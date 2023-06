Finale Schüsse

Zehn, elf, maximal 15 Sekunden lang peitschen Kugeln durch den Provinzbahnhof; salvenartig, 36, vielleicht ein paar mehr – dann: Totenstille in der Sonntagsruhe. Wenige Stunden später der Aufmacher in den 20-Uhr-Nachrichten der ARD: »Mister Tagesschau«, Joachim »Jo« Brauner, liest vom Blatt ab: »Guten Abend, meine Damen und Herren. Bei einem Schusswechsel mit zwei Mitgliedern der RAF-Kommandoebene ist am Nachmittag in Bad Kleinen in Mecklenburg-Vorpommern der mutmaßliche Terrorist Wolfgang Grams erschossen worden.« Dessen Begleiterin Birgit Hogefeld überlebte am Boden gefesselt in der Bahnhofsunterführung. Und nur zum Schein festgesetzt: die ominöse »dritte Person«, der Verfassungsschutzspitzel Klaus Steinmetz. Eine Staatsschutzoperation, das Werk eines Überfallkommandos der GSG 9. Folgen des 27. Juni 1993: Die radikale Linke im Schockzustand, die BRD tagelang vor einem Beinahestaatsnotstand.

Zur Vorgeschichte: Fahnder des Bundeskriminalamts (BKA) und Ankläger der Bundesanwaltschaft (BAW) standen längst unter Zugzwang. Keine Erfolge, keine Meriten. Seit Mitte der 80er Jahre blieben die Illegalen der Roten Armee Fraktion (RAF) unentdeckt. Mehr noch, ein halbes Dutzend Attentate unaufgeklärt – etwa die auf den MTU-Chef Ernst Zimmermann (Februar 1985), den Deutsche-Bank-Boss Alfred Herrhausen (November 1989) oder den Treuhand-Präsidenten Detlev Karsten Rohwedder (April 1991). Dann die Zäsur, der Kurswechsel der RAF mittels »Deeskalationserklärungen« im April und im August 1992. Tenor: Einstellung tödlicher Angriffe auf führende Repräsentanten aus Politik und Wirtschaft. Und nicht zuletzt eine Freiheitsperspektive für die Gefangenen aus Stadtguerilla und antiimperialistischem Widerstand. Der Beleg für die »neue Aktionslinie«: der Sabotageakt im März 1993, Hunderte Kilogramm Industriesprengstoff detonieren am nahezu bezugsfertigen Hightechknast Weiterstadt bei Darmstadt. Inmitten dieser »Entspannungsphase« der Schusswechsel von Bad Kleinen.

V-Mann Steinmetz

Die Schlüsselfigur der »Killfahndung«: der Informant Steinmetz, Jahre zuvor angeworben vom rheinland-pfälzischen Landesamt für Verfassungsschutz (VS). Einer, der seit den frühen 80ern in der linksradikalen Szene im Rhein-Main-Gebiet aktiv war, bestens vernetzt in einer Wiesbadener Politkneipe jobbte. Ein kleiner Zuträger, der zur »Spitzenquelle« wurde, Kontakt zu Hogefeld bekam und seinem »V-Mann-Führer« pflichtbewusst davon berichtete. Gegen Entgelt. Bereits drei Tage vor dem »Zugriff« in Bad Kleinen hatten Hogefeld und Steinmetz ein schlichtes Feriendomizil in Wismar bezogen. Für Diskussionen um die »Neubestimmung« der RAF – und wie der Aufbau der proklamierten »sozialen Gegenmacht von unten« aussehen könnte. Die Häscher von BKA und VS waren zugeschaltet mittels Peilsender und Abhörwanzen, unmerklich für Hogefeld.

Das Ziel der »Staatsschützer«: Hogefeld am Abreisetag auf dem Weg zur örtlichen Bushalte stellen und in einen Transporter zerren, den Verräter sprichwörtlich stehenlassen. Es kam anders, etwa eine Minute vor dem »Antiterrorschlag« disponierten die Entscheider hektisch um, stoppten die »Operation«. Der Grund: Hogefeld erzählte, sie würden »noch Freunde« in Bad Kleinen treffen. Eine mitgehörte Aussage, die offenbar das ganze Lagezentrum in Wismar elektrisierte. Die Aussicht, mehr als nur Hogefeld zu fangen. Bloß, im Vorfeld der BKA-Erkundungen war klar: Der Bahnhof ist denkbar ungünstig für eine Festnahmeaktion. Eine Prophezeiung, die sich bewahrheiten sollte. Abgehackte, missverständliche Funksprüche beim GSG-9-Greiftrupp, ein folgenschwerer, verfrühter »Zugriffsversuch« und ein flüchtender Grams, dazu die wilde Ballerei auf dem Bahnsteig mit Fahrgästen. Eine lehrbuchhafte Pannenserie.

Im kollektiven Gedächtnis der radikalen Linken bleibt ein Bild haften: Grams, mehrfach schwer getroffen, liegt zwischen den Schienen quer über dem Gleisbett, sein Kopf mit dem Einschussloch am rechten Schläfenansatz notdürftig gestützt mit einem Kissen. Ein milchfarbener, gebogener Plastikschlauch mit Mundstück führt zum Beatmungsgerät in einem Sanitätskoffer zweier Notfallkräfte. Grams hat die Augen geschlossen. Er wird ausgeflogen, stirbt in den Folgestunden im Lübecker Unikrankenhaus. 40jährig. Michael Newrzella, 25, gut ein Jahr bei der Elitetruppe, stirbt gleichfalls an Schussverletzungen.

Mediales Echo

Geklärt war damit jedoch nichts, eine mediale Bugwelle folgte, die BKA, BAW, VS und Bundesinnenminister Rudolf Seiters (CDU) gleichermaßen in arge Erklärungsnöte brachte. Beispiel: das ARD-Magazin »Monitor« am 1. Juli. Moderator Klaus Bednarz, gewohnt frontal und leicht nach vorne gebeugt in die Kamera blickend: »Nach ›Monitor‹-Recherchen, die durch den ersten Obduktionsbericht bestätigt werden, gibt es einen neuen, fürchterlichen Verdacht, dass Wolfgang Grams nämlich am Tatort regelrecht hingerichtet wurde.« Drei Tage darauf legte der Spiegel nach, titelte »Der Todesschuss. Versagen der Terrorfahnder« – und im Innenteil hieß es: »Tötung wie eine Exekution«.

Damit nicht genug, der Verfassungsschutz hatte ein reges Interesse daran, die Existenz von Steinmetz zu kaschieren. Hoffnungslos, zumal Zeugen in Bad Kleinen übereinstimmend von »drei Personen« am Tatort gesprochen hatten. Steinmetz flog auf, verteidigte sich anfangs noch gegenüber seinen Wiesbadener Politkumpanen. Er würde »solchen Mördersäuen (VS, BKA, Anm. jW) noch nicht einmal ein Kochrezept verraten, geschweige denn einen Genossen ans Messer liefern«. Lüge. Der Verdacht war Gewissheit: Steinmetz – ein gekaufter Verräter in den eigenen Reihen.

Und die Reaktion der RAF? Tiefe Trauer, pures Entsetzen – und ein Festhalten an der »Deeskalation«: »Allerdings ist die Ausgangslage eine neue: Wolfgang ist hingerichtet worden.« Daraus folgte indes nur noch eines: die Selbstauflösung der bundesdeutschen Stadtguerilla im April 1998. Befördert auch durch die zu lebenslanger Haftstrafe verurteilte Hogefeld. In ihrem Schlusswort Ende Oktober 1996 nach knapp zweijähriger Prozessdauer erklärte sie vor dem Oberlandesgericht Frankfurt am Main: »Der Kampf, wie ihn die RAF Anfang der 70er begonnen hat, gehört einer vergangenen Epoche an.« Deshalb sei der Schritt der Auflösung »lange überfällig«.

Ramponierte Staatsräson

Dennoch, die RAF war niemals so wirkmächtig wie nach Bad Kleinen, behaupteten einige Kommentatoren damals. Warum? Wegen des Stühlerückens im Staatsapparat. Innenminister Seiters seilte sich als erster ab, Generalbundesanwalt Alexander von Stahl wurde von Parteifreundin und Justizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP) abgesetzt, hochrangige Beamte im Innenministerium und beim BKA auf andere Posten verschoben.

Kurzum, mit der »Aktion Weinlese« wollten die »RAF-Jäger« gewissermaßen ihre Ernte einfahren. »Bad Kleinen, das hätte so schön werden können«, wird der einstmalige BKA-Abteilungsleiter Terrorismusbekämpfung, Rainer Hofmeyer, in einer Arte-Doku wehklagend sagen. Daraus wurde nichts. Und vor allem ein Problem musste ausgeräumt werden, unbedingt: »der fürchterliche Verdacht«. Bloß wie die ramponierte Staatsräson wiederherstellen? Mit der Selbstmordthese. Demnach habe sich Grams im Rückwärtsfallen bzw. im Gleisbett »in suizidaler Absicht« eigenhändig gerichtet. Besonders manisch in der »Beweisführung«: der Ex-TV-Fahnder der ZDF-Sendung »Aktenzeichen XY … ungelöst«, Butz Peters. Nur, Grams’ »akrobatischen Freitod« hat keiner gesehen, weder Zeugen noch GSG-9-Pistoleros. Niemand.