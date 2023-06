Massaker vor Aufklärung

Raquel Cunha/REUTERS Angehörige der vermissten Studenten protestieren in Tixtla, Mexiko (November 2022)

Jahrelang haben mexikanische Staatsanwälte und Gerichte Ermittlungen im Fall von 43 ermordeten Studenten einer Hochschule in Ayotzinapa verschleppt. Knapp neun Jahre nach dem Verbrechen gibt es für deren Familien und Freunde jetzt endlich Hoffnung auf Aufklärung und Gerechtigkeit. Am Montag (Ortszeit) ordnete eine Richterin die Inhaftierung von acht Militärangehörigen an, die an dem »Verschwindenlassen« der Opfer in der Nacht zum 27. September 2014 beteiligt gewesen sein sollen. Damit können die Strafverfahren gegen sie jetzt vorangetrieben werden.

Die beschuldigten Soldaten seien bis zu ihrer Festnahme am Mittwoch vergangener Woche alle noch im aktiven Dienst gewesen, berichtete AP. Ein »Juan« genannter Anführer des Drogenkartells »Guerreros Unidos« sagte als »geschützter Zeuge« aus, dass die Inhaftierten sowie weitere Militärs an den Verbrechen beteiligt waren oder sie gedeckt hatten. Nachdem der ursprünglich für die Ermittlungen zuständige Generalstaatsanwalt Jesús Murillo Keram im August vergangenen Jahres selbst wegen Justizbehinderung, Unterschlagung und Fälschung von Beweisen angeklagt worden war, hatte die Staatsanwaltschaft im September Haftbefehle gegen 16 Militärangehörige ausgestellt, diese allerdings kurz darauf ohne Erklärung wieder zurückgezogen. Eine willkürliche Entscheidung, so Opferanwalt Santiago Aguirre vom Menschenrechtszentrum »Centro Prodh«. Der Anwalt begrüßte zwar, dass die Haftbefehle reaktiviert wurden, kritisierte aber, dass bislang nur acht Angehörige der mexikanischen Armee inhaftiert sind. Aguirre und seine Mandanten fordern, dass die Behörden die strafrechtliche Verfolgung der Täter weiter vorantreiben.

Unter dem US-freundlichen rechten Präsidenten Enrique Peña Nieto (2012–2018) waren die Ermittlungen systematisch behindert und Beweise manipuliert worden. Sein linker Nachfolger Andrés Manuel López Obrador machte die Aufklärung daraufhin zur Chefsache und ordnete an, auch gegen die verantwortlichen Militärs und deren Helfer im Justizapparat zu ermitteln. Als bislang ranghöchster Staatsbediensteter war am 19. August 2022 Murillo Keram festgenommen worden. Der ihm unterstellte und zunächst flüchtige ehemalige Leiter der Antikidnappingeinheit der Generalbundesanwaltschaft (PGR), Gualberto Ramírez Gutiérrez, wurde am Sonntag verhaftet. Laut der mexikanischen Tageszeitung La Jornada drohen ihnen wegen »Verschwindenlassens«, Folter, Abhörens privater Kommunikation und geheimer Absprache mit Staatsbediensteten eine Mindeststrafe von 16 bis zu einer Höchststrafe von 71 Jahren Gefängnis.

Die genauen Hintergründe der Tat sind allerdings nach wie vor unklar. Bekannt ist, dass die 43 Lehramtsanwärter der Pädagogischen Landschule »Raúl Isidro Burgos« in Ayotzinapa am 26. September 2014 mehrere Busse gekapert hatten, um zu einer Demonstration nach Mexiko-Stadt zu fahren. In Iguala wurden die linken Studenten von offenbar korrupten Polizisten angehalten und an die Mafiaorganisation »Guerreros Unidos« übergeben. Mehrere Menschen wurden getötet. Von den »Verschwundenen« fehlte jede Spur. Dennoch erklärte der damalige Generalstaatsanwalt Murillo Karam den Fall nach wenigen Monaten für aufgeklärt. Die Opfer seien auf einer Müllhalde verbrannt worden und weiter Ermittlungen sinnlos. Das, so auch der damaligen Präsident Enrique Peña Nieto, sei die »historische Wahrheit«. Eine später eingesetzte »Internationale Gruppe unabhängiger Experten« (GIEI) bezweifelt die Version und legte Beweise für die Beteiligung von Polizei und Militär vor. Alejandro Encinas, der Leiter einer von López Obrador zudem eingesetzten Wahrheitskommission, bezeichnet die Vorgänge als Staatsverbrechen.