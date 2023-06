Straßenumbennungsaktion zur Erinnerung an Halim Dener

imago images/Jan Huebner Gedenken an Halim Dener und andere Opfer rassistischer Polizeigewalt (Berlin, 6.6.2020)

Das Demokratische Gesellschaftszentrum der Kurdinnen und Kurden in Hannover berichtete am Sonnabend über eine Aktion zur Erinnerung an den vor 29 Jahren von der Polizei erschossenen kurdischen Jugendlichen Halim Dener:

Am Samstag nachmittag haben Aktivist*innen eine Straße im Stadtteil Linden nach dem kurdischen Jugendlichen Halim Dener benannt. Halim Dener wurde vor 29 Jahren beim Anbringen eines Plakates der Arbeiterpartei Kurdistans von einem Polizisten von hinten erschossen. Bis heute wurde die Tat nicht vollständig aufgeklärt. Ein würdevolles und öffentliches Gedenken ist bis heute verwehrt worden. Anna Kühnle sagt anlässlich der Straßenumbenennung: »Um das Gedenken an Halim Dener lebendig zu halten, haben wir diese direkte Aktion durchgeführt und das getan, was die Stadt seit 29 Jahren nicht in die Tat umgesetzt hat. Dabei ist der Fall Halim Dener kein Einzelfall, sondern reiht sich ein in eine lange Geschichte rassistischer und struktureller Polizeigewalt. Wir fordern von der Stadt jetzt endlich die Umbenennung des Platzes, welcher im Stadtteil schon längst als Halim-Dener-Platz bekannt ist, offiziell zu machen.« Die Aktivistin betont: »Das Gedenken an Halim Dener ist heute genau so wichtig wie damals.« Und sie lädt alle dazu ein, am 30.6. um 18 Uhr an der Gedenkkundgebung am Steintor teilzunehmen.

Die Klimaschutzaktionsgruppe »Letzte Generation« informierte am Sonnabend über die polizeiliche Überwachung ihrer Telekommunikation:

Wie gestern bekannt wurde, überwacht das Bayerische Landeskriminalamt seit Oktober 2022 gezielt Telefonate, Mailverkehr sowie Bewegungsprofile von Unterstützer:innen der Letzten Generation. Das Pressetelefon, über das Journalist:innen jederzeit Fragen stellen können, wird allem Anschein nach seit Monaten von der bayerischen Ermittlungsbehörde abgehört. Auch zahlreiche private Daten zu Gesprächen, Schriftwechseln und Aufenthaltsorten mehrerer Unterstützer:innen der Letzten Generation wurden demnach erfasst. Ob die Überwachung noch anhält, ist bislang unklar.

Nach Berichten der SZ sind 13 Telefonanschlüsse betroffen, unter ihnen auch der von Carla Hinrichs (26), Sprecherin der Letzten Generation. Erst vor wenigen Wochen waren im Zuge einer Hausdurchsuchung bewaffnete Beamte in ihre Wohnung eingedrungen. Nun erfuhr sie, dass die bayerischen Ermittlungsbehörden seit Monaten ihre privaten Telefonate protokollierten, ihre Mails in Echtzeit mitlasen und sogar verfolgten, wo sie sich aufhielt:

»Ich führe ein super privates Telefonat mit meiner Mutter, und da hört einfach jemand mit und protokolliert. Das ist so verstörend. Warum werde ich verfolgt? Ich will doch nur, dass unsere Regierung uns alle schützt!« (…)

Den SZ-Recherchen zufolge habe ein Ermittlungsrichter die Überwachung des Pressetelefons als »erforderlich und unentbehrlich bezeichnet« – nur wenige Wochen nachdem das Bayerische Landeskriminalamt eingestanden hatte, dass die Gesprächsinhalte nicht über das hinausgingen, was ohnehin öffentlich in Pressemitteilungen oder -konferenzen kommuniziert wird. Durch die Ermittlungen wolle man »Strukturen erhellen«. (…) Wer genau in welchem Ausmaß von der Überwachung betroffen ist, ist unklar. (…)