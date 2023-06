»Hüda Par soll als Treuhänderin fungieren«

Umit Bektas/REUTERS Hinter Hüda Par verbirgt sich die AKP. Fahne der kurdischen Islamisten auf Wahlkampfveranstaltung der Regierungspartei (Istanbul, 9.5.2023)

Bei den Wahlen am 14. Mai zogen vier Abgeordnete der »Partei der freien Sache« (Hür Dava Partisi, kurz: Hüda Par, jW) über die Liste der Regierungspartei AKP ins türkische Parlament ein. Ging es der AKP nur um die rund 200.000 Wählerstimmen, die diese kurdisch-islamistische Partei einbringen konnte, oder steckt eine strategische Absicht hinter dieser Allianz?

Wie Süleyman Soylu, der ehemalige Innenminister, bestätigte, hat die Hüda Par für die AKP eine Bedeutung, die über die Anzahl der erhaltenen Stimmen hinausgeht. Zum einen bietet sich für die Regierung so die Chance, aufgrund einer gemeinsamen ideologischen Orientierung mit der Hüda Par den Diskurs der islamischen Einheit und Brüderlichkeit in ihrer Kurdenpolitik zu popularisieren. Zum anderen besteht die Hoffnung, dass die motivierteren Freiwilligen der Hüda Par effektiver arbeiten werden als die lokalen AKP-Organisationen (in den Provinzen mit mehrheitlich kurdischer Bevölkerung, jW), deren Aktivität seit 2015 zurückgegangen ist oder die sich ganz aufgelöst haben. Es wird darauf gesetzt, dass die Gemeinde der Hüda Par, die mit der Region, ihren Bewohnern und ihrer Kultur besser vertraut ist, dort langfristig als Treuhänderin der islamistischen Politik der Regierung fungieren kann.

Soylu hatte das Bündnis mit der Hüda Par ja damit gerechtfertigt, dass diese Partei die kurdische Gesellschaftsstruktur wieder konservativer gestalten soll. Diese Aussage zielte wohl auf die von einem Verbot bedrohte linke HDP als führende Kraft in den kurdischen Landesteilen. Was bedeutet das für die Kommunalwahlen im kommenden Jahr?

Ich denke, dass die Hüda Par die AKP-Kandidaten bei den Kommunalwahlen unterstützen und sich bemühen wird, ihnen zum Sieg zu verhelfen. Ich gehe davon aus, dass in einigen Provinzen Kandidaten aus dem Kreis der Hüda Par für das Amt des Bürgermeisters und der Gemeinderatsmitglieder kandidieren werden. Inwieweit die Hüda Par ihren Einfluss und ihre Macht in der Region ausbauen kann, wird in der kommenden Zeit deutlicher werden. Das hängt nicht nur von der Unterstützung ab, die sie von der Regierung erhält, sondern auch von den Diskursen und der Politik, die sie selbst entwickelt. Wir sollten die Hüda Par nicht als eine Struktur betrachten, die keine eigene Agenda und kein eigenes Programm hat und nur die Politik der Regierung umsetzt. Im Gegenteil, wir haben es mit einer Win-Win-Situation zu tun, in der sich für die Hüda-Par-Gemeinde ein Raum in der rechten Arena eröffnet hat, der sich noch ausweiten wird.

Inwieweit bestehen personelle und ideologische Kontinuitäten zwischen der heutigen Hüda Par und der Hisbollah, deren Todesschwadronen in den 90er Jahren Hunderte vor allem kurdische Oppositionelle ermordeten?

Man kann von einer Kontinuität und ideologischen Gemeinsamkeit zwischen der Hisbollah und der Hüda Par bezüglich ihrer sozialen Grundlagen sprechen. Es gibt jedoch einen Unterschied in der Methodik, da Hüda Par es vorzieht, sich legal zu organisieren. Ob es organische Verbindungen zwischen den beiden Strukturen gibt, lässt sich nur über die Justiz feststellen. Meiner Beobachtung nach gibt es unter den Führungskräften von Hüda Par allerdings Personen, die als Anwälte in Hisbollah-Fällen gearbeitet haben, und eine kleine Anzahl ehemaliger Hisbollah-Gefangener ist in lokalen Verwaltungen der Partei tätig.

Als der »Islamische Staat«, IS, im Herbst 2014 die syrisch-kurdische Stadt Kobani angriff, kam es in der Türkei in Diyarbakir und anderen Städten zu mehrtägigen gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen HDP-Anhängern und der mit dem IS sympathisierenden Hüda Par, bei denen Dutzende Menschen starben. Wie hoch ist das Gewaltpotential der Hüda Par heute einzuschätzen?

Die Ereignisse von Kobani waren leider ein tiefer Einschnitt in das kollektive Gedächtnis der Kurden. Die Wut der Massen in dieser Zeit, unabhängig von jeglicher zentraler Koordination oder Kontrolle, führte zu tragischen Opfern auf beiden Seiten. Die Ereignisse erreichten jedoch nicht das Niveau der 1990er Jahre, und die Parteien vermieden bewusst eine solche Zuspitzung. In dieser Hinsicht sehe ich das Gewaltpotential von Hüda Par als gering an, da sie durch legale politische Aktivitäten eine Macht und Legitimität erlangt hat, die sie in den 1990er Jahren nicht erreichen konnte. Ich glaube nicht, dass sie dies einfach aufgeben wird. Aber es ist möglich, dass die beiden Seiten in Krisenzeiten auf Gewalt zurückgreifen, da es kein dauerhaftes Friedensabkommen zwischen ihnen gibt.

Teilweise bedienen sich Politiker der Hüda Par einer kurdisch-nationalistischen Rhetorik. Ihr Vorsitzender Zekeriya Yapicioglu fordert eine Änderung der ersten, eigentlich unabänderlichen Verfassungsartikel, die u. a. das Türkentum, die türkische Sprache und den Nationalismus Atatürks als Staatsräson festschreiben. Wie ernst ist die kurdische Rhetorik der Hüda Par gemeint?

Hüda Par ist eine islamistische politische Partei mit einer überwiegend kurdischen Basis. Die islamistische Ideologie und Politik waren schon immer ihr Hauptanliegen. Seit dem Tag ihrer Gründung hat Hüda Par jedoch auch einen kurdischen Diskurs verfolgt. Ich bin mir nicht sicher, inwieweit sie ihre Vorschläge und Lösungen zur Kurdenfrage, die sie in ihrem Parteiprogramm zum Ausdruck gebracht haben, unter den gegenwärtigen politischen Bedingungen verwirklichen kann. Möglicherweise wird die AKP einige Zugeständnisse machen, um der Hüda Par Raum zu geben und durch sie einige symbolische Fortschritte zu erzielen. Darüber hinaus erfordert die Suche nach einer substantiellen Lösung für die kurdische Frage einen breiteren gesellschaftlichen Konsens und politischen Willen. In dieser Hinsicht ist das, was Hüda Par tun kann, begrenzt.

Führen der kurdische Nationalismus der Hüda-Par und ihre demonstrative Ablehnung des Kemalismus nicht zu Spannungen mit türkisch-nationalistischen Kräften innerhalb der Volksallianz, wie etwa der faschistischen MHP?

Das kann in der Tat geschehen. Die Volksallianz ist jedoch sehr pragmatisch in ihren Plänen und verfolgt eine geschickte Strategie, um ihre Wähler zusammenzuhalten. Wie weit das geht, wird sich in der nächsten Legislaturperiode zeigen.

Der inhaftierte frühere HDP-Vorsitzende Selahattin Demirtas sorgte bei einigen türkischen Linken und Liberalen für Unverständnis, als er im Interview mit der Nachrichtenseite Arti Gercek am 1. Juni den Hüda-Par-Vorsitzenden Yapicioglu aufforderte, mit dem Staat zu brechen und sich im Interesse der Kurden an die Seite der HDP zu stellen. Wie sind Demirtas’ Äußerungen zu bewerten?

Ich habe mich selbst als erster während des Wahlprozesses in einer Sendung von Halk TV entsprechend geäußert und freue mich daher, dass Herr Demirtas ebenfalls einen solchen Vorschlag gemacht hat.

Es ist das Recht der Kurden, dass die beiden politischen Parteien, deren Anhänger mehrheitlich kurdisch sind, über bestimmte Themen einen Dialog führen und Schritte zur Verhinderung von Gewalt einleiten. Leider haben türkische Linke und Liberale oft eine politische Vorstellung, die nichts mit der kurdischen Realität zu tun hat. Es liegt im Interesse der kurdischen Nation, dass zwei politische Gruppierungen, die zwar Nachbarn und Verwandte sind, sich aber ideologisch als Gegner gegenüberstehen, Schritte im Interesse des Gemeinwohls tätigen. Die Freunde der Kurden sollten dies respektieren und aufhören, ihnen Ratschläge im Stile von Kolonialgouverneuren zu erteilen.