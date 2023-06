Anno … 26. Woche

1893, 27. Juni: An der New Yorker Wall Street bricht in Folge großer Aktienverkäufe und des Konkurses zahlreicher Unternehmen sowie fast aller Silberminen des Landes die Börse zusammen. Die Krise stellt den Höhepunkt der seit 1873 andauernden »Großen Depression« dar, die von Europa ausgehend den US-amerikanischen Markt erfasst.

1933, 27. Juni–5. Juli: Die Führungen der bürgerlichen deutschen Parteien (Staatspartei, Deutsche Volkspartei, Deutschnationale Volkspartei, Bayerische Volkspartei und Zentrum) erklären ihre Selbstauflösung und bekennen sich zur Herrschaft der NSDAP.

1958, 26. Juni: Bei einer Protestkundgebung gegen die atomare Aufrüstung der Bundeswehr in Dortmund, an der sich ganze Belegschaften der Metallindustrie beteiligen und zu deren Anlass die Verkehrsbetriebe die Beförderung einstellen, versammeln sich 15.000 Menschen. Es sprechen Bundes- und Landtagsabgeordnete der SPD. Als die Veranstaltung von Angehörigen der CDU gestört wird, die die Teilnehmenden mit Marschmusik beschallen, kommt es zu einem Handgemenge. Die CDU, die über der Kundgebung zudem ein Flugzeug mit Werbung für die am 6. Juli anstehende Landtagswahl kreisen lässt, behauptet später, ein Demonstrant habe eines ihrer Parteimitglieder mit einem Messer verletzt, andere seien mit Steinen und mit Stöcken angegriffen worden. Die Aktion hat ein Nachspiel im Bundestag, wo der ehemalige Verteidigungs- und amtierende Arbeitsminister Theodor Blank (CDU) der SPD vorwirft, sich vor den Karren der SED spannen zu lassen. Blank beschwört in seiner Rede bürgerkriegsähnliche Zustände herauf und warnt vor einem »Lebendigwerden der KPD«. Der Hintergrund der heftigen Polemik ist das von der SPD und anderen Beteiligten der Kampagne »Kampf dem Atomtod!« angestrebte Volksbegehren gegen die Atomaufrüstung der Bundeswehr.

1968, 28. Juni: Mit dem »Siebzehnten Gesetz zur Ergänzung des Grundgesetzes« treten die sogenannten Notstandsgesetze in Kraft, die zuvor vom Bundestag mit den Stimmen von CDU/CSU und SPD verabschiedet worden waren. Gegen die Neuregelung, die für den Fall von Unruhen die Aufhebung und Einschränkung zahlreicher Grundrechte vorsieht, hatte zuvor eine breite Bürgerbewegung protestiert.