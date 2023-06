»Geld für eine bessere Situation ist genug da«

Thomas Koehler/imago images/photothek Doch welche Zukunft steht einer wachsenden Zahl von Studenten bevor? (Berlin, 1.12.2008)

Sie mobilisieren für eine Demonstration von Studierenden in Hamburg an diesem Freitag. Wer organisiert die Kundgebung, und was ist konkret geplant?

Die Demo »Leerer Bauch studiert nicht gern – soziale Verbesserungen sofort!« um 15 Uhr wird organisiert von Aktiven aus der Studierendenschaft der Hamburger Hochschulen. Und sie wird unterstützt von dem Hochschulsenat der Hochschule für Angewandte Wissenschaften, HAW, und diversen Fakultätsräten der Universität Hamburg, UHH. Zudem unterstützen deren Personalräte sowie die GEW und der Fachbereich C von Verdi Hamburg das Anliegen.

Konkret geplant ist ein Sternmarsch mit Demozügen von den Startpunkten Dammtor und Berliner Tor, die ab Hauptbahnhof zusammenlaufen. Wir wollen gemeinsam Verbesserungen angehen und die aktuelle Situation nicht mehr dulden. Zum Austausch über die gefassten Ambitionen wird es Redebeiträge geben, unter anderem von Studierenden der Hochschulen, der Gewerkschaft EVG oder der Selbstverwaltung des Studierendenwerks.

Im Aufruf zur Demo wird eine Verbesserung der sozialen Lage der Studierenden gefordert und Bezug auf eine aktuelle Studie dazu genommen. Was hat die ergeben?

Eine repräsentative Sozialbefragung unter Studierenden der UHH hat ergeben, dass mehr als zwei Drittel von ihnen unterhalb der Armutsgrenze leben müssen. 15 Prozent wohnen aus finanziellen Gründen noch bei den Eltern. Zudem hat die 22. Sozialerhebung des Deutschen Studierendenwerks aktuell gezeigt, dass in Hamburg rund 75 Prozent der Studierenden lohnarbeiten müssen. Die Daten zeigen ein strukturelles Problem, welches es zu überwinden gilt. Denn die Situation der Studierenden ist beeinflussbar und positiv veränderbar, wenn – wie jetzt mit der Demo – gemeinsam dafür gekämpft wird. Geld ist genug da!

Wo genau?

Hamburg ist eine der reichsten Städte Deutschlands. Zudem ist jeder Cent bei Nichtmilliardären volkswirtschaftlich unendlich produktiver eingesetzt als in großen Aktiendepots.

Und wofür soll aus Ihrer Sicht dieses Geld zur Verbesserung der Lage ausgegeben werden?

Wir fordern ein BAföG, welches als Vollzuschuss alters-, eltern- und herkunftsunabhängig ist. Dieses muss sich an der Höhe der realen Lebenshaltungskosten orientieren und der Inflation anpassen. So wurde es 1972 erkämpft, so ist es auch heute möglich und nötig. Zudem muss das Studierendenwerk für alle seine Leistungen bedarfsgerecht öffentlich finanziert werden. Für den Ausbau der Studierendenwohnanlagen, die Senkung von Mieten und Mensapreisen, den Ausbau der Beratungsangebote und eine angemessene Personalausstattung zu vernünftigen öffentlichen Tarifen. Damit setzen wir auch Maßstäbe für soziale Verbesserungen für ganz Hamburg. Das 49-Euro-Ticket wollen wir umgehend in ein sozial ermäßigtes 19-Euro-Ticket umwandeln, das auch für Studierende gilt. Als erster Schritt hin zu einem kostenfreien ÖPNV in öffentlicher Hand. Mobilität bedeutet Teilhabe; und die Verkehrswende ist zentraler Bestandteil einer ökologisch nachhaltigen Entwicklung.

»Studieren ist kein Privileg«, heißt es im Aufruf. Warum ist es für die Gesellschaft wichtig, dass Menschen ohne materielle Sorgen einem Studium nachgehen können?

Studieren ist eine produktive und notwendige Tätigkeit. Wir brauchen gute Bedingungen, so dass alle Studierenden sich den aktuellen Fragen unserer Zeit widmen können und somit Hochschulen mehr als jetzt einen Beitrag zur humanen Entwicklung der Gesellschaft leisten. Wenn das Studium sozial unterlegt ist, kann mit mehr Muße und Souveränität kritisches Denken entwickelt und produktiv diskutiert werden, als Beitrag zur Überwindung der gesellschaftlichen Krise. Deswegen rufen wir alle Studierenden, aber auch alle Mitglieder der Hochschulen und die Zivilgesellschaft auf, sich an der Demo zu beteiligen.

Wie gut ist die überregionale Vernetzung Hamburger Hochschulen?

Wir machen an diesem Freitag einen Anfang und hoffen überregional auf weitere Bewegungen. Je mehr Studierende sich organisieren, desto größer ist der politische Druck, dass sich zügig was ändern muss. Wir rufen alle dazu auf, entsprechende Aktivitäten zu unternehmen und sich mit uns dafür zu vernetzen.