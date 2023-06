Arbeiter für Frieden

Ingar Solty Auch Ex-Labour-Chef Jeremy Corbyn sprach auf der Konferenz, insbesondere über die Streikwelle in Großbritannien

Es gibt sie – Gewerkschafter, die konsequent die Lohnabhängigen in den Mittelpunkt ihres Tuns stellen. Und das nicht nur in Zeiten des »Friedens«. 250 (Veranstalterangaben) von ihnen haben sich am Freitag und Sonnabend im hessischen Hanau getroffen und darüber diskutiert, wie Antikriegsforderungen in den Gewerkschaften an Boden gewinnen können. Auf die Beine gestellt wurde die Konferenz mit dem Titel »Den Frieden gewinnen, nicht den Krieg« von der Rosa-Luxemburg-Stiftung und der IG-Metall-Bezirksgeschäftsstelle Hanau-Fulda. Damit wurde die friedenspolitische Gewerkschaftskonferenz federführend von einer IGM-Geschäftsstelle organisiert, die von Gewerkschaftern aus dem Publikum als »Ausnahme« und »Vorbild« für friedenspolitische Gewerkschaftsarbeit bezeichnet wurde. Der erste Bevollmächtigte der IGM Hanau-Fulda, Robert Weißenbrunner, erinnerte zu Beginn der Konferenz an Aussagen des IGM-Vorstandes, »Gewerkschaftsbeschlüsse angesichts des Ukraine-Kriegs auf den Prüfstand« stellen zu wollen, und gab zu verstehen, dass er die Konferenz auch als einen Beitrag dazu verstand, die richtigen gewerkschaftlichen Beschlüsse etwa zur Ablehnung von Waffenlieferungen zu verteidigen.

Große Einigkeit bestand in der Einschätzung des Krieges in der Ukraine als eines Stellvertreterkrieges, der sich inzwischen zu einem Abnutzungskrieg entwickelt habe. Dass die Welt sich derzeit am Rande eines dritten Weltkrieges im Atomzeitalter befinde, hätte verhindert werden können, wenn Russland in eine »gemeinsame europäische Sicherheitsstrategie« eingebunden worden wäre. So hatte es Wladimir Putin noch in den 2000er Jahren gefordert. Dass der Krieg eine für das Verständnis wichtige Vorgeschichte hat, auch darüber bestand Einvernehmen, rechtfertige den Angriff auf die Ukraine trotzdem in keiner Weise. Die Ukraine werde vielmehr genutzt für die hegemonialen Interessen der Westmächte und Russlands (Heinz Bierbaum, Vorsitzender der RLS). Und so dürfe man auch nicht den staatlichen Rechtfertigungen für den Krieg erliegen. Sowohl die russische Erzählung von der Bekämpfung eines »Naziregimes« sei ein Vorwand (Andreas Zumach, Journalist) als auch die deutsche vom Kampf für »unsere Freiheit«. Es sei sehr schnell deutlich geworden, dass es bei der Auseinandersetzung nicht nur um einen »Krieg Russlands gegen die Ukraine oder Russlands gegen die USA um die Ukraine« geht, sondern um eine »massive geopolitische Verschiebung«, sagte Özlem Alev Demirel, Mitglied im EU-Parlament. Wenn eine Woche nach Kriegsbeginn international agierende Unternehmen nicht nur auf kurzfristige Gewinne schauen und sich aus Russland zurückziehen, sei klar, dass es um weit mehr gehe, so die Linke-Politikerin in ihrem Vortrag.

Von Anfang an war auch klar, dass die Arbeiterklasse den Preis zahlen würde. Ukrainer und Russen bezahlten mit ihrem Leben, der Rest mit ihrem Hab und Gut. In Dänemark müssen die Beschäftigten bereits einen Tag mehr arbeiten, weil der Staat einen Feiertag abgeschafft hat, um so die Rüstungsausgaben zu finanzieren. »Das blüht auch uns«, sagte Demirel mit Verweis auf Aussagen von Finanzminister Christian Lindner wenige Wochen nach Kriegsbeginn. So wurde deutlich: Selbst vor dem Hintergrund simpler Tarifpolitik können Gewerkschaften die Frage von Krieg und Frieden nicht ignorieren. Stellen sie sich nicht gegen die Rüstungsvorhaben der Regierung, werden sie es schwer haben, gegen die kriegsbedingte Anordnung von Extrastunden anzugehen, hob die italienische Metallgewerkschafterin Valentina Orazzini in ihrem Vortrag hervor. Auch Energiekrise und Preissteigerungen seien nicht zu bekämpfen, ohne den Krieg in der Ukraine und die Sanktionen gegen Russland in Betracht zu ziehen, erläuterte die Europabeauftragte der Gewerkschaft CGIL/FIOM.

Weil die Herrschenden wissen, dass sie »das Hinterland« brauchen, um Aufrüstung und Kürzungen durchzusetzen, arbeitet seit über einem Jahr eine gewaltige Propagandamaschinerie an der »richtigen Haltung« zu diesem Krieg. Deshalb sei es um so wichtiger, die herrschenden Erzählungen auseinanderzunehmen. Jeder Euro, der in Rüstung versenkt wird, fehlt bei Bildung, Gesundheit, Sozialem – »das wissen die Leute«, betonte Demirel. Es gehe darum zu erklären, dass es bei dem Krieg eben »nicht um Freiheit geht«. Dass der Krieg die Abschaffung der Freiheit ist. Das klarzumachen, sei auch Pflicht von Gewerkschaften – über gewerkschaftliche Beschlüsse, im Betrieb und auf der Straße. Denn »Kriege werden nur so lange geführt, wie die Werktätigen sie als gerecht empfinden oder sie erdulden«.