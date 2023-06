Kontinuum Faschismus

Christian-Ditsch.de Falsche Einsichten geraderücken: Susann Witt-Stahl, Arnold Schölzel, Jürgen Lloyd (v. l. n. r.)

Auf großes Interesse stießen am Donnerstag in der jW-Maigalerie die auch live gestreamten Vorträge zum 50. Jahrestag des faschistischen Putsches in Chile.

Trotz schweißtreibenden Juniwetters blieb kein Stuhl unbesetzt. Erhitzt der faschistische Putsch gegen den marxistischen Präsidenten Salvador Allende doch nicht nur in Chile auch nach einem Halbjahrhundert die Gemüter derer, die sich an den 11. September nicht allein als Jahrestag der Anschläge auf das New Yorker World Trade Center erinnern. Auf den Tag genau 50 Jahre nach dem ersten, von Coronel Roberto Souper angeführten Putschversuch kontra Allende referierten unter Moderation des ehemaligen jW-Chefredakteurs Arnold Schölzel Jürgen Lloyd (Marx-Engels-Stiftung) und Susann Witt-Stahl (Melodie & Rhythmus, junge Welt) kühlen Kopfes zu den keineswegs bloß historisch bedeutsamen Ereignissen von 1973.

Die größte Gefahr

Warum es Strippenziehern des Monopolkapitalismus von Zeit zu Zeit notwendig erscheint, Demokratien in Blut zu baden, erläuterte nach einem Exkurs zur politischen Lage Chiles in den 1970er Jahren zunächst Jürgen Lloyd, der den Pinochet-Putsch nach marxistischer Faschismusdefinition einleitend verortete. Als »Notwendigkeit, ohne die es nicht vorwärtsgeht«, begrüßten laut Lloyds Analyse die Hintermänner und Nutznießer des Allende-Sturzes ebendiesen, die, dem Politikwissenschaftler und Publizisten Reinhard Opitz zufolge, »im Zerfallen des imperialistischen Kapitalexports« die größte Gefahr der demokratisch gewählten sozialistischen Regierung Allendes sahen.

Lloyd betonte, dass es auf Funktion und Inhalt des Faschismus letztlich keinen Einfluss habe, ob dieser, wie beim »Hitlerfaschismus«, qua Massenbewegung oder Militär installiert werde. In jedem Fall gehe es nicht nur um Rentabilitäten und Repressionsmechanismen der kapitalistischen Klassengesellschaft, sondern beim gewaltsam forcierten Kapitalexport stets auch um den Export gesellschaftlicher Verhältnisse. Da der Import ausländischer Kapitalinteressen nicht per se auf die Begeisterung der zu unterdrückenden Bevölkerung des Importlands stößt, gelte es, die einschlägige »Integrationsideologie« mittels guter Kontakte zu Militär, Geheimdiensten und Folterexperten unters Volk zu bringen, welches zur falschen Einsicht kommen soll, das Kapital handle im Sinne der Ausgebeuteten. Keinen Zweifel ließ Lloyd daran, dass »die sorgfältige Pflege« dieser Kontakte daher stets »taktischer Systembestandteil im Zeitalter des imperialen Kapitalexports« sei.

Relevante Figuren

Zum großen Einfluss deutscher Faschisten in Chile sprach Susann Witt-Stahl, die die Rolle des Hitlerfaschismus auch im Hinblick auf Herkunft und Interessen der für den Putsch relevanten Figuren und Träger schlaglichtartig beleuchtete. So betonte sie die Wirkmacht der geschätzt 300.000 Deutsch-Chilenen, die in den 1970er Jahren einen zwar relativ kleinen Teil der chilenischen Gesamtbevölkerung stellten, jedoch auffallend häufig hohe Positionen in der Gesellschaft Chiles besetzten. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts seien Deutsche genuin als Kolonisatoren Chiles in Erscheinung getreten, deren Einfluss sich mit der Machtübernahme Hitlers sogleich unzweifelhaft entfaltete. Als Stütze auch des späteren Pinochet-Regimes übernahmen sie das NSDAP-Programm samt dessen rasenden Antisemitismus und leisteten somit einen Kulturtransfer, der in der BRD mittels Deutsch-Chilenischem Bund – sowie tatkräftiger Unterstützung durch die Deutsche und Dresdner Bank, die Konrad-Adenauer-Stiftung oder das Goethe-Institut – seine Fortsetzung im Kontinuum des Exportschlagers Faschismus fand. So wurde Chile denn zum »Hoffnungsträger des deutschen Revisionismus«, stellte Witt-Stahl fest.

Der gebotene Zeitdruck ließ zu diesem großen Thema – zu dem, so zeigte die anschließende engagierte Diskussion, viele Fragen notwendig offenbleiben mussten – nicht zuletzt auch im Hinblick auf den heutigen »Reexport« des ukrainischen Banderismus leider in der Tat nur »Blitzlichter« zu. Ein Grund mehr, die jW-Veranstaltungsreihe zum faschistischen Putsch in Chile weiterzuverfolgen, heißt, die kommenden Veranstaltungen zu besuchen oder im Livestream anzusehen.