Verhältnisse umgekehrt

Christoph Soeder/Pool via REUTERS Baerbock vor einer Statue des Freiheitskämpfers und späteren südafrikanischen Präsidenten Nelson Mandela (Pretoria, 27.6.2023)

Worum ging es eigentlich bei dem Kurzbesuch von Außenministerin Annalena Baerbock in Südafrika? Um den Ukraine-Krieg, lautet die verbreitete Antwort – um den Versuch, Pretoria zur Reduzierung seiner Kooperation mit Moskau, vielleicht gar zur Beteiligung an den westlichen Sanktionen zu nötigen, um Russland endlich zu isolieren. Das stimmt, und doch ist es nicht alles. Als Baerbock in Pretoria Gespräche führte, ging es um mehr.

Denn abseits des eigentlichen Kriegsschauplatzes in der Ukraine ist längst parallel ein großer Machtkampf um die Frage entbrannt, wer denn heute den Ton angibt in der Welt. Der Westen, seit Kolonialzeiten herrschaftsgewohnt, musste im vergangenen Jahr zu seiner großen Überraschung feststellen, dass weder Zuckerbrot noch Peitsche halfen, seine früheren Kolonien – Indien, die Staaten Afrikas und Lateinamerikas – beim Vorgehen gegen Russland auf seine Seite zu zwingen. Seitdem kämpft er erbittert darum, seine ihm entgleitende globale Dominanz zu restaurieren, vor allem natürlich im Streit um den Umgang mit dem Ukraine-Krieg. Auch in Südafrika.

Dort aber – wie auch sonst in den ehemaligen Kolonien – wittern viele Morgenluft. Die Welt ändert sich tiefgreifend. Ökonomisch gibt es erstmals seit 1990 echte Alternativen zu Europa und den USA: China ist zum bedeutendsten Wirtschaftspartner Südafrikas aufgestiegen, Indien gewinnt rasch an Einfluss. Das BRICS-Bündnis baut nicht vom Westen kontrollierte Parallelstrukturen zu den alten Bretton-Woods-Institutionen, zentralen Instrumenten transatlantischer Weltherrschaft, auf. Der Ukraine-Krieg zeigt nun: Die Entwicklungs- und Schwellenländer sind mittlerweile stark genug, ihren einstigen Kolonialherren mit Erfolg die Stirn zu bieten. Und als Mitte Juni sieben Staaten Afrikas eine Friedensdelegation in die Ukraine und nach Russland entsandten, da drangen wohl zum ersten Mal überhaupt nicht Europäer auf einen Waffenstillstand in Afrika, sondern Afrikaner auf ein Ende blutiger Kämpfe in Europa: Das Verhältnis von Subjekt und Objekt kehrt sich punktuell um.

Nein, weder Europa noch die USA nehmen den Verlust ihrer Dominanz kampflos hin; und während Baerbock, irgend etwas von einem Dialog »auf Augenhöhe« faselnd, in Pretoria wie gewohnt die Oberlehrerin in Sachen Menschenrechte gab, winken in den USA bereits manche mit wirtschaftlichen Strafmaßnahmen gegen Südafrika. Dessen Regierung wird aber wohl kaum klein beigeben. Denn letztlich geht es um nichts Geringeres als die Frage, ob der globale Süden die koloniale Weltordnung ein weiteres Stück durchbrechen kann.