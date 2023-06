Verfassungsfall BAföG

Christian Spicker/imago Keine einfache Sache für das Hauptstadt-Studentenwerk: »Einfacher ans Geld« (Berlin, 19.5.2020)

Alle wollen einen Nachschlag bei der Bundesausbildungsförderung (BAföG): Studierendenverbände, Gewerkschaften, das Deutsche Studentenwerk (DSW), neuerdings sogar die SPD. Nur offenbar die politisch Verantwortliche nicht, Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP). Dabei hatte sie anlässlich ihrer halbherzigen ­2022er-Novelle vor einem Jahr wiederholt angekündigt, noch in der laufenden Legislaturperiode eine große Strukturreform draufzusatteln. Aber seit Monaten schweigt sie eisern zum Thema. Am Donnerstag riefen sie Vertreter des studentischen Dachverbands FZS und der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) mit Nachdruck zum Handeln auf. »Die Ampelkoalition verschleppt die längst überfällige BAföG-Aufbesserung«, bemerkte der GEW-Vizevorsitzende Andreas Keller am Donnerstag gegenüber jW und weiter: »Das ist ein Armutszeugnis.«

Ein Drittel aller Studierenden befand sich schon vor der Energie- und Inflationskrise in finanzieller Notlage. Bei BAföG-Empfängern waren es nach einer Studie des Paritätischen Wohlfahrtsverband sogar 45 Prozent. Die Leistungen reichen schon lange nicht mehr zum Leben. Nach Auskunft des Hamburger Rechtsanwalts Joachim Schaller sind die Bedarfssätze seit Inkrafttreten des Gesetzes 1971 »nur sehr unregelmäßig und unvollständig angepasst worden«. Dadurch sei die Schere zwischen dem studentischen Existenzminimum und den bewilligten Mitteln immer weiter auseinandergegangen. Das sagte er gestern bei einer Onlinepressekonferenz im Beisein von ­GEW-Vize Keller und des FZS-Vorstands. Schaller ist überzeugt: »Die BAföG-Bedarfssätze sind evident verfassungswidrig.«

Das könnte schon bald höchstrichterlich bestätigt werden. Derzeit unterzieht das Bundesverfassungsgericht das BAföG einer Prüfung, angestoßen durch ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom Mai 2021. Es hatte darin erhebliche Zweifel angemeldet, ob die Berechnung der Bedarfssätze mit den Vorgaben des Grundgesetzes vereinbar ist. Geklagt hatte eine frühere Psychologiestudentin gegen den 2015 geltenden Grundbedarf von damals 373 Euro, den sie als in verfassungswidriger Weise zu niedrig bemessen erachtete, zumal auch ­Hartz-IV-Bezieher deutlich mehr erhielten. Die Leipziger Richter bestätigten das und argumentierten, dass der Anspruch auf ein »ausbildungsbezogenes Existenzminimum« zu erfüllen sei, wogegen im konkreten Streifall verstoßen wurde. Ob daraus eine Pflicht des Gesetzgebers erwächst, die Bedarfsermittlung grundlegend neu aufzustellen, wird Karlsruhe entscheiden müssen – wobei das noch dauern kann.

»Die Bundesregierung sollte der absehbaren Klatsche zuvorkommen und jetzt die Weichen für eine BAföG-Reform stellen«, betonte Rahel Schüssler vom FZS. Mit der seit vergangenem Herbst wirksamen Novelle wurden die davor schon viel zu knappen Zuwendungen um lediglich 5,75 Prozent angehoben, während die Lebenshaltungskosten deutlich stärker zulegten. Dazu kommen noch steigende Pflegeversicherungsbeiträge ab 1. Juli sowie eine Erhöhung der Krankenkassenbeiträge zum 1. Januar 2024. Wer den BAföG-Regelsatz plus Wohnpauschale bezieht, kommt auf monatlich 812 Euro. Das liege 118 Euro unter dem Unterhaltsbedarf von Kindern nach der sogenannten Düsseldorfer Tabelle und 97 Euro unter dem steuerlichen Existenzminimum von 909 Euro, rechnete Schaller vor. Die Sätze verstießen »gegen das Grundrecht auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums und verletzen die Grundrechte der Berufswahlfreiheit und das Sozialstaatsprinzip des Grundgesetzes«, so der Rechtsanwalt.

Jüngst hat der DGB in einem Positionspapier eine Aufstockung des Bedarfssatzes von aktuell 452 Euro auf 602 Euro gefordert. Außerdem sollten die Leistungen regelmäßig und automatisch angepasst werden. Die SPD-Bundestagsfraktion plädiert hingegen dafür, analog zum neuen Bürgergeld lediglich 50 Euro aufzuschlagen. Der Finanzminister müsse »endlich die Schatulle für eine umfassende Reform öffnen«, bekräftigte GEW-Mann Keller und verlangte einen BAföG-Höchstsatz von 1.200 Euro (heute 934 Euro) sowie eine umfassende Überarbeitung der Berechnungsgrundlage. Schaller konstatierte in diesem Punkt »kein transparentes und sozialstaatskonformes Verfahren«.