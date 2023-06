Bröckelnde Brücken

Oliver Berg/dpa Wie es endete: Abriss des brutal geräumten Dorfes Lützerath am Tagebau Garzweiler II (16.1.2023)

Sie nannten sich »Zukunftskoalition«: Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) und seine Stellvertreterin Mona Neubaur (Bündnis 90/Die Grünen) traten vor einem Jahr an, um die – immer weniger werdenden – Gegensätze beider Parteien noch weiter zu versöhnen, und versprachen: »solides politisches Handwerk«. Doch nach einem Jahr »Schwarz-Grün« in Nordrhein-Westfalen sehen die meisten Menschen keine »solide Politik«. Unlängst betonte Wüst, der für einen kontrolliert-vorsichtigen Kurs der pragmatischen (Merkel-)Mitte gepaart mit maximaler Fehlervermeidung steht, dass NRW die erste klimaneutrale Industrieregion Europas werden solle. Ferner sprach er von guten Schulen und davon, dass die Menschen an Rhein, Ruhr und Lippe sicher leben sollten.

In Meinungsumfragen steht die Regierung derzeit nicht besonders gut da; und auch in NRW profitiert von der Unzufriedenheit in erster Linie die AfD. »Allein die über die Preise abgewickelten Kostensteigerungen drücken den Lebensstandard vieler Menschen und treffen die Ärmsten im Land am härtesten«, sagte Ralf Kleinfeld, emeritierter Politikprofessor an der Universität Osnabrück, am Mittwoch im Gespräch mit jW. Insbesondere in den chronisch klammen Ruhrgebietsstädten ist das zu beobachten.

Das Gezanke zwischen Land und Kommunen um Altschulden ist weit davon entfernt, geklärt zu sein. Dabei bremst die Haushaltslage dringend anstehende Investitionen in Infrastruktur aus. Zuletzt hatte die Landesregierung vorgeschlagen, zur Tilgung der Altschulden die Einnahmen aus der Grunderwerbsteuer zu nehmen. Die Kommunen würden künftig Zinsen und Tilgung direkt an das Land bezahlen und nicht mehr an Kreditgeber. Die Schulden blieben, nur der Gläubiger würde wechseln. Auch aufgrund der maroden Infrastruktur droht dem bevölkerungsstärksten Bundesland ein akuter Verkehrskollaps. So sind zahlreiche Brücken und Straßen sanierungsbedürftig. Dafür ist auch Wüst verantwortlich, war er doch vor seinem Wechsel in das Ministerpräsidentenamt Landesverkehrsminister.

Kleinfeld kritisierte außerdem, dass »Bürokratiemonster« wie die Coronahilfen, die neue Grundsteuer- oder die Heizkostenberechnungen geschaffen worden sind. »Das sind die äußeren Faktoren, die das Regieren in einem föderalen Bundesstaat generell nicht leichtmachen.« Dazu kämen hausgemachte Probleme. »Das Politikfeld Schule bleibt nach wie vor teilweise unregierbar. Man denke nur an die IT- und Serverpannen oder an die umstrittenen Teilzeitregelungen.« Und in der »Kohle- und Braunkohlepolitik« sei nur schwerlich die »klare Handschrift einer ›schwarz-grünen‹ Klimapolitik« zu erkennen, bemängelte der ehemalige Hochschullehrer. Von der notwendigen Transformation in der Stahlindustrie, einem der Hauptwirtschaftszweige in NRW, ganz zu schweigen.

Bei den Grünen gebe es die permanente Debatte, wie viele Kompromisse in der Klima- und Verkehrspolitik die Regierungsbeteiligung wert ist, sagte Kleinfeld. Und Wüst stehe vor dem Dilemma, als Parteivorsitzender des stärksten Landesverbandes bundespolitische Ambitionen auf die Kanzlerkandidatur der Partei erheben zu müssen, aber mit Friedrich Merz als Bundes- und Fraktionsvorsitzenden seinen Hauptkonkurrenten für das Amt des Spitzenkandidaten im eigenen Bundesland zu haben. Zudem muss die CDU Politik für ihre Stammwählerschaft machen, die aber stark von Rechtsaußen umworben wird.

»Auf ganzer Linie enttäuschend«, so lautet die Bilanz des Vereins »Mehr Demokratie« nach einem Jahr »Schwarz-Grün«. Von sieben Demokratiereformen, die CDU und Grüne im Koalitionsvertrag ankündigen, sei noch keine angegangen worden, sagte der Landesgeschäftsführer des Vereins, Achim Wölfel, am Mittwoch der WAZ. So liege für die Absenkung des Wahlalters bei Landtagswahlen auf 16 Jahre noch kein Gesetzentwurf vor. Der Demokratieverein dringt auch darauf, dass CDU und Grüne die versprochene Fachkommission zur Erleichterung von Volksbegehren und Volksentscheidungen zügig einsetzen. Die Volksbegehrensreform dürfe nicht »auf die lange Bank geschoben werden«, meinte Wölfel. Auch fehle es NRW bisher immer noch an einem modernen Transparenzgesetz und einem Lobbyregister.