5.2021)

Die Gewerkschaft Verdi ruft für diesen Sonnabend zur »gemeinsamen Verteidigung der Demokratie« auf. Die Demonstration in München gilt auch als Reaktion auf eine Kundgebung in Erding vor drei Wochen. Was ist dort passiert?

In Erding kamen einige tausend Menschen zusammen, um gegen das Heizungsgesetz und die Pläne der Regierung zu demonstrieren. Es waren viele AfD-Fahnen zu sehen. Auch der Regierungsvize Hubert Aiwanger von den Freien Wählern und Ministerpräsident Markus Söder von der CSU haben es sich nicht nehmen lassen, dort zu sprechen. Sie sind durch populistische Phrasen aufgefallen und wurden teilweise von der Menge ausgebuht.

Deren Aussagen haben große Wellen geschlagen. Spitzenkandidaten der Grünen und der SPD für die Landtagswahl in Bayern äußerten Sorgen vor einer »Amerikanisierung«, einer »Spaltung der Gesellschaft«.

Demokratische und etablierte Parteien berufen sich auf eine Rhetorik, die amerikanischem Stil entspricht: sehr viele Worthülsen, sehr viele Versprechungen und die Menge anheizend. Das haben wir so bisher in keinem deutschen oder bayerischen Landtagswahlkampf erlebt. Es gab schon immer Bewegungen in der Gesellschaft, die auf die Spaltung der Gesellschaft und Rechtsruck gesetzt haben, aber das neue Phänomen daran ist, dass es nun von etablierten Parteien kommt.

Das Schüren der Ablehnung gegen das Heizungsgesetz ist ein Wahlkampfmanöver der CSU, um der AfD Stimmen abzujagen. Was treibt jetzt Sozialverbände und Gewerkschaften gemeinsam mit den Regierungsparteien auf die Straße?

Es ist die Sorge, dass auch die CSU als demokratisch-konservative Partei weiter nach rechts rückt. Weiter Richtung Populismus und rassistischer Aussagen, was aus unserer Sicht hochproblematisch ist, vor allem für soziale Gesetzgebung und den Zusammenhalt der Gesellschaft an sich.

Die Mindestlohnkommission schlägt für die kommenden Jahre nur mickrige Erhöhungen des Mindestlohns vor. Einen Anteil an der heutigen sozialen Situation, die erheblich zur Entstehung und Stärkung der AfD beigetragen hat, haben unzweifelhaft auch die SPD und Grünen. Kann durch die Zusammenarbeit mit diesen Parteien der Rechtsruck aufgehalten werden?

Er kann durchaus aufgehalten werden. Das setzt aber voraus, dass die Bürger ihr Kreuz diesen Parteien anvertrauen und nicht darauf setzen, dass beispielsweise die AfD, die ja damit wirbt, für die Kleinen etwas zu tun, an die Macht kommt. Wenn man in das Parteiprogramm der AfD schaut, dann ist ganz klar zu erkennen, dass es sich um neoliberale Politik handelt, die den kleinen Angestellten leider überhaupt keine Vorteile bringt, sondern alleine den Arbeitgebern. Dies kann man ja jetzt auch an der mickrigen Erhöhung der Mindestlöhne sehen.

Wäre von SPD und Grünen etwas anderes zu erwarten? Die Politik der Kommission ist ja auch durch diese Parteien beeinflusst worden. Ebenso ist der Sozialkahlschlag von beiden vorangetrieben worden.

Die Kommission ist paritätisch besetzt und die Arbeitgebervertreter hatten teilweise bereits mit 13 Euro Mindestlohn gerechnet. Daher haben sie sich mit der neuen Vorsitzenden zusammengeschlossen und so eine knappe Mehrheit erzielt.

Die Gewerkschaftsvertreter hatten das Ja zu einer Erhöhung um einen Cent-Betrag verweigert.

Diese Festlegung ist aus unserer Sicht viel zu gering. Die Parteien selbst haben darauf aber keinen direkten Einfluss, was auch nicht durch Wahlerfolge bestimmter Parteien geändert werden könnte.

Plant Verdi, sich bei der Demonstration auf Appelle an den gesellschaftlichen Zusammenhalt und »Antipopulismus« zu beschränken oder werden Sie mit weitergehen sozialen Forderungen präsent sein?

Eine unserer Forderungen, die wir als DGB-Gewerkschaft stellen, ist die nach dem »Faire-Löhne-Gesetz«. Das soll dafür sorgen, dass dort, wo öffentliche Aufträge vergeben werden, die beauftragten Firmen Tariflöhne zahlen. Wenn die Gesamtgesellschaft zahlt, müssen wir einer sozialen Verantwortung nachkommen und die Menschen, die das dann ausführen, gut von ihrer Arbeit leben können. Auch dafür werden wir vor Ort demonstrieren.