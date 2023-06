ZUMA Press/imago/Montage jW

Mehr als nur ein Gue­ril­le­ro

Zu jW vom 17.–19.6.: »Grundlagen der Guerilla«

Es ist irritierend, dass zum 95. Geburtstag von Che Guevara ausgerechnet und ausschließlich eine kritische Reflexion zu dessen Schrift »Der Partisanenkrieg« – respektive vergleichbarer oder nicht vergleichbarer Kriegstypen in anderen Ländern und zu anderen Zeiten und Bedingungen – publiziert wird. Che Guevara ging es dabei effektiv nicht um seine »Memoiren«, auch nicht um ein allgemeingültiges Handbuch. Dem Argentinier ging es, wie es seine Gewohnheit war, um eine sofortige Niederschrift seiner konkret im kubanischen Kontext gemachten Erfahrungen. Gedacht waren sie nicht als Buch, sondern seine Überlegungen erschienen als einzelne Kapitel in einer Militärzeitschrift.

Doch ich frage mich, was man damit einer heutigen (jüngeren) Leserschaft der jW vermitteln will? Guevara lag falsch? Mao hat es anders gemacht? Stadtguerilla taugt nichts?

Wäre es – 63 Jahre danach und zu seinem Geburtstag – nicht ergiebiger gewesen, aufzuzeigen, dass es möglich ist, eine Tyrannei zu stürzen, wie es 20 Jahre danach auch in Nicaragua gelungen ist? Dass dieser grundlegende Umsturz in Kuba zum ersten Mal in Lateinamerika (im »Hinterhof der USA«) gelungen ist, was eine bis heute andauernde, verheerende und völkerrechtswidrige Blockadepolitik seitens der USA nach sich zog?

Doch vor allem ist es einseitig, Che Guevara auf das Guerillakämpfertum zu reduzieren, hat er doch eine Reihe anderer Bücher verfasst, in denen er sich mit dem Aufbau einer neuen Gesellschaftsordnung, einer unabhängigen Wirtschaftsentwicklung und dem sozialen Zusammenhalt befasste. Zum Beispiel in »Der Sozialismus und der Mensch in Kuba«, oder auch seine Rede vor der Vollversammlung der UNO, die noch heute ihre volle Gültigkeit hat.

René Lechleiter, Zürich

Selbsterhaltungstrieb

Zu jW vom 20.6.: »Westen hat kein Interesse an Frieden«

Als Witwe von Dirk Brüning, ehemals jW-Leser, ich bin es noch immer, habe ich ein gemeinsames Interesse an seriösen, belastbaren Daten und deren Auswertung, habe ich das dringende Bedürfnis, auf ein für die gesamte Menschheit wichtiges Anliegen hinzuweisen, denn wir haben alle nur eine Atmosphäre.

Dirk Brüning war Teilnehmer unter anderem an internationalen Messkampagnen in der atmosphärischen Chemie unseres Planeten. 1991 nahm er noch an einer lange zuvor geplanten Kampagne mit Wissenschaftlern der UdSSR per Schiff (es war das sowjetische Forschungsschiff »Ernst Krenkel«, benannt nach einem deutschen Polarforscher) im Mittelmeer und im Atlantik teil – auch Ukrainer, Russen, Franzosen, Deutsche (aus der Jülicher Forschungsanlage) und auch einer aus den USA waren dabei.

Immerhin war es im Juni 1992 noch möglich, dass die Wissenschaftler sich auf einem Kongress in Odessa zum Austausch ihrer jeweiligen Daten und deren Auswertung friedlich und freundschaftlich trafen. Unser Planet Erde wird auch ohne eine für Menschen taugliche Atmosphäre überleben – wie die zahllosen anderen Planeten im All, bis er vielleicht nach weiteren Millionen Jahren in die Sonne fällt. Aber wie lange glauben wir Menschen noch, uns in unserem Selbsterhaltungstrieb auf regionale Interessen beschränken zu können?

Josie Michel-Brüning, Wolfsburg

»In direkter Linie«

Zu jW vom 9.6.: »Nachschlag: Rote Burschenschaft«

Zum wiederholten Male lese ich in jW eine pauschale, undifferenzierte, kenntnisfreie und respektlose Niedermachung der sogenannten K-Gruppen-Bewegung der 70er Jahre. Der Jargon, in dem das stattfindet, erinnert stark an die damalige DKP-Sprache, die unliebsame Konkurrenz gerne als »Chaoten« abkanzelte. Neben dem KBW, über den nichts weiter gesagt werden muss, gab es bspw. den Kommunistischen Bund (KB), der seinen Schwerpunkt in Hamburg hatte und die Zeitung Arbeiterkampf herausgab. Dem KB, dem ich lange Jahre angehörte, verdanke ich die Grundlagen meiner politischen Bildung, vor allem auf den Feldern Antifa und internationale Solidarität. Die Veranstaltungen des KB mit GenossInnen von Lotta Continua aus Italien, mit dem MIR aus Chile, mit dem MFA aus Portugal sowie mit GenossInnen der südafrikanischen Befreiungsbewegungen – sie waren legendär. In Hamburg hatte keine andere Organisation ähnliches zu bieten. Unser Hauptfeind war keineswegs die Sowjetunion. Der Hauptfeind – und das bestimmte unser politisches Denken und Handeln – war der westdeutsche Imperialismus. Ich will nicht verleugnen, dass die Entwicklung so mancher ehemaliger GenossInnen des KB in Richtung Grüne, bzw. in Richtung Antideutsche äußerst beschämend ist. Für mich selbst aber steht mein täglicher Konsum der jW in direkter Linie zu meinem Engagement im KB damals. (…)

Fritz Patzelt, per E-Mail

Eingebrannte Bilder

Zu jW vom 17.–19.6.: »Die Schwierigkeit, einfach zu leben«

»Haben Sie Remarque gelesen?« fragte unsere georgische Lehrerin 1970 im Unterricht in Tbilissi. Ungläubig nahm sie unsere stammelnde Antwort zur Kenntnis, dass wir von ihm nur gehört hätten, seine Bücher seien irgendwie komisch. »Remarque nicht gelesen«, murmelte sie vor sich hin. Bald danach schleppte sie uns in die Bibliothek unserer Uni. Und wirklich: Dort fanden sich einige seiner Bücher in deutscher Sprache. Ich habe sie regelrecht verschlungen, so gut konnte ich mich in die Menschen einfühlen, die er beschrieb, und die Situationen nachempfinden, für die er eindrucksvolle Bilder fand. »Im Westen nichts Neues« – gewiss gibt es noch bessere Schilderungen, wie grausam und sinnlos es ist, was der Krieg mit Menschen wie du und ich macht. Manche von ihnen habe ich danach gelesen, gemeinsam mit meinen georgischen Freunden Filme wie »Die Befreiung« oder »Der Vater des Soldaten« gesehen, nach denen wir kein Wort mehr sprechen konnten, so hatten sie uns beeindruckt. Und dennoch bleiben für mich Remarques Bilder diejenigen, die sich mir am tiefsten eingebrannt haben und mir halfen, meine Abscheu vor dem Krieg in Worte fassen zu können. Danke, Daniel Polzin, dass und wie Sie an Erich Maria Remarque erinnert haben!

Joachim Seider, Berlin