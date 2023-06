Mangosorbet

»Herrlich! Liebt ihr das auch so, diese leise zarte Lindendusche im Sommer? Und wie das prickelt!« Wir machen mit unserem früheren Chef Udo eine Radtour ins Grüne. Er hat gerade eine Augen-OP hinter sich und trägt eine Mosche-Dajan-Klappe. Die Einäugigkeit erschwert ihm das Lesen, und so ist er wie viele Rentner aus Langeweile zum Arzt gegangen, diesmal zum Orthopäden. »Udo, du leidest nicht an Bewegungsmangel, sondern an Muskelschwund«, hatte der ihm gesagt. »Ja, ich weiß, und es gibt einen direkten Zusammenhang …«, räumte Udo ein. – »Jein«, unterbrach ihn sein Arzt, »die Russen haben da in den 60ern was erfunden. Eigentlich für Kosmonauten.« Udo war ganz Ohr. »Als Rentner lebst du doch wie ein Kosmonaut, nicht? Liegst den ganzen Tag in der Schwerelosigkeit deiner Federkernmatratze in deiner winzigen Mädchenkammer und schwebst gedanklich in den Universen der sozialistischen Dichter und Denker.« – »Ähm, na ja, manchmal kommt Doris rein und …« – »Ist schon gut. Um Osteoporose und Muskelschwund zu verhindern, stelle ich dich jetzt auf den Vibrator.« – »Was??!«

Der »Vibrator« ist in Dr. Radtkes Praxis eine sogenannte Sportrüttelplatte und hat den Udo angenehm auf- und durchgerüttelt. Dabei hat sie angeblich seinen Rücken gestärkt, sein Bindegewebe gestrafft, seinen Stoffwechsel aktiviert und seine Muskel- und Knochenmasse aufgebaut. Quasi beim Rumstehen. Nun war das aber keine Kassenleistung, und Udo sollte sich so ein Ding für zu Hause kaufen, Kostenpunkt 2.000 Euro. »Aus der Traum«, dachte Udo, »nur reiche Phlegmatiker bleiben fit und schön.« Aber Rossi wusste Abhilfe: »Kopfsteinpflaster! Halbe Stunde täglich mit dem Fahrrad über Kopfsteinpflaster – ganz einfach. Räder haben wir ja.«

So kam das mit der Radtour, und nun bestaunen wir die ländliche Umgebung von Plauen, Udo vibrierend auf der Fahrbahn, wir komfortabel auf dem Gehweg. Wenn nur diese Linden nicht wären, deren eingangs von Udo beschwärmter »Honigtau« kein Wissender wirklich genießen kann. Denn im Grunde handelt es sich um einen – pardon – Scheißeregen von Blattläusen. Die sitzen auf den Lindenblättern, saugen sich mit deren Saft voll, und weil sie schlau sind und nicht Diabetes kriegen wollen, scheiden sie den Zucker wieder aus. Der rieselt dann tröpfchenweise herab auf Auto, Mensch und Rad. »Deswegen klebt das so …« Rossi löst vorsichtig ihren Hosenboden vom Sattel. »Lasst uns abhauen.« Abhauen heißt in der Plauener WG einkehren. In einer Eisdiele bekommen wir:

Mangosorbet

750 g Tiefkühlmango etwas antauen lassen, mit Biozitronensaft und -abrieb und 50 g Puderzucker im Mixer zu einer cremigen Masse pürieren. Diese in gefriertauglichen Behälter füllen und glattstreichen. Für ca. eine Stunde gefrieren lassen. Aus dem Gefrierfach nehmen und leicht antauen lassen. Mit dem Eisportionierer Kugeln abstechen und in Gläser geben.

Auf dem Rückweg radeln wir durch eine schmale Gasse gemächlich im Honigtau. Ein Autofahrer, seit Minuten hinter Udo, verliert die Fassung und hupt wie verrückt. »Stört mich gar nicht!« ruft Udo. »Als Einäugiger bin ich der König unter den Linden!«