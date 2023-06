Störmanöver

Arnulf Hettrich/imago

Alte Naziprofiteure gibt es viele in der BRD. Dazu zählt auch der Automobilkonstrukteur Ferdinand Porsche. Anlass genug für Demonstranten, die ordentliche Hauptversammlung (HV) der VW-Tochter Porsche AG am Mittwoch in Stuttgart (Foto) mit Protesten zu begleiten. Und in Erinnerung zu rufen: Der SS-Oberführer F. Porsche hatte während des Nazifaschismus u. a. sowjetische Zwangsarbeiter und KZ-Häftlinge in seinen VW-Werken ausgebeutet. Parallel demonstrierten Klimaaktivisten auf der ersten Porsche-HV nach dem Börsengang mit Zwischenrufen, Farb- und Klebeaktionen. (jW)