Putschversuch: Unruhe auf Devisenmärkten

New York. »Investoren« erwarten nach dem Putschversuch in Russland Unruhe an den Devisen- und Rohstoffmärkten. Einige prognostizierten am Wochenende eine Flucht in US-Staatsanleihen oder den Dollar, wenn die Märkte später am Sonntag zunächst in Asien öffnen. Er rechne mit Volatilität im Rohstoffsektor, der empfindlich auf politische Schocks aus Russland reagiert, wurde Erik Meyersson, Chefstratege für »Schwellenländer« bei der Bank SEB, am Sonntag von Reuters zitiert. Bleibe die Lage weiter unsicher, »könnten sich die Anleger in sichere Häfen flüchten«, ergänzte Gennadiy Goldberg, Leiter der US-Zinsstrategie bei TD Securities. (Reuters/jW)