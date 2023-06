ZUMA Press/imago/Montage jW

Folgen der Munition

Zu jW vom 24./25.6.: »›DU-Munition ist ­Verbrechen gegen Menschheit‹«

In den USA haben aus dem Irak zurückgekehrte Militärangehörige erfolgreich wegen der Folgen der Uranmunition geklagt. Auf NATO-Gebiet ist sie verboten. Es gibt für das Militär Dienstanweisungen, mit welcher Vorsicht man sich auch auf fremdem Territorium den mit Uranmunition kontaminierten Objekten nähern darf bzw. nicht darf, z. B. von den USA zerschossenen Panzern im Irak, auf deren Wracks jetzt Kinder spielen. Das sind alles Todeskandidaten. Behauptungen der NATO, sie sei ungefährlich, widersprechen den eigenen Vorsichtsmaßregeln. Selenskij hat den Einsatz von Uranmunition in der Ukraine gestattet. Es ist allerdings der Teil der Ukraine, der nach russischem Recht inzwischen zu Russland gehört. Die rechnen in Kiew entgegen eigener Propaganda scheinbar nicht mehr damit, dass sie das Gebiet jemals zurückbekommen werden. Doch wer Atomkraftwerke oder Staudämme beschießt, hat ohnehin nur noch die Untergangsmentalität eines Hitler oder ­Goebbels im April 1945 (Sprengung der Spreetunnel). Sie wissen, dass es bereits jetzt wirtschaftlich und militärisch keinen unabhängigen Staat Ukraine mehr gibt.

Fred Buttkewitz, Ulan-Ude

Junitage

Zu jW vom 21.6.: »Alter Hirsch im Blauhemd«

Liebe Macher der jungen Welt, mit Interesse lese ich die Folgen zum »17. Juni«. Es gefällt mir, dass das historische Thema so breit – und zum Teil anders akzentuiert als gewohnt – dargestellt wird. Es wird meines Erachtens gut durch den Beitrag von Georg Fülberth zur Währungsunion ergänzt. Liebe Freunde, was ich überhaupt nicht verstehe: Sowohl in bürgerlichen Zeitungen (Berliner Zeitung oder FAZ) als auch in der jungen Welt fand am 22. Juni dieses Datum aus dem Jahre 1941 weder Erörterung noch gar Erwähnung. Obgleich sich dieses Datum jährlich wiederholt, ist es von einer Dimension, die gerade uns Deutschen auferlegen sollte, es niemals zu vergessen und es gerade auch für jüngere Menschen in deren Bewusstsein immer wieder neu zu verankern.

Marianne Linke, Stralsund

Opportunismus

Zu jW vom 27.6.: »Stellungnahme der KPRF«

Völlig unscharf verwendet die KPRF wieder einmal den Begriff »Vaterland« – sie klärt nicht, was jenes beinhaltet bzw. nach ihrer Deutung beinhalten sollte. Dass alle (!) ukrainischen Soldaten Faschisten, Banderisten oder Neonazis sein sollen, ist dummes Geschwätz in Analogie zum Geheule des Westens über Putin, Russland usw. Von Wahrheitsfindung und Differenzierung oder gar Dialektik keine Spur – und das bei einer kommunistischen Partei. Mit Floskeln vernebelt die KPRF die Hirne der russischen Arbeiter und taktiert weiterhin: Um Putin ein bisschen zu kritisieren, aber nicht dessen kapitalistisches System in Frage zu stellen – Opportunismus à la SPD 1918/19.

Marian Rose, per E-Mail

Sicherheitsinteressen

Zu jW vom 23.6.: »Verbindung zur Krim ­beschädigt«

Hoffen wir, gemeinsam mit den Russen, auf der richtigen Seite der Geschichte zu stehen. Susann Witt-Stahl hat dankenswerterweise darauf hingewiesen, dass die Notwendigkeit für die russische Führung, die ukrainischen Nationalisten zu entwaffnen, nicht auf dem subjektiven Antifaschismus Putins und der Regierung beruht, sondern auf den Sicherheitsinteressen der Russischen Föderation. Nichtsdestotrotz: »Die Geschichte zeigt« den USA und Ihren Vasallen gerade »ihre Marke von ­Scotland Yard« (Ernst Bloch).

Oliver Sümnick, Hundsbach

Wahlfreiheit der Bündnispartner

Zu jW vom 26.6.: »US-Rechte dreht frei«

Wo doch die USA, noch dazu gegen den Willen von Volk und Regierung Kubas, dort seit rund 120 Jahren einen Militärstützpunkt auf der Insel haben – ist es da nicht recht und billig, dass auch China bzw. Russland einen haben? Abgestimmt mit der dortigen Regierung? Oder, liebe Freunde der »regelbasierten internationalen Ordnung«?

Aber so weit ist es ja noch lange nicht. Diese Ankündigungen aus Miami sind doch die blanke Willkür, jedenfalls, solange Russlands Bemühungen zur Neutralisierung und Demilitarisierung der Ukraine höhnisch mit dem Hinweis auf die heilige Bündniswahlfreiheit eines jeden Landes abgeschmettert werden. Mr. Biden – mal zurück auf Feld 1962!

Gerda Daenecke und Volker Wirth, Berlin

Sogenannte Moral

Zu jW vom 8.6.: »Wie eine Hinrichtung«

Die IDF sind laut Netanjahu die »moralischste Armee der Welt«. Welche Moral? Auf alles schießen, was sich bewegt, am besten auf »Araber« (Palästinenser gibt es nicht für sie). Ein Kind dabei? Kollateralschäden werden gerne hingenommen, und in den Statements der Armee werden dann die »Fakten« konstruiert und zurechtgebogen. Den Großteil der Politiker und Medien der »freien Welt« und der israelischen Bevölkerung interessieren die täglichen Menschenrechtsverletzungen und 119 Tote schon dieses Jahr nicht. Es gibt wenige Ausnahmen wie die Journalisten der Tageszeitung Haaretz oder vor wenigen Tagen Ram Cohen von The Palestine Project, der die beachtlichen Worte schrieb: »Mit jedem Tag, der vergeht, habe ich das Gefühl, dass wir Israelis unsere Menschlichkeit verlieren. (…) In der Zukunft wird der Tag kommen, an dem wir erklären müssen, wie es dazu kam, dass wir, das Volk, das einen schrecklichen Holocaust überlebt hat, eine reduzierte und abgeschwächte Version dieser Katastrophe gegen die Palästinenser durchführen, wo wir waren, als es geschah, und was wir getan haben, um es zu verhindern.« Der Westen misst mit zweierlei Maß, für ihn sind die Ukrainer Freiheitskämpfer und die Widerstand leistenden Palästinenser Terroristen. Er propagiert die unrealistische und undurchführbare »Zweistaatenlösung«, protestiert höchstens »soft« oder gar nicht. Und was tun wir? Haben wir uns an das Dauermassaker der Israelis gewöhnt? Es sei erinnert an die Worte von Bertolt Brecht: »Wenn die Verbrechen sich häufen, werden sie unsichtbar. Wenn die Leiden unerträglich werden, hört man die Schreie nicht mehr. … Wenn die Untat kommt, wie der Regen fällt, dann ruft niemand mehr halt.«

Leonhard Schaefer, Florenz