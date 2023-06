Darauf eine Weedwaffel

Hannes P. Albert/dpa Nichts für Amateure: Bongarsenal auf der Hanfmesse »Mary Jane« (23.6.2023)

»Paff Paff«, rappen Plusmacher und Botanikker auf der Outdoorbühne der Messe »Mary Jane« in der Arena Berlin. Die 200 überwiegend jungen und männlichen Zuschauer singen mit, einige halten große Jointballons in die Luft. Oberhalb der Bühne steht Andre »$ick« Welter, der mit der Youtube-Serie »Shore, Stein, Papier« über seinen Heroinkonsum bekannt wurde. Auch Walter hält einen riesigen Aufblasspliff in der Hand.

Die »Mary Jane« ist Deutschlands größte Cannabismesse, nach eigenen Angaben gar »Europas Branchentreff«. Dieses Jahr stand sie ganz unter dem Vorzeichen der sich anbahnenden Legalisierung. Abermals rechnete man mit einem Besucherrekord, 30.000 sollten es zwischen 15. und 17. Juni dann werden.

Nach dem im April unter Federführung von Gesundheitsminister Karl Lauterbach und Landwirtschaftsminister Cem Özdemir vorgelegten Eckpapier soll das Prestigeprojekt »Cannabis­legalisierung« der Ampelregierung in zwei Stufen umgesetzt werden. Die erste Stufe umfasst den Privatkonsum sowie privaten Anbau, es sollen sogenannte Cannabis Social Clubs entstehen. Bis zu 500 Personen können sich zu einem Club zusammenschließen und nach bestimmten Vorschriften THC-haltigen Hanf anbauen. Weiterhin soll der Besitz von 25 Gramm und Eigenanbau mit drei weiblichen Pflanzen legal werden. In der zweiten Stufe wird der kommerzielle Vertrieb in sogenannten Modellregionen fünf Jahre lang erprobt. Wo und unter welchen Bedingungen ist allerdings noch offen. Das überarbeitete Eckpunktepapier soll spätestens nach der sitzungsfreien Zeit im August ins Parlament.

Andreas Müller, Jugendrichter in Berlin, ist bekannt für seine Wut­reden zur deutschen Cannabispolitik. In einem Vortrag auf der Messe kritisierte er Lauterbach scharf: »Ich hatte gehofft, heute ein Ende verkünden zu können. Davon, dass Millionen von Deutschen kriminalisiert, stigmatisiert und vor Gerichte zitiert werden.« Statt dessen würden weiterhin Existenzen und Karrieren zerstört, so Müller, man hätte schon längst entkriminalisieren können.

In ihrem Koalitionsvertrag hatten sich die Ampelparteien verpflichtet, die Abgabe von Cannabis zu Genusszwecken großflächig zu ermöglichen. Letztes Jahr verkündete Christian Lindner noch vollmundig »Bubatz 2023 legal«. Dass die Legalisierung jetzt nur eingeschränkt erfolgen soll, begründete Lauterbach mit Einwänden der EU-Kommission. Diese habe in Gesprächen signalisiert, dass das Vorhaben u. a. gegen einen EU-Rahmenbeschluss von 2004 verstoße. Demnach sind Mitgliedstaaten dazu verpflichtet, illegalen Handel mit Drogen wie Cannabis unter Strafe zu stellen.

Am Stand des Deutschen Hanfverbandes steht Georg Wurth. Er ist Geschäftsführer des Unternehmens Deutscher Hanfverband, das sich seit 2002 für die Legalisierung einsetzt. Er trägt ein kurzärmliges Hemd mit Blumenmuster, immer möchte jemand mit ihm reden. Lauterbachs Argumentation sieht er kritisch. Dieser habe von den Problemen mit dem EU-Recht gewusst, so Wurth. Schon 2018 hätte Luxemburg eine Legalisierung angestrebt. Drei Jahre später sei das Vorhaben ebenfalls mit Verweis aufs EU-Recht verworfen worden. Auch dort verfolge man nun einen Zweistufenplan. Zudem gäbe es Juristen, die eine Legalisierung auch innerhalb des geltenden EU-Rechts für möglich hielten.

Den nichtkommerziellen Nutzern in den Cannabis Social Clubs kann das egal sein. Auf der Messe berichten die ersten euphorisch über die Gründungstreffen. Gerade nehme man Mitglieder auf und suche Hallen für den Anbau. Neben Herstellern von medizinischem Cannabis, von Cannabidiolprodukten und Anbauequipment sind auch zahlreiche Produzenten für sogenannten Edibles auf der Messe. Edibles sind Lebensmittel, denen Hanf beigemischt wird. Die möchte Lauterbach nicht legalisieren. Auf der Messe vertreibt das holländische Unternehmen Cannashock wie aus Trotz dennoch THC-haltige Waffeln. Auf die Frage, ob das nicht illegal sei, erklärt der Waffelmacher: »Sollen sie doch kommen.«

Währenddessen kann man im Outdoorbereich beobachten, wie die Legalisierung popkulturell forciert wird. Fast jeder hat einen großen Joint im Mund, fast jeder Song auf der Bühne handelt von Cannabis. Dreadlocks und andere Hippieklischees sucht man vergeblich, die Gäste tragen Haifisch-Sneaker und Fischerhut.

Cannabis zugeneigte Rapper sind auch als Podiumsgäste und mit eigenen Unternehmen vor Ort. Plusmacher betreibt in Berlin seit kurzem einen eigenen Growshop, der US-Rapper Snoop Dogg investiert in das deutsche Medizinalcannabis-Start­up Canavista. »Das ist alles nur ein Traum«, rappt Greeen vor sehr, sehr entspannten Zuschauern auf dem Festivalbeach, »das Leben, das ich leb’ / Wir schweben durch den Raum in der Surrealität«.